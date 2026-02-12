大槍葦人×フロントウイングが贈る新作ゲーム『Lilac』Steamストアが本日オープン！3月31日に2バージョン同時発売が決定！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明、以下、ブシロード）と株式会社フロントウイングラボ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：山川竜一郎、以下、フロントウイング）は、新作ノベルゲーム『Lilac -side Witch-』『Lilac -side Wizard-』のSteamストアが公開したことを発表いたします。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。
大槍葦人×フロントウイング新作ゲーム『Lilac』のSteamストアを公開！
プロジェクトリコロの人気舞台を大槍葦人のキャラクターデザインでゲーム化した『Lilac』のSteamストアが本日公開され、発売日は2026年3月31日に決定しました！
Steamでは、メインキャラクターが女性ver.『Lilac -side Witch-』と男性ver.『Lilac -side Wizard-』の同時発売を予定しています。
是非ウィッシュリスト登録をして発売をお待ちください！
▼Steamストア
https://store.steampowered.com/app/4223130/Lilac/
▼OPムービー『Lilac -side Witch-』
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mx1YtvXxIwU ]
■バージョンの違いについて
■ゲーム内画像
※画面はすべて開発中のものです。
今後の情報は『Lilac』ゲーム公式X（https://x.com/lilac_fwgame）をご確認ください。
『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026』出展決定
『Lilac -side Witch-』がTOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026への出展が決まりました。
会場では、『Lilac -side Witch-』を試遊いただけます！
ぜひご参加ください！
【展示会概要】
■展示会名称
東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 第19回LIFE×DESIGN
■開催日時
2026年3月20日(金・祝) ビジネスデー／21日(土) 一般公開日
■開催場所
未来をつくる杉並サイエンスラボ IMAGINUS（イマジナス）
（〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-14-13）
■主催者
TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 運営事務局
イベントの詳細は、TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026公式ホームページをご確認下さい。
https://indiegamessummit.tokyo/(https://indiegamessummit.tokyo/)
(C)TOKYO INDIE GAMES SUMMIT運営事務局
『Lilac』製品情報
タイトル：『Lilac -side Witch-』、『Lilac -side Wizard-』
ジャンル：ノベルゲーム
プラットフォーム：Steam、DMM GAMES、DLsite
メーカー：フロントウイング/ブシロード
対応言語:日本語、英語、簡体字
発売日：2026年3月31日
あらすじ
大魔法使いライラックが
人間と魔法の「友情」と「平和」のために設立した
共同魔法学校「ライラックアカデミー」。
そんな「ライラックアカデミー」に入学したエミルは
自分と正反対の魔女・アンリと出会う。
魔女が嫌いなエミルだったが、
とある理由で"嘘のファミリア契約"を結ぶことに―
STAFF
シナリオ：こうのゆうか（プロジェクトリコロ）、浅生詠
キャラクターデザイン：大槍葦人（Littlewitch）
制作：フロントウイング
主題歌：「cult a la carte」
歌唱：囁揺的音楽集団AsMR
作詞：Ayaka
作曲：Rokkie.F
■『Lilac』ゲーム公式サイト
https://lilacgame.frontwing.co.jp/
■『Lilac』ゲーム公式X
@lilac_fwgame：https://x.com/lilac_fwgame
権利表記
※画像掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)Frontwing/Projectricoro/Littlewitch (C)bushiroad