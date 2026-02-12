株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、かつて「コミックヨシモト」で連載され、2009年にヨシモトブックスで刊行された『ガングリオン』の第１８話あらすじ＆先行カットを公開したことをご案内いたします。

TVアニメ『ガングリオン』第１８話あらすじ＆先行カットを公開！

2月13日(金)25:53にテレ東・2月17日(火)21:55にテレビ大阪で放送されるTVアニメ『ガングリオン』第１８話あらすじ＆先行カットをご紹介いたします。AT-Xでは2月13日(金)20:30から最速放送！

第１８話「東京タワー切断作戦」～株式会社ガングリオン会長～

＜あらすじ＞

作戦成功で表彰された磯辺。

テレビのない夜、家族で団欒の大切さを実感し温かい時間を過ごす。

作品基本情報

放送情報

テレ東 10月3日（金）より 毎週金曜25:53～26:00

テレビ大阪 10月7日（火）より 毎週火曜21:55～22:00

AT-X 10月3日（金）より 毎週金曜20:30～20:45 ※最速放送

BSよしもと 10月4日（土）より 毎週土曜22:55～23:00

あらすじ

2000年代初頭の東京。世界征服を目論む「株式会社ガングリオン」の戦闘員・磯辺。彼の職場は戦場だ。タイツ一枚で「東京スギ花粉作戦」や「富士山爆破作戦」に臨むも、ヒーロー・ホープマンの正義という名の一撃にあっさり惨敗。コンプラ黎明期、上司の無茶にもひたすら耐えて奮闘する…すべてのはたらく人々に捧ぐ、“お仕事”ドラマ。どこか人ごとではない、哀しきサラリーマン戦闘員の物語。

STAFF

原作：白岩久弥

漫画：いつきたかし（ヨシモトブックス）

企画：吉本興業

脚本：はりせ

監督：渡辺歩

助監督：田中亮輔

キャラクターデザイン・総作画監督：藤田しげる

コンテ：田中亮輔 宮本託自 宮地昌幸 山本寛 山村日向 牛嶋新一郎 ソガメグミ 安部祐二郎

シリーズ構成：塩野智章

色彩設計：中野尚美

美術監督：中村嘉博

撮影監督：横山友哉

動画監督：新井田風香

CGディレクター：向井択海

編集：廣瀬清志

音楽：浅見武男

音楽制作：INSPION

音響監督：小泉紀介

音響制作：INSPIONエッジ

エンディングアニメーション：大平晋也

アニメーションプロデューサー：深江暢

アニメーション制作：studio maf

協力：よしもとブロードエンタテインメント

製作：ガングリオン製作委員会

エンディング主題歌

EXILE TAKAHIRO「つむじ」（rhythm zone）

CAST

磯辺健司 CV.上田燿司

シャドー大佐 （本名 影山稔） CV.立木文彦

ホープマン（HOPEMAN） CV.杉田智和

磯辺節子 CV.古賀葵

磯辺タカシ CV.青山吉能

ユミコ CV.遠野ひかる

屋台のオヤジ CV.板尾創路

公式サイト・公式SNS

公式サイト：https://ganglion-anime.com/

公式X：@ganglion_anime（https://x.com/ganglion_anime）

原作情報

原作公式サイト： https://books.yoshimoto.co.jp/yoshimoto-books/post-56.html

(C)白岩久弥・いつきたかし/ガングリオン製作委員会