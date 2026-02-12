eスポーツチーム「REJECT」Identity V部門「2025夏季IJL」優勝記念グッズの受注販売を開始

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也、以下「REJECT」）は、eスポーツチーム「REJECT」Identity V部門の「2025夏季IJL」優勝を記念した『Identity V』公式ライセンスコラボグッズについて、2026年1月19日（月）19:00より灯白社特設サイトにて受注販売を開始したことをお知らせいたします。

本商品は、『Identity V』を運営するNetEase Gamesの正式なライセンス許諾のもと制作された、優勝記念の公式グッズです。夏季IJL（Identity V Japan League）優勝という記念すべき瞬間を形にするため、優勝メンバー8名と『Identity V』のキャラクターが共演する完全新規描き下ろしビジュアルを採用しました。ゲームファン・eスポーツファンの双方が楽しめる、ここでしか手に入らない特別なデザインとなっております。

【販売アイテム】

【スペシャルBOX】

価格：15,800円（税込）

内容

・じぇじぇチェキケース

・チケット風カード（メンバー8人）

・「悪夢」アクリルスタンド

・メンバーのブロマイド写真セット

・缶バッジセット（納棺師、「悪夢」）

・スマホグリップ（じぇじぇ）

【トレーディングクリアカード（全8種）】

価格：550円（税込）

【アクリルスタンド】

・全種セット

価格：11,000円（税込）

・「悪夢」＋８人のメンバーから１人選べるセット

価格：2,200円（税込）

※選手2人目以降は1人あたり1,430円(税込)

【トレーディングオーロラステッカー（全10種）】

価格：550円（税込）

【描き下ろしクリエイター】

■ mao

X：https://x.com/mau_sakura_

【販売概要】

■ 販売期間：2026年1月19日（月）19:00～2026年3月1日（日）23:59（受注販売）

■ 販売場所：灯白社 特設オンラインストア

https://shop.wonder-story.jp/collections/reject-ijl2025-champ

【REJECT IdentityV部門 ロースター】

■ Soba（@kona_0603(https://x.com/kona_0603)）｜サバイバー

■ City（@cityy_V(https://x.com/cityy_V)）｜サバイバー

■ Raolie（@raori_(https://x.com/raori_)）｜サバイバー

■ Unpyi（@unpii2213(https://x.com/unpii2213)）｜サバイバー

■ fuku（@Fukufuku0037(https://x.com/Fukufuku0037)）｜サバイバー

■ AKa（@TMW75641137(https://x.com/TMW75641137)）｜ハンター

■ Alf（@Alf_1_(https://x.com/Alf_1_)）｜ハンター

■ hhu（@hhubiribiri(https://x.com/hhubiribiri)）｜コーチ

灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。



会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://tohakusha.com/

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip