UP-Tからキラキラ可愛い「オイルインアクリルキーホルダー」が新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-Tから、揺れるたびにグリッターが輝く「オイルインアクリルキーホルダー」が新登場しました！

アクリルの中に閉じ込められたグリッターが、傾けたり振ったりすることでキラキラと舞い、見るたびに気分を高めてくれるアイテムです。

50×50mmの存在感あるサイズ感で、お好きなイラストや写真を大胆にデザイン可能。デザイン面は約40mm角と広めで、推しキャラ、ロゴ、手描きのアートなどもくっきり美しく仕上がります。

普段使いのバッグや鍵につければ、日常がもっと楽しく、気分も上がること間違いなし！イベントやライブグッズとしても大人気の予感です。

もちろん、自分だけのデザインで自由にカスタマイズ可能。グリッターの煌めきとともに、世界にひとつだけの特別なキーホルダーを手軽に作ることができます。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/IT2825

カラー：全1色

素材：アクリル、オイル

サイズ：本体：約W50.0×H50.0×D5.0mm／印刷サイズ：約W40.0×H40.0mm

通常価格：1,562円（税込）※プリント代込み

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名：丸井織物株式会社

所在地：石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者：代表取締役社長 宮本 好雄

設立：1956年

事業内容：各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作