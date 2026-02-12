【TOEIC】英語の発音を学んで”リスニングだと聞き取れない”を解決！3/4（水）・3/18（水）無料セミナー「全レベル向け リスニングのコツ Vol.2・3」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は3月4日（水）と18日（水）、TOEIC L&Rテストを受験予定の方を対象とした無料のオンラインセミナー「【TOEIC試験対策】全レベル向け リスニングのコツVol.2/Vol.3」を開催します。

日常生活やグローバルビジネスにおける活きた英語能力を測定する、世界共通の試験「TOEIC（Test of English for International Communication）」。国際的な企業や機関、大学などで英語能力を知るための指標として広く使用されています。問題形式はPart1～4がリスニング問題、Part5～7がリーディング問題となっていますが、前半部分であるリスニング問題に苦戦しているという方も多いのではないでしょうか。そこでC&R社はリスニングのスコアアップに役立つとっておきの対策をお伝えするセミナーシリーズを開催しています。



第2回目は「要注意な英語の音」、第3回目は「文字通りに読まない罠」がテーマです。「文字で読んだらわかるのに、リスニングだと聞き取れない」という場合、頭で認識している単語の音と実際の音にズレがあると言えます。つまり、ここをしっかり一致させることがリスニング力アップに役立ちます。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



＜各回の日程と内容＞

Vol.2：3/4（水）19：00～「要注意な英語の音」

・リスニング力をアップさせるには？

「リスニングが苦手」という方の陥りがちなパターンと対策についてお話します。

・要注意な音1：L

リスニング対策の１つとして有効なのは、英語に特徴的な音を認識できるようにすることです。まずは英語に特徴的な子音の１つとして「L」の発音が「どのように聞こえるものなのか」ということを意識的に学びましょう。

・要注意な音2：アメリカ英語のT

アメリカ英語のTは、waterが「わら」に聞こえるなど、独特な音変化をします。いくつかのパターンを学び、聞き取りにも役立てましょう。

・質疑応答

みなさまからの質問にお答えします！



Vol.3：3/18（水）19：00～「文字通りに読まない罠」

・リスニング力をアップさせるには？

「リスニングが苦手」という方の陥りがちなパターンと対策についてお話します。

・要注意な音の変化１：リンキング

an appleが「アン アップル」ではなく、つながって「アナポー」と聞こえるように、英語には単語同士の音がくっつく「リンキング」という現象があります。その基本である「音がつながる」パターンの他、「音が消える」というパターンも学びましょう。

・要注意な音の変化２：弱形

「単語単体の発音は知っているはずなのに、文の中にあると聞き取れない」という場合、それはその単語の発音が「弱形」で発音されているということがあります。 “a cup of” が「ア カップ オヴ」ではなく「アカパ」に聞こえるのは、of が「弱い形」である「ア」という発音に変化しているからなんです。このような「弱く発音される時の音のパターン」についてお話します。

・質疑応答

みなさまからの質問にお答えします！



＜こんな方にオススメ！＞

・TOEICを受けたことがない方

・前回受験してからしばらく時間が経っている方

・TOEICの全体像を知りたい方

・TOEICで点数をとるためのコツが知りたい方

・TOEICにおすすめの教材や勉強方法を知りたい方

【TOEIC試験対策】全レベル向け リスニングのコツVol.2「要注意な英語の音」Vol.3「文字通りに読まない罠」

■日時

Vol.2：2026年3月4日（水） 19：00～20：00

Vol.3：2026年3月18日（水） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

英語講師

Mika Kaida氏

国際基督教大学（ICU）卒（言語心理学、英語学専攻）。TOEIC L&R 990点（満点）。

英語講師歴は15年以上。学生時代より子どもから大人まで様々な年齢やレベルの方々を対象に指導。特に英語をすっかり忘れてしまった大人や元々苦手という方への指導経験が豊富で、覚えやすさや理解しやすさを工夫した内容には「とにかくわかりやすい！」と定評がある。

[指導実績]

TOEIC対策、英検対策、留学準備（TOEFL）、英語論文（エッセイ）添削・指導、大学受験（最難関国公立大や医学部受験を含む）、高校受験、英会話、翻訳校正



■参加費

無料



■定員

各回60名



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「TOEIC試験対策」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



