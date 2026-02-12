大槍葦人×フロントウイングが贈る新作ゲーム『Lilac』Steamストアが本日オープン！3月31日に2バージョン同時発売が決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明、以下、ブシロード）と株式会社フロントウイングラボ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：山川竜一郎、以下、フロントウイング）は、新作ノベルゲーム『Lilac -side Witch-』『Lilac -side Wizard-』のSteamストアが公開したことを発表いたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

大槍葦人×フロントウイング新作ゲーム『Lilac』のSteamストアを公開！

プロジェクトリコロの人気舞台を大槍葦人のキャラクターデザインでゲーム化した『Lilac』のSteamストアが本日公開され、発売日は2026年3月31日に決定しました！

Steamでは、メインキャラクターが女性ver.『Lilac -side Witch-』と男性ver.『Lilac -side Wizard-』の同時発売を予定しています。

是非ウィッシュリスト登録をして発売をお待ちください！

▼Steamストア

https://store.steampowered.com/app/4223130/Lilac/

▼OPムービー『Lilac -side Witch-』

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mx1YtvXxIwU ]

■バージョンの違いについて

■ゲーム内画像

※画面はすべて開発中のものです。

今後の情報は『Lilac』ゲーム公式X（https://x.com/lilac_fwgame）をご確認ください。

『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026』出展決定

『Lilac -side Witch-』がTOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026への出展が決まりました。

会場では、『Lilac -side Witch-』を試遊いただけます！

ぜひご参加ください！

【展示会概要】

■展示会名称

東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 第19回LIFE×DESIGN

■開催日時

2026年3月20日(金・祝) ビジネスデー／21日(土) 一般公開日

■開催場所

未来をつくる杉並サイエンスラボ IMAGINUS（イマジナス）

（〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-14-13）

■主催者

TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 運営事務局

イベントの詳細は、TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026公式ホームページをご確認下さい。

https://indiegamessummit.tokyo/(https://indiegamessummit.tokyo/)

(C)TOKYO INDIE GAMES SUMMIT運営事務局

『Lilac』製品情報

タイトル：『Lilac -side Witch-』、『Lilac -side Wizard-』

ジャンル：ノベルゲーム

プラットフォーム：Steam、DMM GAMES、DLsite

メーカー：フロントウイング/ブシロード

対応言語:日本語、英語、簡体字

発売日：2026年3月31日

あらすじ

大魔法使いライラックが

人間と魔法の「友情」と「平和」のために設立した

共同魔法学校「ライラックアカデミー」。

そんな「ライラックアカデミー」に入学したエミルは

自分と正反対の魔女・アンリと出会う。

魔女が嫌いなエミルだったが、

とある理由で"嘘のファミリア契約"を結ぶことに―

STAFF

シナリオ：こうのゆうか（プロジェクトリコロ）、浅生詠

キャラクターデザイン：大槍葦人（Littlewitch）

制作：フロントウイング

主題歌：「cult a la carte」

歌唱：囁揺的音楽集団AsMR

作詞：Ayaka

作曲：Rokkie.F

■『Lilac』ゲーム公式サイト

https://lilacgame.frontwing.co.jp/

■『Lilac』ゲーム公式X

@lilac_fwgame：https://x.com/lilac_fwgame

権利表記

※画像掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)Frontwing/Projectricoro/Littlewitch (C)bushiroad