音声 × ギフティングによる新たなスポーツ観戦体験を創出

エンゲート株式会社

エンゲート株式会社（以下、Engate）は、音声配信サービス「CHEERPHONE」を提供するパナソニック株式会社と協業し、新たなスポーツ観戦体験の創出に向けた取り組みを開始いたしました。

本取り組みは、2026年3月までをPOC（概念実証）期間とし、実証第1号としてB.LEAGUE所属の大阪エヴェッサにご協力いただき、実証実験を進めております。

CHEERPHONEとは

CHEERPHONEは、試合会場においてスマートフォンとイヤホンだけで、オリジナルの音声解説をリアルタイムで楽しむことのできる音声配信サービスです。

アプリのインストールは不要で、観戦中でも周囲を気にすることなく、気軽に解説を聴くことができる点が特徴です。

https://www.cheerphone.jp/

Engateとの連携による「応援×マネタイズ」の実現

これまで音声配信サービス単体では、スポーツチームのマネタイズに直結しにくいという課題がありました。

そこで本取り組みでは、Engateが提供するスポーツギフティングと連携し、試合中に実施される

「Engate Gifting Time」とCHEERPHONEの音声配信を組み合わせることで、ファンがより楽しみながら、会場一体となってチームを応援できる新しい体験を目指しています。

ファンは解説を聴きながら試合を楽しみ、ギフティングを通じて選手やチームを応援することができ、その応援がチームの収益にもつながる仕組みを構築していきます。

海外展開も視野に入れたサービス構築へ

Engateはすでにアメリカの大学スポーツにおいてサービス提供を開始しており、CHEERPHONEも国内でのスポーツの国際大会や海外での利用実績があります。

本POCを通じて得られた知見を活かし、将来的には国内のみならず、より広い海外展開も視野に入れたサービスへと発展させていくことを目指します。

実証実験について

本POCにおける実証実験として、

2026年1月25日に開催された「大阪エヴェッサ vs アルバルク東京戦」にて第1回目の実証実験を実施いたしました。

さらに第2回目として、

2026年2月15日開催の「大阪エヴェッサ vs 京都ハンナリーズ戦」においても、

CHEERPHONEとEngate Gifting Timeを連動させた実証実験を実施予定です。

当日は、大阪エヴェッサOBの波多野和也氏と、元立川ダイス選手で現在エンゲートにてインターンシップを行っている田中志門氏による音声解説を配信します。来場者は自身のスマートフォンとイヤホンを使用し、試合観戦とあわせて新しい応援体験をお楽しみいただけます。

「大阪エヴェッサ」公式HP内該当ニュースページ

https://www.evessa.com/news/260209_02/



お問い合わせ先：info@engate.jp

「大阪エヴェッサ」について

大阪エヴェッサは大阪唯一のプロバスケチームです。 七福神のお一人で商売繁盛の神様である「戎様」を大阪では親しみを込めて「えべっさん」とお呼びするところから、人情・笑い・商売の街大阪を活気づける存在であることを願い命名されました。 大阪エヴェッサのチームコンセプトは【威風堂々】 常に激しく燃え盛る情熱を持ち、威厳ある態度で戦いに挑む。 我等が目指すは王者の称号ただ一つ。

Engate内「大阪エヴェッサ」専用ページURL

https://engate.jp/communities/evessa/

「大阪エヴェッサ」公式HP

https://www.evessa.com/

スポーツギフティングサービス「Engate」について

エンゲートは、スポーツチームや選手をファンがデジタルギフトを通じて応援できるWebサービスです。応援したいチームを選び、チームや選手にデジタルギフトを贈ることで、ファンから直接応援の気持ちを届けることができます。数十種類以上のギフトから、選手の活躍やプレーに応じてギフトを贈ることができ、チームや選手とファンの絆（きずな）をつなぎます。

また各チームが開催するイベントを通じて、多くのデジタルギフトを贈ったファンは選手と会えたり、サイン入りのユニフォームや選手からのメッセージ動画等の限定グッズや、エンゲートでしか手に入らないNFTなど、特別なリワードを受け取ることができます。

現在は、バレーボール日本代表、NPBプロ野球（3チーム）、サッカーJリーグ（13チーム）やバスケットボールBリーグ（26チーム）など、様々な種目から約150チーム以上がエンゲートに参画しています。

サービス紹介動画：https://youtu.be/aLeALBPNi6w

Engateウェブサイト：https://engate.jp/

◎スポンサーシップDXモデルにご興味をお持ちのB2C企業様

現在スポンサーであるものの効果を実感できず変革を求めていらっしゃるB2C企業様や、これからスポンサーを始めようとしているB2C企業様、より少額なスポンサーメニューを必要とされているチーム本拠地の地場産業の方々など、エンゲートスポンサーシップモデルのご活用をご希望の企業様は、下記よりお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先：info@engate.jp

◎ファンエンゲージメントの強化をしたいスポーツチーム様、各種団体、協会様

ファンとのエンゲージメント強化・新たな収益源の創出・若年層や女性ファンの取り込みに向けたDX推進等にご興味をお持ちのスポーツチームからのお問い合わせをお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：info@engate.jp

◎スポーツ領域を戦略領域と捉えている企業様/ギフティング機能実装を検討されている企業様

スポーツを戦略領域と捉えDX推進を加速させたい企業様、ギフティング機能や寄付機能を自社サービスに実装させたい企業様、スポーツチーム支援に専門性を持つエキスパート企業様。エンゲート株式会社はこれら企業様向けにギフティングシステムのOEM提供やスポーツチーム支援を協働する「エンゲート・パートナーシッププログラム」など、柔軟な企画段階からの協働を行うサービスメニューを保有しております。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：info@engate.jp

◎スポーツ市場へ革命を起こしたい方/ベンチャーで更なる腕を磨きたい方

エンゲート株式会社では成長意欲の高い方・新しいことを生み出す仲間を大募集中です。経験豊富なメンバーも多く・充実した経験を積むことが可能です。また完全フルリモートカンパニーのため、半数は地方在住者です。特にエンジニアの方からのご連絡をお待ちしております。

お問い合わせ先：recruit@engate.jp

エンゲート株式会社について

「スポーツの世界をテクノロジーが変える」をミッションに、スポーツチームや選手を応援したい個人をつなぐサービスを展開しています。最新技術を取り入れたサービス開発と、チームサポート等のビジネスの両面を追求し、アスリートの夢と、アスリートを応援したい人のコミュニケーションの最大化を目指します。

社名：エンゲート株式会社 / Engate, Inc.

設立：2018年2月

代表者：代表取締役社長 城戸幸一郎

会社HP：https://engate.co.jp/