『ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-』開催決定！

写真拡大

株式会社KANA-L AGENT

昨年20周年を迎えた世界最大のアニソンライブ「Animelo Summer Live（通称：アニサマ）」。


台湾にて2年連続3回目となります、『ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-』が


2026年5月10日（日） に台北南港展覧館1館 にて開催いたします。



アニサマ20周年のテーマ「ThanXX！」に込められた感謝とリスペクトの想いを受け継ぎ、


今回の台北公演のテーマは「DOSHA！」に決定いたしました。


出演アーティスト・チケット情報などの詳細につきましては、順次解禁となります。



ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-

<イベント概要>


■イベント名：ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-


■日程：2026年5月10日（日）


■会場：台北南港展覽館1館4F（https://www.tainex.com.tw/）


■出演者：順次解禁予定



■主催：新想股份有限公司 DAYDREAMER STUDIO CO., LTD.


■制作：KANA-L AGENT / FIREWORKS


■制作監修：Animelo Summer Live



■今後の情報公開について


出演アーティスト、チケット情報、タイムテーブルなどの詳細は、順次、各種SNSにて発表いたします。


SNSアカウント


X（旧Twitter）：@BANGACG_MUSIC（https://x.com/BANGACG_MUSIC）


　　　　　　　　@KANALAGENT　　（https://x.com/KANALAGENT）


Instagram　　：@bangacg　　 　　 （https://www.instagram.com/bangacg/）


　　　　　　　　@kana_lagent 　　 （https://www.instagram.com/kana_lagent/）



■お問い合わせ先：株式会社KANA-L AGENT（info@kana-lagent.com）



<「Animelo Summer Live」とは？>


Animelo Summer Live （通称アニサマ）は2005年に創設され、2025年に20回目を迎えた名実ともに世界最大のアニメソングをメインにしたコンサートです。


2013年以降はさいたまスーパーアリーナ最大のスタジアムモードで3days開催となっています。


レーベルや事務所の垣根を超えて、アニソンシンガー、声優歌手、JPOPアーティストなど多種多様なアーティストが出演します。


出演アーティストの豪華さは勿論、コンサートのオープニングからエンディングまでシームレスに展開するステージ、アニメ作品に寄り添った演出、サプライズやアニサマでしか見られないコラボレーションなど、毎年、国内外のファンを魅了しています。


そしてアニソンならではのコール＆レスポンス、会場を埋め尽くす熱気溢れる観客がペンライトで創り出す美しい景色は、まさにアニソン界最大の夏のお祭りといった壮観なものです。


毎年「テーマ」を掲げ、それに沿って繰り広げられるライバルであり仲間でもあるアーティストたちの競演、そして最後にオールラインナップで観客と共に歌う「テーマソング」もアニサマ独自の特徴です。