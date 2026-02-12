オンラインセミナー『採用難店舗の突破口、自社経験者DBの効果と導入までの裏側』を開催

株式会社ツナググループ・ホールディングス

RPO（採用業務代行）・採用コンサルティングを行う株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役兼執行役員社長：米田光宏）は、2026年2月25日にオンラインセミナー『採用難店舗の突破口、自社経験者DBの効果と導入までの裏側』を開催します。

セミナーお申し込みはこちら :https://service.tsunagu-grp.jp/event/20260225

採用難が常態化する今、求人を出しても応募が来ない。

スポットワークの利用が増えるにつれ手数料によるコストはどんどん膨らんでいく。

──そんな逆風の吹く採用環境に突破口を見出したのが「自社経験者データベースの活用」でした。

本セミナーでは、29都道府県下に262店舗を展開するホームセンターチェーン、株式会社カインズが取り組む「自社経験者データベース活用」の実例を成果はもちろん、導入の裏側や注意点まで、ここでしか聞けないリアルなストーリーをお届けします。



「求人を出せば集まる時代」はもう終わり。

成功の鍵は、自社経験者データベースによる「経験者の再活用」と「社内リソースのシェアリング」です。

人手不足打開のヒントが詰まったこの特別公開を、ぜひお見逃しなく。

■セミナーについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4558/table/465_1_342be68ae123c8bd6f0d6ecc0802c3d7.jpg?v=202602120651 ]こんな課題をお持ちでしょうか？- スポットワークの利用によって採用コストが膨らんでいる- 特定のエリアや職種の応募が集まらない- フランチャイズ店舗の人材不足に対して、低コストな採用支援策を探している主な対象者- 人事責任者- 採用実務ご担当者- FC事業ご担当者

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4558/table/465_2_5a81ab5792041c66eed6ea3c61d31fbe.jpg?v=202602120651 ]

■セミナー登壇者

株式会社ツナググループ・ホールディングス アルムニア推進本部 本部長大久保 雅宏

1997年にリクルートフロムエー入社（現リクルート）

エンタープライズクライアントのアルバイト・パート採用の総合企画営業、営業企画マネジャーなどを経験

2007年ツナググループにジョイン

創業期よりエンタープライズ顧客のRPO、採用コンサルティングの責任者として従事

2020年～複数の事業会社取締を歴任

現在はアルムニア推進本部の本部長として、循環型採用支援 アルムニア事業の責任者に就任

株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証スタンダード 証券コード：6551）

所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル7・8階

代表者：代表取締役兼執行役員社長 米田 光宏

事業内容：採用ソリューション事業（採用コンサルティング・アウトソーシング等）、労働者派遣事業、有料職業紹介事業等を行うグループの経営戦略策定及び経営管理並びにそれらに付帯する業務

URL：https://tghd.co.jp/



日本の社会課題である「2030年労働需給ギャップ解消」を目指す、ソリューションカンパニーであるツナググループは、コンサルティング×RPO(採用業務代行)×データベースを基軸事業として、従業員1,000名を超える大手企業を中心にあらゆるソリューションを提供しております。