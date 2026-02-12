【世界が認めた希少品種】十勝ワインから新提案。1日を頑張った自分への“ご褒美”に。国際登録品種「山幸」を100%使用した甘口赤ワイン『幸色』2/12新発売!

北海道池田町 十勝ワイン

北海道池田町 十勝ワイン（池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 所長 南 邦治）は、2026年2月12日(木)に池田町独自開発ブドウ品種「山幸」を使用した甘口赤ワイン、「幸色（さちいろ）あかの甘いひととき」を発売いたします。

初めてワインの飲む方でも飲めるよう甘口に仕上げています。1日を頑張った自分へのご褒美ワインとしていかがでしょうか。ラベルには色とりどりのパーティー用テープが舞い散る星空をモチーフに採用。「舞い上がってしまうようなような幸福感のある味わい」を浮遊するキャラクターで表現しています。

山幸（やまさち）は十勝ワインが1978年から開発に着手、2006年には農林水産省に品種登録、2020年にはOIV（国際ブドウ・ワイン機構）に品種登録された、現在の十勝ワインを象徴する品種です。

その山幸を使用した「幸色（さちいろ）あかの甘いひととき」は、普段ワインを飲みなれていない方にも山幸をお楽しみいただけるよう甘口に仕上げました。

またラベルはカジュアルさを重視し、1日を頑張ったご褒美ワインとして「ワインをもっと気軽に楽しんでもいい」というメッセージも込めています。

他にはない「山幸の新たな一面」をお楽しみいただける商品ですので、是非ご賞味ください。

■「幸色(さちいろ)あかの甘いひととき」商品概要

1、商品名

幸色あかの甘いひととき

2、内容量

360ｍｌ

3、品目

果実酒

4、アルコール度数

12度

5、発売日・地域

2026年2月12日(木)/主に北海道内、一部道外

6、希望小売価格

1,200円（税抜）

■北海道池田町十勝ワインについて

当時の池田町長・丸谷金保氏の発案で1963年より始まった国内初の自治体経営でのワイン醸造。

十勝の冷涼な気候でも育つ栽培方法を追求し、「山幸」などの寒さに強いブドウ品種を開発。

また池田町のシンボル「ワイン城（正式名称：池田町ブドウ・ブドウ酒研究所）」は1974年にワインの製造施設として建造され、現在もワイン造りに利用されています。ヨーロッパ中世の古城に似ていることから誰からとなく「ワイン城」と名づけられ、親しまれています。

十勝ワインホームページ https://www.tokachi-wine.com/

ワイン城（池田町ブドウ・ブドウ酒研究所）

本件に関するお問合せ先

北海道池田町 十勝ワイン 営業係

015-572-4090