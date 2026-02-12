にじさんじから「今宵、××と夢を見る。 Half Anniversary」グッズが登場！2026年2月13日(金)18時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「今宵、××と夢を見る。 Half Anniversary」グッズを2026年2月13日(金)18時から販売開始いたします。

2026年2月13日(金) 18時から「今宵、××と夢を見る。 Half Anniversary」グッズの販売を開始！

VTuberグループ「にじさんじ」所属の十河ののは、夜牛詩乃、蝸堂みかる、猫屋敷美紅の4人によるユニット「今宵、××と夢を見る。」のハーフアニバーサリーを記念したグッズが登場！



グッズラインナップは、アクリルスタンド、BIG箔押し缶バッジ、ランダムチェキ風カード、メタリッククリアファイル＆ステッカーセット、箔押しアクリルパネル、マフラータオル、ラバーネームキーホルダー、にじぱぺっとポーチ、にじぱぺっと他、よいゆめメンバーそれぞれの個別グッズを含む全13種類。

「今宵、××と夢を見る。」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年2月13日(金)18時から販売を開始いたします。

「今宵、××と夢を見る。 Half Anniversary」グッズ紹介

■アクリルスタンド

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

背景：W85mm×H165mm

本体：W155mm×H90mm以内

※ライバーによってサイズが異なります

台座：W60mm×H60mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■BIG箔押し缶バッジ

・価格：各1,600円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：直径150mm

・素材：紙、ブリキ

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムチェキ風カード

・価格：350円(税込)

・種類：全8種ランダム(ノーマル4種＋レア4種)

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■メタリッククリアファイル＆ステッカーセット

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全4種(ステッカー3枚入り)

・サイズ(約)

クリアファイル：A4

ステッカー：W70mm×H85mm以内

※ライバー・モチーフによってサイズが異なります

・素材：

クリアファイル：PP

ステッカー：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■箔押しアクリルパネル

・価格：各3,200円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W210mm×H148mm

・素材：アクリル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■マフラータオル

・価格：各2,800円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W200mm×H1100mm

・素材：綿

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ラバーネームキーホルダー

・価格：各1,600円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W125mm×H35mm以内

※モチーフによってサイズが異なります

・素材：PVC、アクリル、亜鉛合金

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■にじぱぺっとポーチ

・価格：各3,000円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W95mm×H125mm×D35mm

・素材：合皮、PVC、亜鉛合金

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■にじぱぺっと

・価格：各1,700円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

本体：Ｗ80mm×H110mm

※ライバーによってサイズが異なります

梱包時：W130mm×H165mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ポーチ入り歯ブラシ(十河ののは)

・価格：1,600円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

歯ブラシ：全長175mm

PVCポーチ：H70mm×W214mm

・素材：

歯ブラシ：ナイロン、AS樹脂、ポリプロピレン

PVCポーチ：ポリ塩化ビニル

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■フェイスマスコット

・価格：各2,200円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)

夜牛詩乃：W140mm×H70mm×D45mm

猫屋敷美紅：W80mm×H75mm×D60mm

・素材：ポリエステル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ポケット付きトートバッグ(蝸堂みかる)

・価格：3,200円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

本体：W32mm×H40mm×D7mm

持ち手：Ｗ25mm×H700mm以内

・素材：綿、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

イラストレーター

麻先みち 様(https://x.com/michi_ia)

販売概要

・販売開始日時：2026年2月13日(金)18時～

・発送予定：2026年2月下旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_885

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#よいゆめHalfANV

コトブキヤの対象店舗にて展示も決定！

2026年2月21日(土)から2026年3月8日(日)の期間中、にじさんじコトブキヤショップにて、ハーフアニバーサリーを記念した展示を行います。

コトブキヤにてグッズ販売及び、本グッズで使用されている撮りおろしビジュアルを使用した等身大パネルや複製メッセージなどを展示いたします。

展示期間：2026年2月21日(土)～2026年3月8日(日)

展示店舗：秋葉原館／なんば／立川本店

展示内容：フチなし等身大パネル／複製メッセージ／限定動画

※【今宵、××と夢を見る。 Half Anniversary】はコトブキヤオンラインショップではお取り扱いはございません。

※入荷・在庫状況は各店舗へお問い合わせください。

今宵、××と夢を見る。とは

にじさんじ所属VTuber「十河ののは」「夜牛詩乃」「蝸堂みかる」「猫屋敷美紅」のガールズバンドユニット。

通称よいゆめ。

種族の違う4人が今宵、音楽で通じ合う。みなさんも彼女たちと共に、終わらない夢を見ませんか？

＜今宵、××と夢を見る。 リンク一覧＞

X(旧Twitter)：https://x.com/yoiyume_info

YouTube：https://www.youtube.com/@yoiyume_nijisanji



＜十河ののは リンク一覧＞

X(旧Twitter)：https://x.com/Togawa_Nonoha

YouTube：https://www.youtube.com/@TogawaNonoha

＜夜牛詩乃 リンク一覧＞

X(旧Twitter)：https://x.com/YagyuShino

YouTube：https://www.youtube.com/@YagyuShino

＜蝸堂みかる リンク一覧＞

X(旧Twitter)：https://x.com/Kadou_Mikaru

YouTube：https://www.youtube.com/@KadouMikaru

＜猫屋敷美紅 リンク一覧＞

X(旧Twitter)：https://x.com/Nekoyashiki_39

YouTube：https://www.youtube.com/@NekoyashikiMiku



【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸