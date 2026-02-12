現代最高峰の作詞家率いるUSインディ・シーンの重要バンドThe Mountain Goats（ザ・マウンテン・ゴーツ）、23作目の最新作を携えて待望の初来日公演決定

The Orchard JapanPhoto Credit: Jillian Clark

“ザ・マウンテン・ゴーツは一箇所に長く留まれない。その特性は23作目のスタジオアルバム

『Through This Fire Across From Peter Balkan』からも明らかだ” by The A.V. Club

“これほど豊かで充実したサウンドを奏でるバンドがいるとは驚くばかり。

ダーニエルのピアノとボーカルの表現力は実に莫大だ” by Stereogum

“「Armies Of The Lord」を聴けば明白。これは単なるアルバムではなく、

まったく新しい世界を舞台に描かれる” by Paste Magazine

“絶望感と、決して叶わぬ救済を願う気持ちを込めた「Armies Of The Lord」は、

この新たな物語への強烈な入口だ” by VICE

米音楽誌に“現代の最も優れた作詞家の1人”と評され、小説家でもあるジョン・ダーニエル率いるアメリカのインディー・フォークロックバンド、ザ・マウンテン・ゴーツ（The Mountain Goats）の初来日公演が決定。最新アルバム『Through This Fire Across From Peter Balkan』を引っさげて2026年４月５日（日）と６日（月）の二日間、それぞれ２ステージ、全４回のステージをBlue Note Tokyoで開催する。

ザ・マウンテン・ゴーツは、1991年にジョン・ダーニエル（John Darnielle）を中心に米西海岸カリフォルニア州で結成。1994年に『Zopilote Machine』でアルバムデビューを飾り、以来30年以上にわたってUSインディー・フォークロック界の重鎮バンドとして活躍してきた。現在のメンバーは、ダーニエルと、スーパーチャンク（Superchunk）のドラマーでもあるジョン・ウースター（Jon Wurster）、最新アルバムのプロデューサーでもあるマット・ダグラス（Matt Douglas）の３人組。昨年11月に発表された最新アルバム『Through This Fire Across From Peter Balkan』も、この３人を中心に制作されている。

The Mountain Goats - “Cold at Night” (Official Visualizer)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=5qm70IbkR1Y ]

通算23作目のアルバム『Through This Fire Across From Peter Balkan』には、ザ・リプレイスメンツのトミー・スティンソン（ベース）、ハープ奏者のミカエラ・デイヴィス、キャメロン・ラルストン（ベース）、そしてミュージカル界のスーパースターであるリン＝マニュエル・ミランダも参加。マット・ダグラスがプロデュースを手掛け、数あるバンドの作品中でも、最も緻密なコンセプトと音楽性が反映されている。

その謎めいたタイトルからも想像できる通り、アルバム『Through This Fire Across From Peter Balkan』は、無人島に漂着した小さな船員たちの物語。ピーター・バルカン船長、アダム、語り手である主人公の３人が、枯渇していく物資や終末観に悩まされ、生存と孤独、残忍さと優しさ、身を削って得た知恵と深い思いやりが、小説のようなディテールと、言葉にならない叫び声のようなコーラスで描かれる。アルバムからのシングル「Armies Of The Lord」、「Cold At Night」、「Rocks In My Pockets」で示されるように、30年以上にわたる彼らのキャリアの集大成であり、彼らの唯一無二のユニークさが一層深みを増している。

The Mountain Goats - "Armies of the Lord" (Official Visualizer)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sqMWZd5qmUc ]

ニューヨーク州ハドソンにあるドリームランド・レコーディング・スタジオで制作された最新アルバム『Through This Fire Across From Peter Balkan』は、ザ・マウンテン・ゴーツにとって、これまでのキャリアにおける感情的なピークと同等の脆さと深みを備えながら、かつてないほど大きなスケール感をもった作品となっている。演奏はあまりにも引き込まれるため、シンセサイザーやペダル・スティール、フレットレス・ベースといった意外性に富んだ音のテクスチャーが織り込まれていること、そしてそれがバンドの進化における大胆な新章を刻んでいることに気づくまで、何度か聴き返す必要があるかもしれない。

作曲にあたって、ダーニエルは、船の一部や海藻といったいくつかの象徴的な小道具を配した舞台セットを思い描き、それぞれの登場人物が独白の形で楽曲を歌い上げる光景を想像していた。アルバムのラストを飾る「Broken to Begin With」では、ある人物が自らの不運を嘆くのではなく、たとえ一瞬であったとしても、この環境が自分を守ってくれたという事実に敬意を払うように、周囲を見渡す。

それは一見すると陰鬱な物語に思えるかもしれないが、2002年のブレイク作『Tallahassee』にまで遡るザ・マウンテン・ゴーツのコンセプト・アルバムに通底する主題でもある。しかしこの物語は、語り手、そして彼の物語を紡ぐ落ち着きのないほど創造的な3人組が共有するビジョンを雄弁に物語っている。「Fishing Boat」でダーニエルが歌うように、「誰にも何かが約束されているわけじゃない。手に入るものはすべて、贈り物なんだ」。

■リリース情報

The Mountain Goats（ザ・マウンテン・ゴーツ）

アルバム『Through This Fire Across From Peter Balkan』

配信中 (2025年11月07日リリース)

配信リンク：https://30tgrs.ffm.to/ttfafpb

レーベル：Cadmean Dawn

Tracklisting

1. Overture

2. Fishing Boat

3. Cold at Night

4. Dawn of Revelation

5. Your Bandage

6. Peru

7. Through This Fire

8. Rocks in My Pockets

9. Armies of the Lord

10. Your Glow

11. The Lady from Shanghai 2

12. Broken To Begin With

Music Videos:

「Cold at Night」https://www.youtube.com/watch?v=5qm70IbkR1Y

「Armies of the Lord」https://www.youtube.com/watch?v=sqMWZd5qmUc

■The Mountain Goats Live at BLUE NOTE TOKYO

2026年4月5日(日)

[1st] Open3:30pm Start4:30pm

[2nd] Open6:30pm Start7:30pm

2026年4月6日(月)

[1st] Open5:00pm Start6:00pm

[2nd] Open7:45pm Start8:30pm

・チケット料金：\8,800（税込）

・ご予約はウェブサイトからのみ

・詳細はこちら：https://www.bluenote.co.jp/jp/artists/the-mountain-goats/

■The Mountain Goats（ザ・マウンテン・ゴーツ）

米ローリング・ストーン誌に“2000年代のアメリカが誇る最も優れた作詞家の一人”と評されたシンガー・ソングライター、ジョン・ダーニエル率いるインディ・フォークロック・バンド。1991年にダーニエルを中心に活動を開始し、1994年に初のスタジオ・アルバム『ZOPILOTE MACHINE』をリリース。30年以上にわたり活動を続け、物語性豊かな歌詞と文学的な抒情性で熱狂的な支持を獲得している。現在のメンバーはスーパーチャンクでも活躍するジョン・ウースターとアルバム・プロデュースも手がけたマット・ダグラスの3人組。最新作『Through This Fire Across From Peter Balkan』は、ミュージカル劇の要素を取り入れた構成で最高傑作との呼び声も高く、キャリアを重ねた現在も進化する姿を提示。USインディ界の重鎮バンドに会える日が待ち遠しい。

Follow The Mountain Goats:

Website：https://www.mountain-goats.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@theMountainGoats/

X: https://x.com/mountain_goats

Instagram：https://www.instagram.com/mountaingoatsmusic/

Facebook：https://www.facebook.com/mountaingoatsmusic/

TikTok：https://www.tiktok.com/@mountaingoatsmusic



ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。