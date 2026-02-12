【TAC司法書士講座】「タイパで勝つ！必要十分だけで回す山本オートマチックの合格設計」オンラインセミナーのご案内

TAC株式会社

司法書士試験合格を目指す方を対象に、TAC司法書士講座は、この度、オンラインセミナーを2月23日（月祝）13:00よりZoomにて実施いたします。これから学習を始める方、司法書士試験の受験を検討している方に向けたオンラインセミナーです。

タイパで勝つ！必要十分だけで回す山本オートマチックの合格設計- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar4.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar4.html)

セミナー概要

講義の段階から過去問を解いていく、「インアウト」一体型の講義が特徴の「山本オートマチック」。合格に必要な知識だけを最速で習得し、効率重視のオートマチックシステムで毎年多くの受講生から支持をいただいています。

本セミナーでは、必要十分な知識だけで合格を目指す「山本オートマチック」のコースを徹底解説します。セミナー後半では質疑応答の時間も設けますので、学習に関する疑問や不安を解消しましょう。

＜主なセミナー内容＞

●山本オートマチックの特徴

●タイパに優れた学習の進め方

●質疑応答

開催詳細

- イベント名:タイパで勝つ！必要十分だけで回す山本オートマチックの合格設計- 日時:2026年2月23日（月祝）13:00～14:00- 形式:Zoom- 参加費: 無料- 講師:山本 浩司 講師・西垣 哲也 講師- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar4.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar4.html)



山本 浩司 講師

1960年大阪生まれ。38歳の失業中の時に、司法書士試験にわずか6ヵ月で一発合格。講師を務める傍ら、独自の理論「オートマチックシステム」に基づき、宅建・行政書士など法律系資格試験に挑戦し、一発合格を果たす。オートマ実行委員会代表として司法書士受験対策本『山本浩司のオートマシステム』シリーズなどの執筆ほか、後進の育成にも力を注いでいる。

西垣 哲也 講師

書籍 『山本浩司のオートマシステム』 シリーズ オートマ実行委員会 委員。基本を大切にした指導を重視。試験に必要な知識や過去問の取り組み方など、いかにわかりやすく伝えるかを常に考えて、受講生の皆さんをサポート。実務家としても活躍している。

TAC司法書士講座について

TAC司法書士講座は長年にわたり司法書士資格取得を目指す皆様をサポートしてきました。実績豊富な講師陣、質の高い講義と教材、きめ細やかなサポート体制で、多くの受講生を合格へと導いています。

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/