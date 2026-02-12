NCT WISHのデビュー2周年を記念した特別番組『NCT WISH 2周年記念！～Happy WISH Day!～』を、ABEMAにて2月21日（土）夜9時より2週連続で独占無料配信が決定！

株式会社AbemaTV(C)AbemaTV, Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本人4名・韓国人2名からなる6人組ボーイズグループNCT WISH（エヌシーティー ウィッシュ）のデビュー2周年を記念したオリジナル特別番組『NCT WISH 2周年記念！ ～Happy WISH Day!～』を、デビュー日となる2月21日（土）夜9時より、2週連続で独占無料配信することを決定いたしました。

NCT WISHはオーディション番組『NCT Universe：LASTART（ラスタート）』から誕生した日本人4名（リク、ユウシ、リョウ、サクヤ）と、韓国人2名（シオン、ジェヒ）からなる6人組ボーイズグループです。無限拡張をコンセプトに様々な派生グループを展開しているNCTから最後のグループとしてデビューし、グローバルで高い人気を誇っています。2025年11月からは日本9都市17公演にわたるホール＆アリーナツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN』を開催し全席完売、2026年1月14日には日本1stミニアルバム『WISHLIST』をリリースするなど、日本でも大きな注目を集めています。

このたび「ABEMA」にて2月21日（土）と2月28日（土）の夜9時より独占無料配信が決定した『NCT WISH 2周年記念！ ～Happy WISH Day!～』では、NCTのファン（NCTzen）から事前にSNSで募集したリアルなお悩みにメンバーが向き合う“お悩み相談室”、2年間で培ったグループの絆を試す“ポーズ合わせゲーム”に挑戦。さらに、ワサビ入りシュークリームや激苦茶などの過酷な仕掛けに対し、ポーカーフェイスを貫く“WISH的人狼ゲーム”も。ここでしか見られない体を張ったリアクションや、メンバー同士のわちゃわちゃとした掛け合いは必見です。また、関係者から届いた温かいお祝いメッセージとともに、関係者だけが知るメンバーのマル秘エピソードも次々と解禁…！？

もちろん、彼らの真骨頂であるライブパフォーマンスも必見。青春の輝きと痛みを瑞々しく描き出した「Hello Mellow」では、NCT WISHらしい爽やかさと切なさが入り混じるパフォーマンスを。そして、“君に襲いかかる悪夢を取り払ってあげよう”という力強いメッセージと、幻想的な世界観が印象的な「Dreamcatcher」を披露します。

2周年という節目を迎え、さらに輝きを増すNCT WISH。彼らの「今」の魅力が凝縮された時間を、デビュー日となる2月21日（土）と、翌週の2月28日（土）の夜9時より、2週にわたってお届けいたします。どうぞお楽しみに。

■「ABEMA」独占無料放送『NCT WISH 2周年記念！ ～Happy WISH Day!～』（全2回）番組概要

放送チャンネル：「ABEMA K WORLD」チャンネル

放送日時：2026年2月21日（土）・2月28日（土）夜9時～

初回放送URL： https://abema.tv/channels/k-world/slots/ELuqJ77CDp9Qnb