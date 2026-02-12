【復活販売】パリ在住エッセイスト・井筒麻三子さんの「GOROGORO BOUTIQUE」にて、ヌキテパ名品ワンピースを限定発売
株式会社講談社（本社：東京都文京区）が運営する「mi-mollet STORE（ミモレストア）」では、パリ在住エッセイストで人気YouTubeチャンネルを主宰する井筒麻三子さんのプライベートストア「GOROGORO BOUTIQUE（ゴロゴロ ブティック）にて、ヌキテパの名品ワンピースを復活販売。
ミモレストアで過去販売し大好評だったこちらのワンピースを、今回は柄違いで２パターン展開します。
【GOROGORO BOUTIQUE先行受注】ヌキテパ 着映えロングワンピース（グリーン）
井筒麻三子さんがリアルに愛用。華やか見え・着痩せ効果・ラクさと三拍子揃った優秀ワンピ
ポイントは、女性の体をきれいに見せてくれるところ。胸下のギャザーがふわっとウエスト周りを覆い、アクセントの役割もしてくれるから、どんな体型でも絶妙にスタイルよく見せてくれます。デコルテも大きく開いていないので、比較的、胸元の肌感も気にならずヘルシーに着られると思います。
それになんといっても、家でザブザブ洗えてがばっと着るだけでサマになる、という楽さも最高！ 楽で、着映えて、スタイルアップもできてしまう、一石三鳥の一枚です。（by井筒麻三子さん）
切り替え位置が高めでスタイルアップ
インナーが見えない絶妙な開きのVネット
二の腕を丁度よくカバーしてくれる安心の袖丈
表地と同色＆同素材の裏地つきで透けも気にならない
グリーンとブルーストライプの２パターン展開
種類豊富なドレスが揃う「ヌキテパ」の中でも人気の高い「グリーンストライプ柄」に加え、別柄として「ブルーストライプ柄」もご用意。
(左）【GOROGORO BOUTIQUE】ヌキテパ 着映えロングワンピース（グリーン）
(右）【GOROGORO BOUTIQUE】ヌキテパ 着映えロングワンピース（ブルー）
《商品情報》
【GOROGORO BOUTIQUE先行受注】ヌキテパ 着映えロングワンピース（グリーン／ブルー）
販売価格：\29,700（税込）
サイズ：S、M
Ｓサイズ▶ 総丈：124.5cm バスト周り：127cm 裄丈：39.5cm 袖丈：31cm ウエスト周り：75cm 裾周り：268cm
Mサイズ▶ 総丈：132.5cm バスト周り：132cm 裄丈：40cm 袖丈：33cm ウエスト周り：79cm 裾周り：287cm
素材：表生地（コットン100%） 裏生地（コットン100%）
はっと目を惹く魅力を放つヌキテパのワンピース。見た目の素敵さはもちろんのこと、軽くて柔らかな着心地は目の肥えたミドル世代にきっとご満足いただけるはず。「グリーン」はGOROGORO BOUTIQUEとヌキテパ直営店のみの限定販売中です。
GOROGORO BOUTIQUEとは
パリ在住エッセイストで、人気YouTubeチャンネル『GOROGORO KITCHEN』のMamikoこと井筒麻三子さんのプライベートストア。カラフルなミックススタイルを楽しむ麻三子さんによる、心躍るセレクトアイテムやオリジナルアイテムをラインナップしていきます。
mi-mollet STORE（ミモレストア）について
株式会社講談社のウェブマガジン「mi-mollet」発のコンセプト型メディアコマースサイト。明日が少しだけ楽しくなるファッションや暮らしがときめくモノ・コトをお届けするストアとして、2022年6月にスタートしました。
mi-molletについて
2015年に講談社が運営をスタートした大人の女性向けウェブマガジン。ファッション、ビューティ&ヘルス、ライフスタイル、エンタメ、キャリア、占いなど、成熟に向かうミドルエイジ女性に寄り添う幅広いジャンルのリアル情報を提供し、濃いファンを獲得しています。月間訪問者数（UU）は約300万人、会員数約12.6万人で、ミドルエイジ女性メディアNo.1
＊日本A B C協会Web指標一覧 （2024年4-6月期）より
