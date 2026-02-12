「ラジオ広告の投資はどこに鍵があるのか？」Web広告高騰時代の新解釈。モンスターバンク×金沢シーサイドFM、アナログメディアのROIを可視化する共催ウェビナーを2月19日（木）に開催

モンスターバンク株式会社

Web広告の限界と、再評価される「ラジオ」の不都合な真実

現在、Web広告の獲得単価（CPA）は高騰し続け、オンライン完結型のマーケティングは飽和状態にあります。その打開策として、地域密着の「信頼」と「熱量」を持つラジオ広告が再注目されています。

しかし、多くの経営者が抱く懸念は「効果が見えない」という不透明さです。 「認知は上がる気がするが、成果が見えない」--。この諦めが、本来有効なはずの投資を、ただのコスト（ドブ）に変えてしまっています。

本ウェビナーでは、数々のビジネスを成功させてきた株式会社モンスターバンク代表・鳥羽と、地域メディアの最前線に立つ株式会社金沢シーサイドFM・松原氏が登壇。「アナログだから検証できない」というこれまでの常識を打ち破り、ラジオ広告の真価をデータで解明する具体的なスキームを公開します。

■ 本ウェビナーの核心： 「検証への執着」が投資を変える

「流して終わり」の運用では、真の投資対効果（ROI）は見えてきません。本セミナーでは、感覚値に頼りがちなアナログメディアの世界に、マーケティングプロ視点の「検証の執着」を持ち込みます。

【見どころと得られる知識】

「得した経営者・損した経営者」の分かれ道： なぜ同じ広告枠で成果に圧倒的な差が出るのか？現場のリアルな事例をマーケティング視点で解剖。

モンスターバンク流・効果検証の裏側： 指名検索の誘発、QR遷移、独自ドメイン活用など、ブラックボックス化していた反応を「データ」として吸い上げる仕組みを公開。

「真のKPI」の再定義： 単なる宣伝ではない、リスナーとの信頼関係がビジネスに与える長期的な価値をフラットに定義。

勝てるメディアリレーション： メディア視点から見た「上手くいく広報担当者」の共通点と、連携の手法。

■ 開催概要

日時： 2026年2月19日（木） 12:00～13:00

会場： オンライン（Zoom配信）

参加費： 無料（事前申込制）

対象： 経営者、マーケティング責任者、広報担当者

参加特典： 参加者限定「アナログメディア効果検証用KPI設計シート」をプレゼント

お申し込みボタン :https://fusion.webinarbase.net/lp/monster-bank/landing-page/1269815e1

■ 当日のアジェンダ

イントロダクション： ラジオ広告への「疑念」を整理する

徹底討論： ラジオの成果って、ぶっちゃけ何？

実戦解説： モンスターバンク流・効果検証の具体的実行プロセス

ケーススタディ： 成功した経営者が共通して行っていた「入り口設計」

Q&A： 経営者からの「これって本当に効果あるの？」に本音で回答

■ 登壇者プロフィール

鳥羽 氏（株式会社モンスターバンク 代表）

1995年生まれ。

高校在学中にクラウドソーシングサービスをリリースし18歳で事業売却。

売却後リクルートにて営業に従事し、2018年に総合広告代理店で2度目の創業。

マスメディアやデジタル広告を取り扱いながら事業拡大し2023年に事業売却。 2024年から1年間サラリーマンを経験し、稟議プロセスの長さや意思決定を行うためのデータが不十分なことに疑問を持ち2025年に3度目の創業でPoCプラットフォームを運営するモンスターバンク株式会社を立ち上げる。

松原 氏（株式会社金沢シーサイドFM）

2000年生まれ。20歳で大学在学中に株式会社金沢シーサイドFMを創業し、ゼロからFMラジオ局を立ち上げる。現在、FMラジオ業界において日本一のスポンサー数を獲得。スポンサー企業やリスナーとの継続的なコミュニケーションを基点に、メディアを起点とした事業展開を強みとする。美容院、アパレルブランド、福祉施設、子ども向け施設など、複数の法人を連続的に立ち上げ、そこで得た実践的な知見をクライアントへ還元している。

Prooflyとは

Prooflyは、

BtoBサービス導入における

「試せないまま意思決定してしまう」という構造的な課題に向き合うため、

2025年にリリースされたサービスです。

BtoB領域では、

複数ベンダーを同時に試せない

効果検証が曖昧なまま本導入してしまう

「やってみないと分からない」という言葉で判断せざるを得ない

といった状況が今も多く存在します。

Prooflyは、

複数ベンダーのトライアル・効果検証・予算管理を一元化することで、

検証を前提とした、納得感のある意思決定ができる状態をつくることを目的としています。

新規事業開発、マーケティング、経営企画など、

判断と改善を求められる立場の担当者を中心に利用されています。

