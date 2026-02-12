【脱・生活感】自室を「理想のダーツ部屋」へ！ゲーム機や日用品まで隠して収納できる、メタルフレームダーツスタンドが登場。

ビーズ株式会社

弊社ダーツボード・ゲームブランド「BLITZER(R)（ブリッツァー）」は2026年2月、大容量収納＆インテリア性を備えた設置台「ストレージダーツスタンド BSD40-BK」を発売いたします。

詳細はこちら（公式サイト） :https://www.blitzer.jp/products/bsd40-bk/ご購入はこちら（Amazon） :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKJSRS39ご購入はこちら（ダーツハイブ） :https://www.dartshive.jp/shopdetail/000000054800/

【本リリースのまとめ】

●収納一体型ダーツスタンド：土台部分に、大容量の目隠し扉付きラックを搭載。空間を有効活用しながら、快適さとオシャレさを両立した「理想のダーツ部屋」を構築できます。

●「目隠し」機能で生活感を排除：スタイリッシュなメタルフレームに、磁石対応のメタルパンチングパネル＆収納扉が付属。生活感のある日用品やごちゃつく配線を目隠しして、スッキリ美しく整えられます。

●本格的なプレイ環境をシステム化： タブレットを固定できる専用フックも付属。自宅にいながら、ダーツバーさながらの本格的なセットアップを実現します。

せっかく自宅に憧れの「おうちダーツ環境」を構築したのに、なぜか漂う生活感。溢れる電子ダーツの配線、散らかった予備のチップやバレル、そしてダーツスタンドの置き場をつくるために適当によけた日用品たち……。理想のダーツ部屋を目指したはずが、なぜかオシャレに決まらずしっくりこない！そんな理想と現実のギャップに頭を抱えている先達たちは多いはず。 現状のダーツ環境をより良くアプデしたいと考えている人も、これから最高のダーツ環境を作りたいと思っている人も、「結局どうしたらこの生活感を解消して映える部屋が作れるのかわからない」と、足踏みしてはいませんか？

そんな家投げプレイヤーたちに贈る、「目隠し収納」機能付きダーツスタンドが登場です。本製品が目指したのは、重厚感あるインテリア性の高い見た目と、居住空間を圧迫しない大容量ストレージの融合。ダーツボードの設置はもちろん、スコア用タブレットの固定から煩わしい配線処理までこなし、細々としたダーツ用品・置き場迷子の日用品は、生活感をシャットアウトする扉式ストレージへ。部屋の雰囲気をグッと引き締めるブラックメタルフレームを採用し、快適さとオシャレさを両立した『センスが良い人のダーツ部屋』への格上げを叶えます。

◆ ダーツ×収納×スペースの有効活用を実現

ラック一体型とすることで、土台の安定性と収納力を強化。省スペースながらも大容量のストレージを確保し、「部屋が狭くて荷物がいっぱい、ダーツスタンドを置く場所なんてない...」を解決します。かさばるゲーム機器や置き場に困りがちな2Lペットボトルのストックも、まるっと収納可能です。ラック部分には、お好みで着脱可能なマグネット扉が付属。収納物を目隠しでき、生活感を排除しながらスッキリと洗練された部屋づくりに貢献します。

◆ その他製品特長

ケーブルも隠して配線整理

ごちゃつきがちなケーブルを背面に目隠しできる、ケーブルオーガナイズパンチングボードを搭載。面倒な配線処理も簡単に、美しく整った電子ダーツ環境を構築できます。

モニターの設置にも対応

タブレットの設置に便利な専用フック（2本）が付属。ケーブルオーガナイズパンチングボードにモニターを取り付けて、まるでダーツバーのような本格的なセットアップを組むことが可能です。

マグネットが取り付けられる

目隠し扉＆パンチングボードは、メタル製で磁石に対応。市販のスマホマウントや電源タップなどを取り付けて、自分好みにアレンジすることが可能です。

高さ調整できる可動棚板

3枚の固定棚板（耐荷重：天板/中段：20kg、下段：40kg）に加え、2枚の可動棚板（耐荷重：各15kg）が付属。収納物の量や大きさに応じて、段数の増減・高さの設定が可能です。

※棚板は、内寸高さ：15.5cm/32.5cm/49.5cm/66.5cmのいずれかの間隔で取り付けられます。

◆ 撮影協力

今回の撮影では、ダーツ用品を豊富に取り扱う下記ショップにご協力いただきました。

ダーツグッズ専門店「ダーツハイブ」

オンラインショップ：https://www.dartshive.jp/

店舗：https://dartshive.com/shop.html

◆ 製品概要

ご購入はこちら（ダーツハイブ） :https://www.dartshive.jp/shopdetail/000000054800/

【製品名】ストレージダーツスタンド BSD40-BK

【サイズ】幅 65cm × 奥行 41.5cm × 高さ 201cm

【耐荷重】総耐荷重︓70kg（天板、中段︓20kg、下段︓40kg、可動棚板︓各15kg）

【価 格】オープン価格（参考税込：27,200円）

【ＵＲＬ】https://www.blitzer.jp/products/bsd40-bk/

※ショップでの展示・販売をご希望の法人様は、弊社お問い合わせフォーム(https://www.be-s.co.jp/contact)よりお気軽にお問い合わせください。

◆ より本格的な"おうちダーツ"レイアウトを構築しよう

ブリッツァーでは、ダーツボードのほか、ダーツスタンド・ダーツマットなど多数のアイテムを展開中。自由な組み合わせで、理想のダーツ環境を自宅で構築することが可能です。

BLITZERブランドストア :https://www.amazon.co.jp/blitzer

「BLITZER(R)（ブリッツァー）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。

■ブランドサイト https://www.blitzer.jp/

■公式X @BLITZER_Darts https://x.com/BLITZER_Darts

■Amazonブランドストア https://www.amazon.co.jp/blitzer

製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォーム(https://www.be-s.co.jp/contact)よりお気軽にご連絡ください。