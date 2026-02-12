『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』×ウィスキーのコラボが登場！グランマルシェ株式会社２月１８日(水)より販売開始
酒類・食品類の小売り及び卸を手掛けるグランマルシェ株式会社（本社：大阪市中央区 代表取締役：清水 浩夫）は、この度『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』とコラボし、Golden Whisky（ゴールデンウィスキー）を販売いたしました。
販売ページ：https://www.net-dmarche.com/c/category/alcohol/02/goldenwhisky
特設ページ：https://www.net-dmarche.com/f/GoldenWhisky
「Golden Whisky（ゴールデンウィスキー）」は『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』との公式コラボレーションとして企画したウィスキーです。
確かなモルト感と芳醇な味わいが特徴で、キャラメルを思わせる香りとホワイトオーク樽由来のまろやかさが重なり合い、香り豊かでスムースな舌触りを再現。
お酒としての満足感はもちろん、作品の世界観を手元で感じられる特別な体験をお届けします。
◯商品名：Golden Whisky（ゴールデンウィスキー）
◯容量：700ml
◯アルコール度数：40％
◯原材料：モルトグレーン
◯タイプ：ブレンデッドウィスキー
（ノンヴィンテージ）
◯香り：キャラメル
◯樽：ホワイトオーク
◯製造元：右田本店株式会社
〒698-0005 島根県益田市本町３-３０
※商品写真やスペックは実際の商品とは異なる場合がございます。
※パッケージ記載の「１７」はデザインであり、熟成年数を示すものではございません
【ノベルティ】
コラボ限定のオリジナルコースターが付属しています。
手元から作品世界へ思いを馳せ、ウィスキーとともにお楽しみください。
ノベルティのコースター
２０２６年２月１８日(水) １７時よりネット販売開始
店頭販売は２０２６年２月１９日(木)より開始いたします。
【取扱い店舗】
・THE WHISKY 北新地 蒸留酒販売所
〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-10-7
・グランマルシェ 北新地店
〒530-0003 大阪市北区堂島1-3-40
・ボンルパ 麻布十番店
〒106-0045 東京都港区麻布十番1-11-1 エスティメゾン麻布十番1階及び2階
・グランマルシェデュヴァン 銀座
〒104-0061 東京都中央区銀座5-2-1 GinzaNovo B2F（旧：東急プラザ銀座）
・LIQUOR WAREHOUSE CRAFT つかしん店
〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1 グンゼ タウンセンター つかしん ひがしまち1階