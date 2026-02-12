「CheerSPOT」×「第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」卒業イベント開催決定！

株式会社INFORICH

応援広告プラットフォーム「CheerSPOT(TM)（チアスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山広宣、以下、INFORICH）は、第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストの卒業を記念したスペシャルイベントを実施いたします。

■ イベント詳細

小池徹平・三浦翔平・菅田将暉・犬飼貴丈・綱 啓永・山下幸輝ら、数々の人気男性スターを輩出してきたジュノン・スーパーボーイ・コンテスト。

第38回コンテストでは、ファイナリストを中心とした参加メンバーが、谷健二氏の企画・演出のもと、2026年3月に上演される舞台『ハイスクール・ハイ・ライフ 2026春』への出演が決定しています。

本イベントでは、第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストのファイナリスト15名と、舞台『ハイスクール・ハイ・ライフ 2026春』に出演する４名、合計19名を対象に実施いたします。

さらに今回、応援広告プラットフォーム『CheerSPOT』でも連動イベントを開催いたします。

１年間のコンテスト、また舞台『ハイスクール・ハイ・ライフ 2026春』を応援してくださったファンのみなさまへ、今までの感謝の気持ちを届ける特別な企画となっています。新たなステージへと旅立つ彼らの次なる一歩を、ぜひ見届けてください。

■ CheerSPOT賞

イベント期間中、イベント参加メンバーの中でチア（応援数）ランキング1位を獲得した方には、『CheerSPOT賞』として以下の特典を授与いたします。

- 全国の『CHRAGESPOT』デジタルサイネージ放映※「JUNON公式CM」への出演権日本最大級の設置台数を誇る『CHARAGESPOT』ネットワークをジャックし、JUNON公式CMのメインモデルとして起用。圧倒的な露出を獲得できます。※一部、設置先の状況により放映されない店舗・箇所がございます。

■ 応援の証！ファン限定リワード

1. 各メンバーファンランキング1位特典

各メンバーのチア（応援数）において、ファンランキング1位を獲得された方へ、以下の特典をプレゼントいたします。

【特典内容】

- 直筆サイン入り私物プレゼント

※2026年6月中旬までに発送予定

※発送は国内のみ（離島除く）

2. 個人達成リワード（全員対象）

イベント期間中に獲得した累計のチア（応援数）に応じて、候補者本人からのデジタル特典をプレゼントいたします。

【特典内容】

- 1チア：お礼動画(※1)- 30チア：「今日も一日お疲れ様」ボイス(※2)- 60チア：あなたに贈る「お名前呼び」動画(※3)(※4)- 100チア：あなたに贈る「1年間の感謝の気持ち」動画 (※5)

(※)1達成後、アプリ内「リワード」より即時視聴可

(※2)本特典は、準備が整い次第、順次送付いたします。

(※3)本特典は、イベント終了後の集計および収録を行い、準備が整い次第、順次送付いたします。

(※4)10文字以内のお名前でお願いいたします。常識の範囲内であればニックネーム可。不適切と判断した場合には、ご連絡させていただきます。演者本人の名前が入っていたり、文章になっているような名前は禁止とさせていただきます。

(※5)本特典は、イベント終了後の集計および収録を行い、準備が整い次第、順次送付いたします。

■ イベントスケジュール ＆ 概要

- 開催期間：2026年2月12日(木) 18:00 ～ 2026年3月22日(日) 23:59- 集計期間：開催期間と同一- 対象者：第38回ジュノンボーイ・ファイナリスト15名 ／ 舞台『ハイライ』出演者4名（計19名）- ランキング確認：https://service.cheerspot.com/campaign/junon202602/

※本イベントはCheerSPOT単独集計です。SHOWROOM等のポイント合算はありません。

※ランキングは週1回程度の更新を予定しております。

※集計のタイミングにより、実際の数値やリアルタイムの状況とは異なる場合がございます。

※更新日時は予告なく前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ CheerSPOT（チアスポット）とは？

全国約5.5万箇所※で展開するモバイルバッテリーシェアリング『CHARAGESPOT』のデジタルサイネージを活用し、ファンが個人で「応援広告」を街中に出稿できるプラットフォームです。

1箇所462円(税込)～というリーズナブルな金額から出稿が可能。今回のイベントでは、ファンの皆様が「推しの応援広告」を店舗に出稿するたびに、それが「チア（応援数）」としてカウントされ、推しを全国区のスターへ押し上げる力となります。

https://player.riclink.biz/watch?id=inforich-cheerimagev&guide=1&share=stock(https://player.riclink.biz/watch?id=inforich-cheerimagev&guide=1&share=stock)

※一部、設置先の状況により放映されない店舗・箇所がございます。

■ CheerSPOTでの応援ステップ ＆ カウントの仕組み

初めての方でも、以下の3ステップで簡単に推しを応援でき、そのアクションがそのままランキングに反映されます。

STEP 1：応援したいメンバーを選ぶ

アプリ内のイベントページから、応援したいメンバーを選択します。

STEP 2：出稿する「場所」と「期間」を選ぶ

地図上から広告を出したいスポット（CHARAGESPOT）と、放映する週数を選択します。ここで選んだ内容が、「チア（応援数）」としてカウントされます。

STEP 3：決済を完了して応援完了！

内容を確認して決済を完了させると、選んだ場所で応援広告が放映され、メンバーにチア数が加算されます。

【チア(応援数)の計算式】

「出稿するサイネージの数」 × 「出稿する期間（週数）」 ＝ 合計チア

※出稿は「月曜日から日曜日」固定の1週間単位です。

例：木曜日に開始しても、その週の日曜日までで「1週」とカウントされます

【カウントの具体例】

出稿期間を2月19日（木）～3月1日（日）とした場合、期間は「2週」となります。 この時、3箇所の店舗を選択して決済すると、 「3箇所 × 2週 ＝ 6チア」 がランキングに反映されます。

推しの新たな門出を、全国のサイネージで彩りましょう！

【CheerSPOTアプリのダウンロード・詳細はこちら】

https://t.co/jRqvgW9Ivq