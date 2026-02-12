【3/8(土)湘南戦】TUBCホームゲームに「Hoodie fam」がゲスト来場決定！

株式会社東京ユナイテッドバスケットボール

いつもTUBCへのご青援をいただき、ありがとうございます。

2026年3月8日(日)に有明アリーナ（メイン）で行うTUBCホームゲームに、国内外で数々のバズを生みSNS総フォロワー数180万人を超え、楽しいをモットーに活動する5人組ダンスアーティスト「Hoodie fam」さんの来場が決定しましたのでお知らせします。

当日は、ハーフタイムにスペシャルパフォーマンスを披露いただく予定です☆

▶︎Hoodie fam 各種SNS

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCT2MRAgeuBlXtX0tV2VDBpQ

TikTok： https://www.tiktok.com/@hoodiefamfam

LINE VOOM:https://linevoom.line.me/user/_dd4tFm6m7pUNvRfkpSculKCz3fuwfrr9CvYa1_o

Instagram：https://www.instagram.com/hoodie_famfam/

X：https://x.com/Hoodiefamfam?s=20

来場概要

■対象試合

B3リーグ第23節 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ VS湘南ユナイテッドBC

日時 ：3月8日（日）17:00 TIPOFF （一般開場 15:10）

対戦相手 ：湘南ユナイテッドBC

会場 ：有明アリーナ

試合情報はこちら：https://tubc.tokyo/game_info/202526_s23/

■出演コーナー

ハーフタイム（予定）、その他

※時間は確定し次第、発表いたします

■チケット概要

チケット販売は、TUBC公式チケットサイトから購入いただけます。

TUBC公式チケットサイト: https://blue-rabbits.tubc.tokyo/ticket

■Hoodie famのご紹介

楽しいをモットーに活動する5人組ダンスアーティスト。国内外で数々のバズを生みSNS総フォロワー数180万人を超える。振付や映像制作など多方面で活躍し、ライブでは一体感と爆発力で観る者を魅了。“ダンサーの新しい可能性”を世界へ発信し続けている。2022年はPUFFYの「愛のしるし」を使用した振り付けが大流行。公式 Instagram では、264万回再生を記録。数々のメディアで取り上げられた他、PUFFY公式からもブームの火付け役として公認されている。また、imaseの大ヒット曲「NIGHT DANCER」の振り付けは日本だけでなく国境を超えて踊られており、120万回再生/11.27万いいねを記録している。

■Star Creationとは

株式会社スターミュージック・エンタテインメントが運営するStar Creation（スタークリエイション）は、TikTokやYouTubeを中心に活躍する総勢1000名超のクリエイターをマネジメント・ネットワークし、総フォロワーは3億人を超えるMCN（マルチチャンネルネットワーク）です。

TikTokの豊富な経験と実績を生かし、TikTokやYouTubeを中心に影響力のあるクリエイターと共にコンテンツの制作、ショート動画を活用したマーケティングソリューションを提供しています。

クリエイター達と共に、今後さらに拡大していくクリエイターエコノミーやショート動画市場の活性化に大きく貢献していくことが私たちのミッションです。

https://star-creation.com/

