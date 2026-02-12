次世代カンファレンス「MoneyX 2026」の後援にJVCEAが決定

株式会社CoinPost

次世代カンファレンス「MoneyX（マネーエックス、以下本カンファレンス）」が2026年2月27日（金）ザ・プリンスパークタワー東京にて開催されます。


一般社団法人WebX実行委員会が主催、JPYC株式会社、Progmat, Inc.、SBIホールディングス株式会社および株式会社CoinPostが企画・運営を担当する本カンファレンスの後援に、「JVCEA」が決定したことを発表致します。




▼JVCEAについて

一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）は、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業、資金移動業並びに暗号資産等関連デリバティブ取引業の自主規制団体であり、資金決済法に基づく「認定資金決済事業者協会」と金融商品取引法に基づく「認定金融商品取引業協会」を兼ねております。業界の健全な発展及び利用者の保護並びに投資者の保護に資することを目的としています。



Web：https://jvcea.or.jp/



▼MoneyX 開催の背景

本カンファレンスは、ステーブルコイン（SC）を軸に「通貨の進化と社会実装」をテーマとして開催する、次世代金融カンファレンスです。



改正資金決済法の施行により、日本でもステーブルコインやトークン預金の発行が制度化され、“通貨の再設計”がいよいよ実装段階に入りました。



これまでFinTech WeekやWebXなどの大型イベントでは、技術や制度面が中心に議論されてきましたが、MoneyXはそれらを補完し、実際に通貨が社会や産業、文化の中でどのように流通・活用されていくかに焦点を当てます。



本カンファレンスでは、制度・産業・社会・文化の各レイヤーを横断しながら、“通貨の再定義”を1日で描き出します。次世代の金融インフラを支えるブロックチェーン技術や、ステーブルコインを活用した決済・地域通貨・デジタル証券など、多様な領域で進む「通貨の社会実装」について、産官学のリーダーが議論を展開します。



▼MoneyXとは

ステーブルコインの正式認可を背景に、「通貨」そのものの進化をテーマとした次世代金融カンファレンスであり、業界のリーダーたちと共に新しい通貨の形を議論し、参加者にネットワーキングと知見共有の場を提供いたします。



- 開催日：2026年2月27日（金）
- 開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京
- 主催：一般社団法人WebX実行委員会
- 企画・運営：JPYC株式会社 / Progmat, Inc. / SBIホールディングス株式会社 / 株式会社CoinPost

公式サイト：https://moneyx-asia.com/ja/(https://x.gd/PA5WG)



詳細：ステーブルコインの正式認可を背景に、通貨の新時代をテーマとした金融カンファレンス「MoneyX（マネーエックス）」開催決定


https://coinpost.jp/?p=664343



チケットについては、こちら(https://x.gd/dihhH)からご確認いただけます。


▼運営組織

主催


一般社団法人WebX実行委員会


本社：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階



企画・運営


JPYC株式会社


公式サイト：https://corporate.jpyc.co.jp/


代表者：代表取締役　岡部 典孝


本社所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号　大手町ビル4階　FINOLAB内



Progmat, Inc.


公式サイト：https://progmat.co.jp/


代表者：代表取締役 Founder ＆ CEO　齊藤 達哉


本社所在地：東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル9階



SBIホールディングス株式会社


公式サイト：https://www.sbigroup.co.jp/


代表者：代表取締役会長兼社長　北尾 吉孝


本社所在地：東京都港区六本木一丁目6番1号



株式会社CoinPost


公式サイト：https://coinpost.jp/


代表者：代表取締役CEO　各務 貴仁


本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階


▼本カンファレンスに関する問い合わせ先

MoneyX事務局


お問い合わせ：moneyx@webx-asia.com　