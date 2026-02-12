「ARMS JAPAN FINAL Vol.7」 優勝者　「FINGER & TUT 1on1 BATTLE」 Jimoyan /「TERA MANIAC 1on1 BATTLE」 Y

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、日本発タットダンスバトル「ARMS JAPAN FINAL Vol.7」（FINGER & TUT 1on1 BATTLE／TERA MANIAC 1on1 BATTLE）を、2026年2月11日（水・祝）に「METEORA ANTHEM FES vol.3」と「TUT DANCE BATTLE “ARMS”」の共催イベント「METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”」内で開催しました。

本イベントは、世界と渡り合えるマルチジャンルのオタクたちが所属するレーベル METEORA st. が掲げる「今までの私をぶち壊す」をテーマに、クラブフェスとダンスバトルが融合する特別な一日を創出しました。フィンガータットからフルボディタットまで、腕と指の幾何学的ムーブを武器にした多彩なスタイルが激突し、タットカルチャーの現在地と未来を体感できる場となりました。今回のVol.7では「FINGER & TUT 1on1 BATTLE」と「TERA MANIAC 1on1 BATTLE」の2部門を実施。フィンガータットからフルボディタットまで多彩なスタイルが交錯し、タットカルチャーの現在地と未来を提示する場となりました。

総エントリー数62名の激戦を勝ち抜き頂点に立ったのは、「FINGER & TUT 1on1 BATTLE」ダンサーネームJimoyanと「TERA MANIAC 1on1 BATTLE」ダンサーネーム Y。独自性と精度を兼ね備えたムーブで観客とジャッジを魅了し、Vol.7の覇者として名を刻みました。

YUBINOWAとしての活動を中心にシーンを牽引し続ける源元（GENGEN）がオーガナイズ、ホストMCを務めました。 ジャッジには、精密なディジッツムーブで世界的評価を得るNARI Digitz（DARK MATTER）、USシーンを代表する前回 ARMS優勝者Wild Wild Wes（The Scared Gs / TEAMGOODTIME / ANIMATEDFAMILY）、世界のタットシーンのOGのIcon（Moon Runners）、フリースタイルバスケットボールの第一人者であり、圧倒的な身体操作で国内外から支持されるZiNEZ a.k.a. Kamikaze、そして唯一無二の世界観でダンス表現の枠を広げ続ける黄帝心仙人（タイムマシーン）が参加し、国際色豊かな強力ラインナップが揃いました。

タットダンスの深化と拡張を示す象徴的な一日となった「ARMS JAPAN FINAL Vol.7」。METEORA st. が掲げる“自分をぶち壊す”挑戦の精神が、渋谷WOMBのフロア全体に響き渡るイベントとなりました。

＜実施概要＞

METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”

開催日： 2025年2月11日（水・祝）

会場： WOMB （渋谷区円山町2-16） https://www.womb.co.jp/access/

参加者数： 62名（総エントリー数）

【MC/HOST】

・源元(GENGEN)from TOKYO ARMS, JOKER TRIBE,YUBINOWA

【DJs】

・ネス from REAL AKIBA BOYZ

・＄(ドル)(Theムササビ)

【JUDGES】

・NARI Digitz(DARK MATTER)

・Wild Wild Wes(The Scared Gs,TEAMGOODTIME(TGT),ANIMATEDFAMILY) from U.S.A.

・Icon(Moon Runners) from U.S.A.

・ZiNEZ a.k.a. Kamikaze(ジンジ/カミカゼ)

・黄帝心仙人(タイムマシーン)

＜METEORA st. INFORMATION>

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）



私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/