『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』復刻イベント「アリスタケイン降臨戦」開催！「パラレル IFシリーズガチャ」、生放送記念ガチャやパックも登場！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて本日2月12日（木）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて復刻降臨戦が開催されたことをお知らせいたします。

■「復刻アリスタケイン降臨戦」開催！

降臨戦に神器「アリスタケイン」が再登場！アリスタケインは復刻交換所で入手可能です。

また、イベントクエストでドロップする「養蜂神の神器召喚鏡」「養蜂神の強神器召喚鏡」でレイドボスを召喚し挑戦しましょう。討伐報酬で入手できる「養蜂神の究極神器召喚鏡」はEXTRA＋のレイドに挑戦でき、「蜂蜜色の抽選器」を集めるとイベントクエスト画面にあるボックスガチャを引くことができます。

ボックスガチャからは新たな特別エピソードや神器のSSR昇格アイテムなど豪華アイテムを獲得できます。特別エピソードには「キンタ」が登場！

【開催期間】2月12日（木）メンテナンス後～2月27日（金）12：59まで

■「パラレル IFシリーズガチャ」登場！

SSR魂友「マモル IF」が入手可能な期間限定のガチャが登場！

イベント特効・超神絆スキル持ちの強力な能力にご注目ください！

さらに、過去のパラレル IFシリーズ限定魂友をサブピックアップ。

▼【SSR魂友】マモル IF



■復刻 アリスタケイン降臨戦各種パック登場！

「復刻 アリスタケイン降臨戦」開催、「マモル IF」の登場を記念して原神石に加え、「マモル IFのキー」×150個が入手できてお得な「降臨戦「マモル IF」育成促進パック」と、「復刻アリスタケイン降臨戦スペシャルパック」も3種登場！こちらも是非お見逃しなく！

■生放送「第13回 ヴェストリア放送局」開催！

「第13回 ヴェストリア放送局」が2月12日20：00から放送開始！

番組中に公開される特別なコードをゲーム内で使用すると……。

「原神石」やゲームに役立つアイテムを入手することができます。

【コード有効期間】2月12日（木）20：00～5月12日（火）23：59まで

■生放送記念ガチャ、パックが登場！

無償原神石3000個の還元に加え、SSR1体確定の『生放送記念 大還元！季節限定入りSSR確定ガチャ』、STEP5の10連ガチャでピックアップしたSSR1体が確定する『生放送記念 天使・悪魔、季節限定入りセレクトPU STEPUPガチャ』などオトクなガチャが開催！

さらに、原神石に加え武器ガチャチケットが付いたオトクなスペシャルパックが3種登場！この機会をお見逃しなく！

【開催期間】2月12日（木）00：00～2月16日（月）23：59まで

■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは

男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。

多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、

欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。

創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、

導師として救世の旅に出る！

絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!

■ゲーム概要

タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』

ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG

プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）

利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）

