GEZANが7枚目のアルバム『I KNOW HOW NOW』発売直前の４日間に渡って行われた前代未聞のライブ配信企画「100時間リレー」に密着。前例のない長時間企画を完走した果てに彼らが見た景色とは？

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取達利、本社：東京都渋谷区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、特別番組『GEZAN「100時間リレー」ライブ＆ドキュメンタリー』を、3/4(水)24:30より放送いたします。

2009年、大阪にて結成。独自の視点とスタイルで活動を続けるGEZANが、7枚目のアルバム『I KNOW HOW NOW』のリリースを記念して、「100時間リレー」と題した配信企画を敢行！

東京・日本橋のTHE A.I.R BUILDINGを舞台として、2026年2月6日(金)20時から、GEZANのメンバー4人が１人ずつソロライブを繋ぎ、2月10日(火)24時までの100時間を連続で走り抜けるという、肉体と精神の限界に挑む前代未聞の長時間リレー企画となった。

期間中はゲストを交えてのセッションやイベントも行い、YouTubeのコメント欄やハッシュタグ「#GEZAN100時間リレー」を通じて、現場に駆けつけたファンのみならず、画面越しのオーディエンスとも大きな感動の渦を巻き起こした！

配信のラストとなった2月10日(火)24時には、完走と同時に最新アルバムが配信リリース。2026年3月14日(土)に開催が迫る日本武道館での単独公演『独炎』に向けて、バンドの覚悟を証明する100時間となった。

スペースシャワーTVでは、この「100時間リレー」の最後に野外の特別会場から生配信されたエクスクルーシブなライブを中心に、ドキュメンタリー映像を交えた1時間の特別番組としてお届けします。前例のない長時間企画の果てに何が起きたのか、その記録をぜひご覧ください！

＜ライブ情報＞

GEZAN 単独公演「独炎」

日時：2026年3月14日(土)

会場：日本武道館

公演詳細：https://gezan.net/live/

＜番組詳細＞

番組タイトル：GEZAN「100時間リレー」ライブ＆ドキュメンタリー

放送日時：3/4(水)24:30～25:30

出演：GEZAN

番組サイト：https://tv.spaceshower.jp/p/00089542/

スペースシャワーTVは全国のJ:COM、ケーブルテレビ、スカパー! などでご覧いただける日本最大の音楽専門チャンネルです。

(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2025年4月時点自社調べ）