『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』×ウィスキーのコラボが登場！グランマルシェ株式会社２月１８日(水)より販売開始

グランマルシェ株式会社

酒類・食品類の小売り及び卸を手掛けるグランマルシェ株式会社（本社：大阪市中央区 代表取締役：清水 浩夫）は、この度『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』とコラボし、Golden Whisky（ゴールデンウィスキー）を販売いたしました。

販売ページ：https://www.net-dmarche.com/c/category/alcohol/02/goldenwhisky

特設ページ：https://www.net-dmarche.com/f/GoldenWhisky

「Golden Whisky（ゴールデンウィスキー）」は『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』との公式コラボレーションとして企画したウィスキーです。

確かなモルト感と芳醇な味わいが特徴で、キャラメルを思わせる香りとホワイトオーク樽由来のまろやかさが重なり合い、香り豊かでスムースな舌触りを再現。

お酒としての満足感はもちろん、作品の世界観を手元で感じられる特別な体験をお届けします。



◯商品名：Golden Whisky（ゴールデンウィスキー）

◯容量：700ml

◯アルコール度数：40％

◯原材料：モルトグレーン

◯タイプ：ブレンデッドウィスキー

（ノンヴィンテージ）

◯香り：キャラメル

◯樽：ホワイトオーク

◯製造元：右田本店株式会社

〒698-0005 島根県益田市本町３-３０

※商品写真やスペックは実際の商品とは異なる場合がございます。

※パッケージ記載の「１７」はデザインであり、熟成年数を示すものではございません

【ノベルティ】

コラボ限定のオリジナルコースターが付属しています。

手元から作品世界へ思いを馳せ、ウィスキーとともにお楽しみください。

ノベルティのコースター

２０２６年２月１８日(水) １７時よりネット販売開始

店頭販売は２０２６年２月１９日(木)より開始いたします。

【取扱い店舗】

・THE WHISKY 北新地 蒸留酒販売所

〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-10-7

・グランマルシェ 北新地店

〒530-0003 大阪市北区堂島1-3-40

・ボンルパ 麻布十番店

〒106-0045 東京都港区麻布十番1-11-1 エスティメゾン麻布十番1階及び2階

・グランマルシェデュヴァン 銀座

〒104-0061 東京都中央区銀座5-2-1 GinzaNovo B2F（旧：東急プラザ銀座）

・LIQUOR WAREHOUSE CRAFT つかしん店

〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1 グンゼ タウンセンター つかしん ひがしまち1階