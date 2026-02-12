この春の見逃せない展覧会＆コンサート！『高木由利子 写真展』『ルーカス＆アルトゥール・ユッセン ピアノ・デュオ・リサイタル』ほか

ザ・ミュージアム拡大移転前の展示室で鑑賞する最後のチャンス『高木由利子 写真展 Threads of Beauty』開催

株式会社東急文化村

2026年3月10日(火)～29日(日)／Bunkamuraザ・ミュージアム

写真家・高木由利子が、伝統的な衣服をまとい生きる人々の日常を30年にわたり世界各地で撮影してきた〈Threads of Beauty〉シリーズに焦点を当てた展覧会を、渋谷ファッションウィーク×Bunkamuraとして開催。テーマ性・先見性・話題性をもった多彩なジャンルの展覧会を開催してきたザ・ミュージアムという空間において、「ファッションとは何か。」という問いをあらためて見つめ直す試みです。

詳細を見る :https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/26_takagi.html

大人気兄弟デュオ、待望の来日！『ルーカス＆アルトゥール・ユッセン ピアノ・デュオ・リサイタル』開催

2026年4月7日(火)、8日(水)／浜離宮朝日ホール

美しき天才兄弟として熱狂的なファンを擁する、オランダが生んだピアノ・デュオ、ルーカス・ユッセンとアルトゥール・ユッセンによるリサイタルの開催が急遽決定。今年2月にベルリン・フィル・デビューを果たすなど、国際的な活躍の場を広げる大注目のデュオによる、連弾と2台ピアノをとりまぜた魅力的なプログラムは必聴です。

詳細を見る :https://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/26_jussen/

新シリーズのテーマは＜傑作ピアノ協奏曲＆三大バレエ音楽＞『N響オーチャード定期2026/2027 東横シリーズ in 横浜』Supported by 株式会社 日立製作所 開催

2026年11月23日(月・祝)、2027年4月29日(木・祝）、7月4日(日)／横浜みなとみらいホール 大ホール

新シリーズは、クラシックの金字塔ともいえる名曲の数々を、一流の指揮者とピアニストの演奏でお届けする全3回公演。27年ウィーン・フィル ニューイヤーの指揮者ソヒエフ＆俊才カントロフのロシア・プログラム、注目の若手指揮者エリム・チャンと新進気鋭の鈴木愛美によるオール・チャイコフスキー、実力派指揮者・熊倉優と人気ピアニスト・亀井聖矢が揃って初登場と、充実のラインナップです。

詳細を見る :https://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/nkyo/#26_27series

歌舞伎町大歌舞伎『獨道中五十三驛』製作発表会見を行いました

2026年5月3日(日・祝)～26日(火)／THEATER MILANO-Za (東急歌舞伎町タワー6F)

市川中車＆市川團子が挑む、宙乗りあり・早替りありの名作歌舞伎『獨道中五十三驛(ひとりたびごじゅうさんつぎ)』。日替り豪華声優による朗読「こえかぶ」とのコラボレーションで上演することも話題の本公演の上演に先立ち、2月5日(木)に製作発表会見を行いました。

詳細を見る :https://www.bunkamura.co.jp/topics/cocoon/10756.html

Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下2026年5月までの上映ラインナップを発表

オスカー最有力監督ヨアキム・トリアーの最新作『センチメンタル・バリュー』や名匠ジャン＝ピエール＆リュック・ダルデンヌ監督が群像劇という新境地に挑んだ『そして彼女たちは』など世界各国の映画祭を賑わした最新作をはじめ、エンタテインメント、芸術、名作の4Kレストア上映と幅広い作品群が揃いました。3月には国内最大級の仏映画の祭典「第33回フランス映画祭2026」がル・シネマ 渋谷宮下を会場に東京・渋谷で初開催！ぜひご期待ください。

詳細を見る :https://www.bunkamura.co.jp/topics/cinema/10675.html

Bunkamura Gallery 8/2026年2月～7月の開催ラインナップを発表

Bunkamura Galleryファンにはお馴染みの金子國義、永井博、吉岡耕二の個展をはじめ、移転3周年を迎える6月にはギャラリースタッフ一押しのアーティストを紹介する展覧会を開催。7月にはザ・ミュージアムがヒカリエホールで開催する『まなざしの奇跡 日本女性写真家の冒険』との連動企画も。2026年も、日々の暮らしの中でアートを身近に感じ、触れていただくことを目指します。

詳細を見る :https://www.bunkamura.co.jp/topics/gallery/10727.html

