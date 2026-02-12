【虎ノ門初出店】神谷町駅徒歩1分。グループ向けホテル「illi Eme Tokyo-Toranomon」2026年2月中旬開業

株式会社BARE NOTE STUDIO401号室

グループ滞在に最適化したホテル「illi Stays（イリー ステイズ）」の企画・開発・運営を手掛ける、株式会社BARE NOTE STUDIO(https://barenotestudio.com/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒木郁己、以下BNS）は、東京都港区にて「illi Eme Tokyo-Toranomon（イリー エメ トウキョウトラノモン）」を2026年2月中旬に開業いたします。

虎ノ門エリアへの出店は今回が初めてであり、港区エリアとしては7拠点目の展開となります。

再開発が進み、世界中から感度の高い人々が集まる虎ノ門において、最大6名までが同室で過ごせる上質な空間を提供します。

また、2026年3月にも同エリア内での新拠点開業を予定しており、BNSは東京都主要エリアを中心にさらなる事業拡大を加速してまいります。

ホテル概要｜グループ旅を豊かに彩る、虎ノ門の新拠点

■空間

最大6名・1日2室限定。

深みのあるグリーンのタイルが目を引く「illi Eme Tokyo-Toranomon」は、癒しと安らぎを象徴するエメラルドから着想を得て名づけられました。「城門」を意味する虎ノ門の地名にちなみ取り入れたアーチデザインと、木目や白を基調とした端正な設え、無垢感のある素材が調和し、空間に洗練された落ち着きをもたらします。都心にいながらも思わず深呼吸したくなるような、豊かなひとときをお過ごしいただけます。

402号室■立地

東京メトロ日比谷線 神谷町駅より徒歩1分。

銀座や六本木、東京駅といった都内主要エリアへの卓越したアクセスを誇り、観光の拠点として利便性の高い立地です。国際的な活気と伝統的な落ち着きが共生する虎ノ門では、国内外のグループゲストが気兼ねなく滞在いただけます。

■設備・アメニティ

室内エントランス/チェックインタブレット

充実した設備で、暮らすような滞在をかなえる。

全客室内にリビング、ダイニング、キッチン、洗面スペースがあり、各エリアには「暮らし」に必要なアイテムをひと通りご用意しています。

＜設備・備品＞

洗濯乾燥機/ヘアドライヤー/洗面コップ/IHコンロキッチン/電子レンジ/冷蔵庫/冷凍庫/電気ケトル/ダイニングテーブル＆椅子/ローテーブル＆ソファ/チューナーレスTV/衣類用アイロン/アイロン台/ハンガー/スリッパ/変換プラグ

＜アメニティ＞

シャンプー/コンディショナー/ボディソープ/ハンドソープ/洗顔料/化粧水/乳液/歯ブラシセット/洗濯用洗剤/バスタオル/フェイスタオル/バスマット

■プロジェクト背景

402号室 洗面スペースバスアメニティ類歯ブラシセット洗濯乾燥機

本施設は、既存ビルの空中階を利活用し、BNSが展開するホテルブランド「illi Stays」へと転換したプロジェクトです。虎ノ門の歴史からインスピレーションを得たデザインや、洗練かつ落ち着きを感じさせる素材と色彩を重ね合わせ、旅をより豊かに彩る滞在空間を創り上げました。建物の特性を活かしながら、その土地ならではの魅力を編み込むことで、宿泊者にとっての価値向上のみならず、周辺エリアの活性化、不動産の持続的な収益性向上を目指しています。

■ご予約は、公式予約サイト(https://illi_group.airhost.co/ja/houses/790507)および各種予約サイトにて

公式予約サイト限定でご利用いただける特別クーポンをご用意いたしました。この機会にぜひ、特別な滞在をご体験ください。

-

クーポンコード：EME2602

割引料金：宿泊料金より 5,000円 OFF

対象施設：「illi Stays」全施設

利用方法：公式予約サイト(https://illi_group.airhost.co/ja/houses/790507)での予約時、クーポンコード入力欄に上記コードをご入力ください。

※規定数に達し次第終了となりますので、お早めのご予約をおすすめいたします。

-

「illi Stays」とは｜ホテルと自宅のイイトコドリを追求

「illi Stays」は、グループ向け滞在に特化したホテルブランドです。「家よりも快適に、ホテルよりも特別に。」をコンセプトに東京都内中心に展開しています。

インバウンド需要の高い主要エリアに位置し、観光の拠点として利便性の高い立地を選定しています。全客室に、リビング・ダイニング・キッチン・洗濯乾燥機を備え、4名様以上での長期滞在にも適した空間設計を実現しています。無人運営でありながら、24時間サポート体制やシームレスなチェックイン・チェックアウト、ホテル基準の清掃クオリティを提供しています。そして、施設ごとに異なるコンセプトデザインが、旅先での滞在に特別感を添えます。

ホテルのホスピタリティとデザイン性、自宅のような安らぎと機能性を兼ね備えたイイトコドリのホテル。それが「illi Stays」です。

HP ：https://illi-stays.com/(https://illi-stays.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/illi_stays/(https://www.instagram.com/illi_stays/)

TikTok ：https://www.tiktok.com/@illi_stays(https://www.tiktok.com/@illi_stays)

今後の展開｜観光再興と不動産再生を支えるブランドへ

現在、BNSは新規物件取得やパートナー企業との商品開発など、多様なプロジェクトを進めています。

BNSが目指すのは、日本の観光資源を最大限に活かすことで観光産業の成長に貢献すると同時に、稼働率や収益性が低下した不動産を再生し、新たな価値を生み出すことです。この実現に向け、共に歩むパートナーを募集しています。末尾の問い合わせ先まで、お気軽にご連絡ください。

■投資家の皆様へ｜安定収益と体験価値を両立するプロフィットシェア事業

BNSが選定した「illi Stays」に最適な物件に対し、投資家様と不動産オーナー様間で賃貸借契約を締結していただきます。投資家様には入居保証金や内装施工費などの初期費用をご負担いただき、「illi Stays」へと再生します。ホテル運営はすべてBNSが担うため、投資家様は毎月のレポートを確認するのみで、管理・運営等の手間は一切かかりません。

本事業は、宿泊料収入に基づく利益分配に加え、初期投資の減価償却による高い節税効果も期待できます。さらに、「illi Stays」を所有することで、ご自身やご家族が実際に宿泊利用できるといった、単なる収支を超えた付加価値を体験していただけます。

■不動産仲介の皆様へ｜ホテル候補物件を探しています

BNSは、ゆとりある客室を活かした無人運営のホテル事業「illi Stays」を展開しています。これまでの都内の出店においては、一泊あたり平均6万円台の宿泊単価を維持しつつ、平均宿泊日数は3日以上、稼働率は常時90％超と、国内外から高い評価をいただいています。

洗練されたデザインと、キッチン・洗濯乾燥機など中長期滞在に適応した機能性が特徴で、物件だけでなく街そのものの活性化にも貢献できると考えています。新築開発物件だけでなく、築古ビルを活用したコンバージョンも柔軟にご相談可能です。ご紹介・ご相談がありましたら、末尾の問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

〈対象物件〉

契約形態：BNS及びパートナー企業との賃貸借契約

必要設備：[1部屋] 電灯50A、動力30A、ガス（給湯器20号）、給排水設備、窓あり

[建物] 自動火災報知設備

建物条件：新築開発物件、築古ビルをコンバージョンでの入居検討可能（空中階1フロアから入居可能）

■不動産オーナーの皆様へ｜低迷したビルの価値を収益ホテルへ再生

時代や社会ニーズの変化によって稼働率や収益率が低下し、活躍しきれていない不動産を「illi Stays」へとコンバージョンし、現代のニーズに応える価値を再創出します。これにより、再び高収益を実現する不動産へと生まれ変わります。

■パートナー企業募集｜共にホテルを創る仲間を探しています

今後、さらに出店を加速させていくにあたり、以下の領域でご協力いただけるパートナー企業様を募集しています。「より良いものを創り上げたい(Product is Everything)」という、BNSが大切にしている価値観に共感していただける企業様と協業できることを心より願っております。ご興味をお持ちの企業様は、末尾のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

- 不動産会社- 内装設計・施工会社- リネンサプライ会社- ホテル清掃・運営サポート会社 など

株式会社 BARE NOTE STUDIO

「人生が変わる一瞬をデザインする」というビジョンのもと、ホテル開発・運営事業、不動産再生事業、クリエイティブ事業を手がけています。創業のきっかけとなったシェアハウスでの出会いと体験から、空間には人の心を動かし、人生を変える力があると確信し、誰かの人生を少しでも前へ動かすような空間づくりに取り組んでいます。

周辺地域の魅力とホスピタリティを編み込み、ホテルブランド「illi Stays」の展開を加速させることで、“Japan as No.1”をもう一度、自分たちの手で実現することを目指しています。

また、遊休化した不動産に新たな価値を与えることも、私たちの大切な役割の一つです。時代や社会ニーズの変化によって活躍しきれていない不動産をホテルへと再生し、高収益物件へ転換することで、日本が抱える不動産課題の解決にも取り組んでいます。

人々の暮らしや未来が持続的に豊かになる「社会的価値」と、事業としての成長を支える「経済的価値」の両立を追求し、価値ある空間を創出し続けます。

設立 ：2017年12月25日

代表 ：黒木 郁己

本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-22-9

AD-O渋谷道玄坂5F

事業内容 ：「illi Stays」の企画・開発・運営企業

企業HP ：https://barenotestudio.com/

お問い合わせ ：info@barenotestudio.com