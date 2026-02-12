【大和財託株式会社】 関東安全協力会にて、第一期活動の中間報告を実施

大和財託株式会社

不動産・建築領域を中心に資産価値共創事業を展開する大和財託株式会社（本社：東京都渋谷区／大阪府大阪市 代表取締役CEO：藤原正明、以下「当社」）は、2026年1月13日（火）に関東安全協力会において、第一期活動内容を総括する中間報告を行うとともに、関係者間の連携を深めることを目的とした懇親会を開催いたしましたので、お知らせいたします。

■安全協力会とは

安全協力会は、当社の建築事業に携わる協力会社各社で構成される、安全管理の向上と標準化を図るための協議組織です。本会では、法令・安全基準に基づく共通ルールの周知、現場運営に関する情報交換、事故防止活動の共有を行うことで、施工品質および労働安全の維持に寄与しています。また、協力会社間の連携強化を通じて、安全確保に関する取り組みを継続的かつ体系的に推進することを目的としています。

■開催の背景

当社は不動産・建築領域等を軸とした「資産価値共創事業」を通じて、資産の本質的価値を高めるとともに、関わるすべてのステークホルダーと持続可能な豊かさを共に創出することを目指しています。当社が推進する「潤環シナジー戦略」は、不動産・建築を通じて生まれる潤いを、関わるすべてのステークホルダーへ『潤環』させていく取り組みです。安全協力会は、その戦略を現場から支える重要な基盤として、協力会社の皆様と安全意識と品質意識を共有し、持続的な価値創出を実現することを目的に開催しています。

安全で高品質な施工は、資産価値と潤いを生み出す出発点です。安全協力会は、協力会社の皆様とともに安全への共通認識を深め、安心して価値創出に取り組める環境を築くことで、潤いの好循環を生み出すことを目的に開催しました。

■開催概要

今回の関東安全協力会では、第一期活動の成果を振り返る中間報告を行うとともに、新たな協働体制の強化を目的とした懇親会を開催しました。中間報告では、安全管理に関する取組内容や課題を共有するとともに、協力会社との意見交換を実施しました。続く懇親会では、参加各社が相互理解を深め、安全文化の向上に向けた連携強化を図りました。

本取り組みを通じ、より安全で信頼性の高い現場づくりを引き続き推進してまいります。

開催日 ：2026年1月13日(火)

参加人数：約200名

＜中間報告の様子＞＜懇親会の様子＞

当社は今後も、事業を通して顧客・取引先・社員の人生の潤いをどこまでも高め続けます。そして日本国・世界各国のさらなる発展に貢献し、潤いを環(まわ)し続けられるよう誠心誠意取り組んでまいります。

■会社概要

会社名 ：大和財託株式会社

本社 ：【東京】東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ 22階

TEL 03-6805-0325 / FAX 03-4333-7721

【大阪】大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーＢ 35階

TEL 06-6147-4104 / FAX 06-6147-2103

設立 ：平成25年7月

事業 ：不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業

URL ：https://yamatozaitaku.com/

＜本件に関するお問合せ＞

大和財託株式会社 広報担当：岡本

TEL：050-5536-9317 E-MAIL：info@yamatozaitaku.com