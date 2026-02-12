株式会社エイチ・アイ・エス（法人営業本部 第二事業部）

東京都は、障害者や高齢者等が安心して都内観光を楽しめるようアクセシブル・ツーリズムの推進に取り組んでいます。

この度、障害者等に配慮した旅行商品の造成や旅行に随行する添乗員・ガイドの接遇サービスの更なる向上を支援するため、セミナーを開催します。

旅行会社の商品の造成担当者や旅行手配を行うスタッフを対象とする＜旅程作成者向け＞は受付期間を終了しましたが、参加枠に余裕がございますので、1日からでもご参加が可能になっております。

以下と併せて、東京都ホームページとチラシもご確認ください。

東京都ホームページはコチラ⇒https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/accessibletourism/seminar2

セミナーチラシはコチラ⇒https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/2026-01-09-192628-011

旅程作成者向け（各日程 定員25名）

旅行商品の造成担当者や旅行手配を行うスタッフを対象に、障害特性を理解し、安全で無理のない旅程作成のノウハウを学びます。

［A日程］

1日目：2月12日（木）9:30～16:30 東京ウィメンズプラザ

2日目：2月17日（火）9:00～17:00 ベルサール新宿グランド

［B日程］

1日目：2月13日（金）9:30～16:30 東京ウィメンズプラザ

2日目：2月18日（水）9:00～17:00 東京商工会議所 会議室

＜1日目＞座学と体験により理解を深める知識編

アクセシブル・ツーリズムの必要性と、バリアフリー観光に必要な配慮や手配のポイントを学ぶ。

＜2日目＞ワークショップで具体的ノウハウを学ぶ実践編

バリアフリー観光ツアーの流れを、グループ別にシミュレーション・検証します。



ご参加をご希望される場合は、大変お手数ですが、以下の事務局のメールまでご連絡をいただきたく存じます。

皆さまのご参加をお待ちしております。

■お問い合わせ先

東京都バリアフリー観光ツアー開発人材育成事業事務局 （株式会社エイチ・アイ・エス内）

TEL／050-1706-0452

FAX／03-5321-3155

E-mail／accessible-tourism-workshop@his-world.com

営業時間／平日10：00～17：00（土日祝日休み）