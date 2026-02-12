《超いきものがかりフェス》いきものがかりの大先輩″鈴木雅之″　3月15日（日）公演の出演が急遽決定!!

株式会社テレビ朝日

3月14日（土）、15日（日）にLaLa arena TOKYO-BAYにて開催する、いきものがかり自身初となる主催フェス 《超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! ～ありがとうって伝えたくて～》 、15日（日）の公演に大先輩である”鈴木雅之”の出演が急遽決定しました！



これまで水野良樹（いきものがかり）は、先日リリースしたばかりの最新シングル「Canaria feat. 篠原涼子」など、鈴木雅之には多くの楽曲提供をしてきましたが、2019年にリリースされた鈴木のシングル「ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花」（水野が作詞作曲）には、いきものがかりの名曲「帰りたくなったよ」を鈴木がカバーした楽曲を収録。大人気アニメでは5作連続で鈴木雅之×水野良樹で主題歌を担当するなど、音楽を通じて深い信頼関係を築いています。

開催まで約1か月となった超いきものがかりフェス！いきものがかり、豪華アーティスト、そしてお客様全員で2日間限りの特別な時間を、ぜひ会場で過ごしましょう！

■アーティスト出演日

▼3月14日（土）ラインナップ▼

［DAY1］（五十音順）

出演：いきものがかり / アイナ・ジ・エンド / 上白石 萌音 / JUJU / スキマスイッチ / 槇原 敬之

▼3月15日（日） ラインナップ▼

［DAY2］（五十音順）

出演：いきものがかり / 鈴木雅之 / TOMOO / 秦 基博 / ゆず / wacci

■2月13日（金）12:00よりオフィシャル先着先行受付の開始！

明日2月13日（金）12:00より、チケットぴあにて《オフィシャル先着先行》を開始いたします。

先着受付となりますので、上限に達し次第受付を終了いたします。お早めにご購入ください。

《チケット先行受付詳細》

受付対象日：3月14日（土）・3月15日（日）

受付期間： 2月13日（金）12:00～2月27日（金）23:59

販売席種：指定席、注釈付き指定席

チケットぴあURL：https://w.pia.jp/t/ikimonogakari20th/

チケット代（税込）：指定席・注釈付き指定席 \13,150（税込）

※注釈付き指定席は、ステージサイドのお席になります。ステージの全体や一部の演出、メンバーなどが見えづらいまたは見えない席となります。

■いきものがかり プロフィール

いきものがかり（Vo. 吉岡聖恵、Gt. 水野良樹）

1999年2月1日、小・中・高校と同じ学校に通っていた水野良樹と山下穂尊が「いきものがかり」を結成。地元の厚木・海⽼名や小田急線沿線で路上ライブ活動をスタート。1999年11月3日、同級生・吉岡くんの1歳下の妹・吉岡聖恵が「いきものがかり」の路上ライブに飛び入り参加したことをきっかけに、3人組となる。

2006年3月15日に「SAKURA」でメジャーデビュー以降、「ありがとう」「YELL」「ブルーバード」「風が吹いている」など数々のヒット曲を世に送り出す。

2021年夏より2人体制での活動がスタート。2024年には、2人体制初となる全国ホールツアーを開催。「青のなかで」「運命ちゃん」「晴々！」「Challenger」「ドラマティックおいでよ」等、タイアップ楽曲を数多くリリースする中、初のノンタイアップシングルとなった「会いたい」は、同年11月11日付オリコン週間シングルランキングでTOP10入りを果たす。グループ結成25周年を迎えた同年11月には、日本武道館にて自身初の弾き語り公演を開催した。

2025年4月には、11枚目のアルバム「あそび」をリリース。同年6月よりアリーナツアー「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 ～ASOBI～」を開催し、東京・愛知・大阪・神奈川の全国4都市8公演で計6万人を動員した。12月10日には、現在NHK総合にて放送中のTVアニメ「キングダム」第6シリーズのために書き下ろした楽曲「生きて、燦々」のCDシングルがリリースされる。

デビュー20周年を迎える2026年は、4月より16年ぶりとなる全県ツアー「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!! ～47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!～」を開催することが決定している。

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30888/table/415_1_c624edbf5eff83d440e8917f07808244.jpg?v=202602120651 ]