大槍葦人×フロントウイングが贈る新作ゲーム『Lilac』Steamストアが本日オープン！3月31日に2バージョン同時発売が決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明、以下、ブシロード）と株式会社フロントウイングラボ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：山川竜一郎、以下、フロントウイング）は、新作ノベルゲーム『Lilac -side Witch-』『Lilac -side Wizard-』のSteamストアが公開したことを発表いたします。


大槍葦人×フロントウイング新作ゲーム『Lilac』のSteamストアを公開！



プロジェクトリコロの人気舞台を大槍葦人のキャラクターデザインでゲーム化した『Lilac』のSteamストアが本日公開され、発売日は2026年3月31日に決定しました！


Steamでは、メインキャラクターが女性ver.『Lilac -side Witch-』と男性ver.『Lilac -side Wizard-』の同時発売を予定しています。


是非ウィッシュリスト登録をして発売をお待ちください！




▼Steamストア


https://store.steampowered.com/app/4223130/Lilac/




▼OPムービー『Lilac -side Witch-』


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mx1YtvXxIwU ]


■バージョンの違いについて





■ゲーム内画像








※画面はすべて開発中のものです。




今後の情報は『Lilac』ゲーム公式X（https://x.com/lilac_fwgame）をご確認ください。



『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026』出展決定



『Lilac -side Witch-』がTOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026への出展が決まりました。


会場では、『Lilac -side Witch-』を試遊いただけます！


ぜひご参加ください！



【展示会概要】


■展示会名称


　東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 第19回LIFE×DESIGN


■開催日時


　2026年3月20日(金・祝) ビジネスデー／21日(土) 一般公開日


■開催場所


　未来をつくる杉並サイエンスラボ　IMAGINUS（イマジナス）


　（〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-14-13）


■主催者


　TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 運営事務局



イベントの詳細は、TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026公式ホームページをご確認下さい。


https://indiegamessummit.tokyo/(https://indiegamessummit.tokyo/)



(C)TOKYO INDIE GAMES SUMMIT運営事務局




『Lilac』製品情報



タイトル：『Lilac -side Witch-』、『Lilac -side Wizard-』


ジャンル：ノベルゲーム


プラットフォーム：Steam、DMM GAMES、DLsite


メーカー：フロントウイング/ブシロード


対応言語:日本語、英語、簡体字


発売日：2026年3月31日



あらすじ


大魔法使いライラックが


人間と魔法の「友情」と「平和」のために設立した


共同魔法学校「ライラックアカデミー」。



そんな「ライラックアカデミー」に入学したエミルは


自分と正反対の魔女・アンリと出会う。



魔女が嫌いなエミルだったが、


とある理由で"嘘のファミリア契約"を結ぶことに―




STAFF


シナリオ：こうのゆうか（プロジェクトリコロ）、浅生詠


キャラクターデザイン：大槍葦人（Littlewitch）


制作：フロントウイング


主題歌：「cult a la carte」


　　　　歌唱：囁揺的音楽集団AsMR


　　　　作詞：Ayaka


　　　　作曲：Rokkie.F



■『Lilac』ゲーム公式サイト


https://lilacgame.frontwing.co.jp/




■『Lilac』ゲーム公式X


@lilac_fwgame：https://x.com/lilac_fwgame




権利表記


(C)Frontwing/Projectricoro/Littlewitch (C)bushiroad