【セミナー開催】再生医療 × フィットネスが拓く「再生医療から考える体のつくり方」の新提案。HASH BUFF麻布十番店にて特別セミナー開催！

今般、株式会社エスエス（本社：東京都品川区東五反田２-２-２、代表取締役：洪 碩隆）が運営するフィットネスジム「HASH BUFF麻布十番店」（https://hashbuff-azabu.com/）に於いて、2026年2月28日（土）、再生医療の第一人者として知られる寺尾友宏先生（お茶の水セルクリニック院長）をお招きし、特別セミナー「体は何歳まで若返るか？再生医療から考える体のつくり方」を開催いたします。本セミナーでは、老化研究の最前線と、フィットネスを通じた実践的なアプローチを組み合わせ、健康寿命を延ばすための新しい視点を参加者へ提供します。参加は先着15名限定となります。

■セミナー開催の背景

日本は世界でも類を見ない超高齢社会へ突入し、平均寿命と健康寿命の差は女性で12年、男性で9年に及びます。この「不健康な期間」をいかに短縮し、心身ともに自立した生活を送れる期間を延ばすかは、社会全体の重要課題です。

近年、老化は単なる自然現象ではなく「病気」として捉えられ、2018年にはWHOも老化を疾患として認定しました。老化の根本にあるのは「慢性炎症」であり、運動・食事・睡眠・ストレス管理・医療など多角的なアプローチによって改善できることが明らかになっています。

HASHBUFFは、フィットネスを通じて健康寿命延伸に貢献することを理念としており、今回、再生医療の専門家と協働することで、科学的根拠に基づいた新しい健康づくりの形を提案します。

■セミナーの特徴

本セミナーでは、整形外科医・再生医療医として活躍する寺尾友宏氏を講師に迎え、老化研究の最新知見と、日常生活で実践できる対策をわかりやすく解説します。尚、セミナーを受けることで入会や治療が必要になることはありません。

お茶の水セルクリニック院長 寺尾友宏先生

【経歴】

東京医科大学医学部 卒業

東京医科大学附属病院 整形外科

東京警察病院 整形外科

京都大学大学院医学研究科 修了

洛陽病院 整形外科

特定認定再生医療等委員会 委員

●テーマ1：老化の正体と「年齢」の多様性

暦年齢、生物学的年齢、細胞年齢、臓器年齢など、年齢には複数の概念が存在します。特に近年注目される「エピジェネティッククロック」や「臓器年齢検査」など、老化を可視化する技術が急速に進化しています。

●テーマ2：老化の中心にある“慢性炎症”

老化細胞の蓄積や幹細胞の減少によって慢性炎症が進行し、代謝低下、回復力の低下、ホルモンバランスの悪化、血管・神経ダメージなど多くの不調を引き起こします。慢性炎症はメタボリックシンドローム、動脈硬化、サルコペニア、うつ、皮膚老化など、加齢性疾患の根本原因でもあります。

●テーマ3：運動がもたらす抗炎症作用

筋肉は「最大の抗炎症臓器」と呼ばれ、運動によって分泌されるマイオカイン（IL-6、イリシン、BDNFなど）が全身の炎症を抑制します。有酸素運動と無酸素運動の違いや、正しいフォームの重要性など、フィットネスジムならではの視点から解説します。

●テーマ4：生活習慣と医療による炎症コントロール

青魚、オリーブオイル、緑茶、ポリフェノールなどの抗炎症食材、サウナのHSP効果、睡眠・ストレス管理の重要性に加え、エクソソーム、PRP、幹細胞治療、マクロファージ療法など、再生医療の最新治療も紹介します。

■再生医療 × フィットネスの新しい価値

40～50代は「10～20年分の機能年齢を取り戻せる最後の世代」と言われ、運動による若返り効果が最も期待できる年代です。60代以降はライフスタイル改善に加え、医療的アプローチを組み合わせることで、より高い効果が得られます。

HASHBUFFは、科学的根拠に基づくトレーニングと、再生医療の知見を融合させることで、年齢に応じた最適な健康戦略を提案します。HASHBUFFは、フィットネスを「鍛える場所」から「健康寿命を延ばすための拠点」へと進化させることを目指しています。再生医療との連携を深め、科学的根拠に基づいた健康づくりを社会に広げることで、誰もが長く健やかに生きられる未来の実現に貢献してまいります。

■HASH BUFFの特徴

●２４時間利用可能なトレーニングジム

様々なライフスタイルの方々に対応するため、会員の皆様はお好きな時間帯にご利用いただけます。隙間時間でも運動習慣を身に付けたい方にとって利便性の良い施設となっております。

●麻布十番駅から徒歩１分の立地

ジムへの通いやすさは継続するために必要な要素です。駅から徒歩１分に位置し、ウエアやシューズ、タオルも無料でレンタルしておりますので、手荷物なしでも通う事ができます。

●スマートフォンによる予約システム

パーソナルトレーニングの予約はスマートフォンで完結しますので、予約の煩わしさがありません。

●約30種類のマシンを設置

マシンは約30種類を設置しておりますので、目的に応じて効果的なトレーニングが可能です。

地層をイメージしたエントランストレーニングルームトレーニングルームフリールーム

●施設概要

名 称： HASH BUFF麻布十番店

所 在 地 ： 東京都港区麻布十番二丁目20番5号 ライオンズマンション麻布十番第2 1階

交 通： 東京メトロ・都営地下鉄「麻布十番」駅4番出口より徒歩1分

営業時間： 24時間 ※機器のメンテナンスでお休みになる場合があります。

電話番号： ０３-６４３６-７８３３

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://hashbuff-azabu.com/(https://hashbuff-azabu.com/)

入 会 金 ： 33,000円

月 会 費 ： 男性19,800円、女性13,200円（詳細はホームページをご参照ください）

■お茶の水セルクリニック概要

名 称：お茶の水セルクリニック

所 在 地 ：東京都千代田区神田駿河台４-１-１ ウエルトンビル２F

院 長：寺尾友宏

Ｔ Ｅ Ｌ ：０１２０-２３０-１８９

治療内容：関節治療、筋肉・腱・靱帯損傷治療、幹細胞治療、PRP療法・APS療法、体外衝撃波治療等

■株式会社エスエス概要

社 名：株式会社エスエス

所 在 地：東京都品川区東五反田２-２-２

代表取締役：洪 碩隆

Ｔ Ｅ Ｌ：０３-３４４７-２１８８

事 業 内 容：フィットネスジムの運営

【お問い合わせ先】

株式会社エスエス 担当：三ツ井 寛

ＴＥＬ：０３-３４４７-２１８８