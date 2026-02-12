TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」POP UP SHOPの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年2月12日(木)よりTVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

有楽町マルイ 7Fにて開催しておりましたTVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4458

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年2月12日(木)18:00～2月26日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年4月上旬～下旬以降順次発送



【製品情報】

コレクションカード(ランダム)

価格：440円（税込）

種類数：全7種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム)

価格：550円（税込）

種類数：全10種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

フォトグレイ風ステッカー(ランダム)

価格：550円（税込）

種類数：全8種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムカンバッジセット

価格：1,760円（税込）

種類数：全1種

ホログラムアクリルキーホルダー

価格：各990円（税込）

種類数：全3種

アクリルフィギュア

価格：各1,760円（税込）

種類数：全3種

硬質カードケースセット

価格：各1,540円（税込）

種類数：全3種

※2枚セット

ミニアクリルアート

価格：各2,750円（税込）

種類数：全2種

【権利表記】

(C)ぷにちゃん・成瀬あけの／KADOKAWA／「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」製作委員会



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売