「ワトソン」シーズン1 日本版予告 & 場面写真 解禁！

「ワトソン」シーズン1、いよいよ日本初上陸！

2月18日(水)から見放題独占配信

医療×ミステリーの新境地を予感させる日本版予告編&場面写真解禁

2011年のサービス開始時から海外ドラマに注力してきた動画配信サービスHuluでは、これまでにも海外ドラマブームの火付け役となった“三大海外ドラマ”の1つと称されることもあるキーファー・サザーランド主演の「24 -TWENTY FOUR-」を始め、サバイバル・ヒューマンドラマの金字塔「ウォーキング・デッド」や、シカゴの街を守るという使命を持つ者たちを描く全米大ヒットドラマ「シカゴ」シリーズ、アメリカ海軍を舞台に国家を脅かす難事件を解決へと導く大ヒット犯罪捜査ドラマ「NCIS」シリーズ、さらに世界的にも大ヒットした伝説のクライム・サスペンス「CSI」シリーズなど、全世界で人気の海外ドラマを数多く配信し続けています。

この度モリス・チェストナットがジョン・ワトソン医師役で主演を務める「ワトソン」シーズン1が日本初上陸し、いよいよ2月18日(水)から見放題独占配信いたします。

歴史上最も偉大な探偵の物語を現代に置き換えた本作では、犯罪解決ではなく原因不明の病の謎を解明するワトソンの活躍が描かれます。そんな本作の日本版予告と場面写真を解禁いたします。日本版予告では、親友であり相棒でもあったシャーロック・ホームズ亡き後、主人公のジョン・ワトソン医師 (モリス・チェストナット) は、希少疾患専門のクリニックを率いる責任者として、医療の現場に復帰。しかし、ホームズと共に事件を解き明かしてきた過去がワトソンを穏やかな日常には戻してくれません。人食いバクテリア、エイリアンハンド症候など原因不明の病に罹った患者が現れ、ワトソンは彼らを救うため、病に隠れた暗号を読み解き、その裏に潜む真実に迫ります。日本版予告の最後にはワトソン達が「不可能を除外して残るのは、奇妙だとしても真実」と口を揃えて、ホームズの名言を言うシーンも。そして場面写真では医師として患者と向き合う姿や何かを調べている様子、そして探偵らしい虫眼鏡を手に持つ姿も映し出されており、日本版予告とあわせて医療×ミステリーの新境地を予感させる内容になっています。

100年以上にわたり人々を魅了してきた「シャーロック・ホームズ」の物語の世界で、今度はモリアーティとワトソンがそれぞれの新章を紡ぎ出します。医療現場で起こる謎は、果たしてどのように解き明かされるのか。ドラマ「エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY」製作陣が贈る新感覚の医療ドラマ「ワトソン」シーズン1を、ぜひHuluでご堪能ください。

日本版予告

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=v7FZWNLg85g ]

