【2/18】2026年度NPO関連予算公開ヒアリングのご案内

特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会

NPO活動を展開する皆さまとの情報共有の場として、

2026年も「NPO関連予算公開ヒアリング」を開催いたします。

各省庁担当者から、NPO等の参入可能な予算について直接説明を聞き、

質疑を行うこともできるイベントです。

市民福祉団体全国協議会代表理事のとよしまがコーディネーターとして登壇します。

会場参加／オンライン参加が可能です。

ぜひご参加いただき、皆さまのご活動にお役立てください。





■タイトル2026年度NPO関連予算公開ヒアリング～政府予算を活動に活かす！ 省庁担当者に直接聞いてみよう～

■日時 2026年2月18日（水） 09：40～18：00

■会場 立憲民主党本部５Fホール（東京都千代田区永田町1-11-1）

■参加費 無料

■参加形式（部分参加も可）

１．会場参加（先着100名） 立憲民主党本部５Fホール

ご質問を最優先で受け付けます。省庁の方と名刺交換などもしていただけます。

２．Zoom参加

省庁の方に直接ご質問をしていただけます。

３．YouTube視聴

ライブ配信あり。アーカイブも残しますので、ご都合に合わせてご視聴いただけます。

■参加登録

以下のフォームよりご登録ください。後日、登録メールアドレス宛に、最新情報およびご参加の情報をお送りいたします。

https://forms.gle/cRLqxPtC6cMa8zAr5

■プログラム（予定）

公式ホームページでご確認ください。

https://cdp-japan.jp/news/20251031_9807

※【昼休みトークイベント】「商店街をつながりの場に」～市民セクターにできること（12:10-13:10）

商店街は本来どのような機能をもっているのか。地域の人々を支える交流の場として商店街の持つ可能性をあらためて認識し直し、非営利団体や社会的企業などの市民セクターが商店街の再生・活性化にどのようなインパクトをもたらすのかを、事例を紹介しながらディスカッションします。

■パネリスト

・影近卓大さん（合同会社ライフイズ・一般社団法人Lifeis代表）

・横溝惇さん（建築家）

■コメンテーター

・新雅史さん（流通科学大学准教授・産業社会学）

■コーディネーター

・高橋昭一さん（メディアプランナー）

詳細はこちらをご覧ください。https://cdp-japan.jp/news/20251218_0004

※ 本イベントを最大限ご活用いただくための解説動画をご覧ください。

解説者：

・とよしま亮介さん（特定非営利活動法人NPO埼玉ネット事務局長、

NPO法人市民福祉団体全国協議会（市民協）代表理事）

・関口宏聡さん（特定非営利活動法人セイエン代表理事）

https://youtu.be/JsfwXPigogs