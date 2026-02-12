HYDEのソロ活動25周年を記念した特別別冊 「Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION JEKYLL&HYDE」発売決定！

カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社

CEグループで音楽に関する生活提案事業の運営と業態開発を行うCEミュージッククリエイティブ株式会社（代表取締役社長：菅沼博道）が発行するRolling Stone Japanより、HYDEが表紙を飾り、撮り下ろし写真と独占インタビューを収録した特別別冊「Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION JEKYLL&HYDE」を、3月24日（火）に発売します。

Rolling Stone Japan：https://rollingstonejapan.com/(https://rollingstonejapan.com/)

Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION JEKYLL&HYDE（発行CEミュージッククリエイティブ）

2026年にソロ活動25周年を迎えるHYDE。1月17日に全国ツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」をスタートさせ、ダブルカルテットを含む総勢22名のオーケストラとともに、全国12都市15公演を開催し、さらに観光大使を務めるオーストリア・ウィーンでの公演も予定しています。

本書では、そんなHYDEの魅力を一冊に凝縮。

ロングインタビューをはじめ、フォトグラファー・雨宮透貴が撮り下ろした 「JEKYLL」と「HYDE」という二面性を表現した写真を掲載。さらに、2026年春リリース予定の最新アルバム『JEKYLL』を含む 全オリジナルアルバムのレビュー、最新ライヴの撮り下ろし写真、関係者による証言インタビューも収録。 HYDEのソロ活動25年の歩みを立体的に振り返る、 まさに永久保存版の一冊となっています。

誌面未掲載の貴重な撮影風景動画が視聴できるデジタル特典QRコードも付属予定。

今後もCEミュージッククリエイティブ株式会社は、「Rolling Stone Japan」などを通じて、お客様のミュージックライフがより楽しく豊かになる提案を目指してまいります。

タイトル：Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION : JEKYLL & HYDE

発売日：2026年3月24日（火）

価格：3,600円（税込み）

ISBNコード：9784484148199

Cコード：9473

雑誌コード：66092-94

判型：A4変 W232mm×H297mm

ページ：100頁（予定）

付録：デジタル特典 写真撮り下ろし風景オリジナル動画

発行元：CEミュージッククリエイティブ株式会社

発売元：株式会社CEメディアハウス

ご予約はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/4484148196

※ご予約開始は2月13日（金）0:00 となります

■「Rolling Stone Japan」について

1967年に米国サンフランシスコにて創刊したRolling Stone誌は、半世紀以上に渡り世界のポップ・カルチャーを牽引してまいりました。現在は、日本を含む世界12カ国にて雑誌・WEB・イベントなど幅広く展開。2007年に日本版が創刊し、2017年よりCCCグループ（現：CEグループ）がライセンスを取得し、リニューアル創刊。毎号読者が保存版として購入していただけるような「深く」「リッチ」な雑誌作りを掲げ、年に4回発行しております。