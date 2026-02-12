『Identity V 第五人格』POP UP SHOP inハンズ第3弾の先行販売商品を公開！
株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、『Identity V 第五人格』POP UP SHOP in ハンズ【第3弾】を2026年3月5日（木）から開催いたします。
【第3弾】では、RE:シリーズや第五人格幼稚園シリーズのグッズを先行販売予定ですので、是非この機会をお見逃しなく！
今回先行販売する新作グッズは、事後通販・一般販売を予定しております。詳細は後日、フロンティアワークスのグッズ制作 公式X（https://x.com/goods_fwinc）にてお知らせいたしますので、合わせてチェックしてくださいね！
■『Identity V 第五人格』POP UP SHOP in ハンズ
【開催期間・店舗】
・ハンズ9店舗
第１弾：2025年10月28日（火）～11月17日（月）
新宿店、札幌店、ミナモア広島店
※開催終了しております。
第２弾：2026年1月15日（木）～2月5日（木）
横浜店、心斎橋店、博多店
※開催終了しております。
第３弾：2026年3月5日（木）～3月25日（水）
渋谷店、岡山店、名古屋店
■第3弾先行販売商品
・
【種類】
全15種
【価格】
550円（税込）
【ラインナップ】
医師、空軍、祭司、踊り子、占い師、野人、一等航海士、「囚人」、リッパー、芸者、夢の魔女、魔トカゲ、血の女王(1)、血の女王(2)、ヴァイオリニスト
・第五人格幼稚園 トレーディングおほしさま缶バッジ さくら組＆くま組
【種類】
全14種
【価格】
660円（税込）
【ラインナップ】
《さくら組》冒険家、占い師、納棺師、探鉱者、曲芸師、泣きピエロ
《くま組》断罪狩人、黄衣の王、白黒無常、写真家、魔トカゲ、隠者、夜の番人、オペラ歌手
・第五人格幼稚園 しゃかしゃかアクリルキーホルダー
【種類】
15種
【価格】
各1,980円（税込）
【ラインナップ】
庭師、調香師、占い師、納棺師、ポストマン、墓守、「囚人」、昆虫学者、バッツマン、泣きピエロ、応援団、黄衣の王、白黒無常、夜の番人、オペラ歌手
・第五人格幼稚園 トレーディングおなまえアクリルバッジ さくら組
【種類】
全6種
【価格】
770円（税込）
【ラインナップ】
冒険家、占い師、納棺師、探鉱者、曲芸師、泣きピエロ
・第五人格幼稚園 トレーディングおなまえアクリルバッジ くま組
【種類】
全8種
【価格】
770円（税込）
【ラインナップ】
断罪狩人、黄衣の王、白黒無常、写真家、魔トカゲ、隠者、夜の番人、オペラ歌手
・第五人格幼稚園 トレーディングステッカー さくら組＆くま組
【種類】
全14セット（1セット：キャラクターとおなまえ各1枚）
【価格】
330円（税込）
【ラインナップ】
《さくら組》冒険家、占い師、納棺師、探鉱者、曲芸師、泣きピエロ
《くま組》断罪狩人、黄衣の王、白黒無常、写真家、魔トカゲ、隠者、夜の番人、オペラ歌手
(C)Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.
