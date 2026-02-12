『刀剣乱舞ONLINE』イベント「戦術強化訓練 ～ちよこ大作戦～」開催！さらに新刀剣男士「雲重（cv. 仲村宗悟）」が登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、同社が開発・運営、株式会社ニトロプラスが世界観・シナリオ・キャラクターデザインを担当している、刀剣育成シミュレーション『刀剣乱舞ONLINE』にて、2026年2月12日（木）メンテナンス後より新刀剣男士「雲重（cv.仲村宗悟）」を入手できるイベント「戦術強化訓練 ～ちよこ大作戦～」を開催していることをお知らせいたします。

■新刀剣男士「雲重（cv.仲村宗悟）」が登場！

2026年2月12日（木）メンテナンス後より、新刀剣男士「雲重（cv.仲村宗悟）」が「戦術強化訓練 ～ちよこ大作戦～」の報酬として登場いたします。

新刀剣男士：雲重（うんじゅう）

cv：仲村宗悟

刀種：打刀

刀派：鵜飼

イラスト：ぶくろて

▼新刀剣男士 「雲重（cv.仲村宗悟）」紹介PV

「雲重って言います。得意なことはものを作ることと、直すこと。それと、体力には自信があります！」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IzJrdqYvXzk ]

■イベント「戦術強化訓練 ～ちよこ大作戦～」開催中！

イベント「戦術強化訓練 ～ちよこ大作戦～」は、訓練パネルのさまざまな条件に合わせて部隊を編成し、条件を達成することで挑戦した訓練パネルを解放していくイベントです。訓練パネルを解放すると「ちよこ」を入手でき、集めることで新刀剣男士「雲重（cv.仲村宗悟）」のほか刀装や便利道具など、さまざまな報酬を獲得できます。

さらに、9枚の訓練パネルを全て解放することで、訓練シートの背景に表示される刀剣男士を入手できます。「ちよこ」を一定数以上集めると新刀剣男士「雲重（cv.仲村宗悟）」や、刀剣男士「雲次（うんじ）（cv.水島大宙）」「雲生（うんしょう）（cv.笠間淳）」「福島光忠（ふくしまみつただ）（cv.細谷佳正）」も訓練シートの背景に登場するようになりますので、より多くの訓練に挑戦し、刀剣男士の入手を目指しましょう！

＜開催期間＞ 2026年2月12日（木）メンテナンス後 ～ 2026年3月3日（火）12:59まで

■イベント「戦術強化訓練 ～ちよこ大作戦～」に特徳報酬が登場！

新便利道具「特徳引換手形(ちよこ)」を購入すると「戦術強化訓練 ～ちよこ大作戦～」の特徳報酬を解放できるほか、おまけとして「ちよこ」を10,000個獲得できます。

特徳報酬を解放するとちよこの入手数に応じて「特徳引換シール(ちよこ)」を入手できます。

「特徳引換シール(ちよこ)」は、刀剣男士や便利道具と引き換えができます。

■「戦術強化訓練 ～ちよこ大作戦～」専用便利道具を期間限定で販売中！

「戦術強化訓練 ～ちよこ大作戦～」の開催期間中、イベントを有利に進められる専用便利道具を期間限定で万屋にて販売いたします。また、専用便利道具3種類のお得なパックも販売いたします。

この機会にぜひご利用ください。

＜販売期間＞ 2026年2月12日（木）メンテナンス後 ～ 2026年3月3日（火）12:59まで

※各種詳細は『刀剣乱舞ONLINE』ゲーム内のお知らせや公式Xの情報をご確認ください。

※今後、変更が生じた場合は、公式Xなどでお知らせいたします。

▼『刀剣乱舞ONLINE』とは？

名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた「刀剣男士(とうけんだんし)」。あなたは彼らを率いる「審神者(さにわ)」となり、歴史を守る戦いに出ます。短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計8種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、あなただけの部隊を結成！ 様々な合戦場を攻略していく、刀剣育成シミュレーションゲームです。

累計ユーザー数1,400万突破！

▼概要

タイトル：『刀剣乱舞ONLINE』

ジャンル：刀剣育成シミュレーション

公式サイト：https://www.toukenranbu.jp/

価格：基本無料（一部アイテム課金あり）

▼公式Xアカウント

刀剣乱舞ONLINE【運営】（@TOUKEN_STAFF）https://x.com/TOUKEN_STAFF

刀剣乱舞-本丸通信-【公式】（@tkrb_ht）https://x.com/tkrb_ht

▼LINE公式アカウント

刀剣乱舞ONLINE【公式】https://lin.ee/1Msu7fb

▼『刀剣乱舞ONLINE』の登録/ダウンロードはこちら

【PCブラウザ版】http://games.dmm.com/detail/tohken/

【App Store版】https://itunes.apple.com/jp/app/id1044505314?mt=8

【Google Play版】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.touken

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。