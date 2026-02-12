埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、株式会社タカインフォテクノと2026シーズンのオフィシャルパートナー契約を締結（増額）

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、川越市では数の少ないICT企業として、川越市においては地元企業様を中心にICTサービスの利活用のご支援、デジタル化における困りごとの解決を行いながら、地域全体のICTリテラシー向上のための活動も展開している株式会社タカインフォテクノ（埼玉県川越市、代表取締役社長 阿部将永）と2026シーズンのオフィシャルパートナー(ユニフォームパートナー)契約を増額にて締結したことを発表いたします。

株式会社タカインフォテクノ様は、2026シーズンユニフォームの「パンツ/前面」へのロゴ掲出となります。

株式会社タカインフォテクノ 様 HP: https://www.taka-infotechno.co.jp/

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 取締役 中島涼輔 コメント

「2025シーズンに引き続き、2026シーズンもパートナー契約として更新いただけるだけではなく、今シーズンはオフィシャルパートナー(ユニフォームパートナー)という形で、株式会社タカインフォテクノ様には増額にてご契約を更新いただきました。

クラブ創業1年目の何物でもないタイミングよりクラブの可能性を信じていただき、多方面でのサポート心より感謝申し上げます。

2025シーズンには、COEDO KAWAGOE F.Cの所属選手を新たに雇用いただくとともに、COEDO KAWAGOE F.Cの公式戦全てに阿部社長ならびに社員の皆様には暑い日も寒い日もライブ配信のご支援をいただき、クラブサポーターへの観戦環境整備にご尽力賜りました。

結果として、COEDO KAWAGOE F.CのYouTube登録者は2025シーズンで5,000名を突破、月間YouTubeの再生数でも、Jリーグクラブを超える規模感まで成長してきています。

そして、2026シーズンからは、ユニフォームパートナーとしてロゴを掲出し、共に闘うことができることとても嬉しく思います。

阿部社長をはじめ、タカインフォテクノの皆様と引き続き挑戦させていただけることを誇りに、2026シーズンこそ関東リーグ1部昇格を成し遂げます。

この場をお借りして、本パートナーシップ締結にご尽力いただきました皆様に感謝を申し上げます。

2026シーズンもどうぞよろしくお願いいたします！」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com