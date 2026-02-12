【TAC教員採用試験】「ずばり予想！今年出る教職教養」を2026年2月21日（土）配信！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、2026年2月21日(土)に、教員採用試験を受験する皆様に向けたセミナー「ずばり予想！今年出る教職教養」を開催します。

「教職教養」試験には、実は大きな特徴・傾向があります。それは、「鮮度の高いものからの出題が急激に増える」ということ。直近で改訂された施策や資料、改正された法律、新法の制定、国が重視している分野における大きな動きなど、直近に起きた教育系トピックからの出題が急激に増加するのです。自治体によっては、そういった鮮度高い系からの出題が、全体の半分以上を占めるところもあります。出題範囲が膨大な教職教養試験を効率的・効果的にクリアするためには、基礎基本の定番問題に対応することに加え、鮮度の高いネタを知り、それらに焦点を当てて学習することが必須となります。

このセミナーでは、直近2025年試験をもとに頻出分野を確認しながら、今年の試験で出題されるであろう注目分野・テーマをずばり予想していきます。TACが多くの時間をかけて分析・予想した貴重な情報をご提供。奮ってご参加ください。

2026年 2/21（土）10:00 ～11:00（オンライン）

- 担 当 講 師

永平 一洋 講師

TAC教員講座主任講師。予備校講師歴30年以上で、主要指導教科は教職教養、一般教養、数学、数的処理、英語など。教育アプリの開発プロジェクトにも携わり、講師責任者として400人以上の講師を主導した経験を持つ。指導形態や対象者を問わず、あらゆるフィールドで非常に高い評価を獲得している。また、講師だけでなく、教材開発や講座企画も主導。マルチな舞台で活躍している。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#nagahira_0221

教職教養が出題されない自治体を受験する方のためのコースです。「公開模試」を必修科目として含み、「論文対策」「面接対策」「一般教養」「専門教養」「県別対策」をご自身の学習計画に合わせて選択できるコースです。

多様な自治体・校種・教科・選考区分・教員経験有無別に対応！

教職教養入門、教職教養、論文対策、面接対策、一般教養、専門教養、県別対策の中から、志望先の試験内容に合わせてカリキュラムが選べます。あなたに合った、あなたオリジナルのカリキュラムで合格へと導きます。



このコースの特徴

- ネット講義プラス個別指導で万全の受験対策- 自由に科目を選べるから受講料は必要な分だけ！- 面接・論文対策は校種・教員経験別の講義！さらに無制限実践練習付き！

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_crs_select2.html

