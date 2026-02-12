市・県民税申告（確定申告）期間の混雑緩和を目指す！　福島県会津若松市にデジタル整理券サービス「Q ticket」を提供開始

株式会社バカン

AI技術で混雑を可視化し、「人と空間を、テクノロジーで優しくつなぐ。」をミッションに、施設・エリアを支えるプラットフォームを活用したサービスを提供する株式会社バカン（本社：東京都中央区、代表取締役：河野剛進、以下「バカン」）は、福島県会津若松市にて、2026年の市・県民税申告（確定申告）期間に、整理券・順番待ち管理サービス「VACAN Q ticket（バカン キューチケット）」（以下、Q ticket）の提供を開始します。

本導入により、特に来庁が集中しやすい、市・県民税申告（確定申告）期間において、窓口周辺の滞留を抑えながら、来庁者の「並んで待つ」負担軽減や、職員の対応工数の削減を支援します。

■導入の背景

市・県民税申告（確定申告）期間中は、多くの市民の方々が税務相談や申告手続きのために来庁され、特に受付開始直後や申告期限が近づく時期には、長時間の待機が発生することがありました。これまで来庁者は、呼び出しまでの目安がわからず、会場内や車内などで待機せざるを得ない場面もあり、行動が制限されるという課題がありました。

自治体窓口では、時期・時間帯によって受付が集中しやすく、待ち時間の長期化や窓口周辺の混雑が課題となりがちです。今回、これらの課題の解決を目指し、Q ticketを導入する運びとなりました。

イメージ画像

■今回の取り組み

会津若松市では、令和8年（2026年）の市・県民税申告（確定申告）期間である2/25（水）~3/16（月）まで(土・日、祝日を除く)、デジタル整理券システム「Q ticket」を運用します。来庁者は、会津若松市役所の本庁舎1階 市民ホールに設置された受付端末から整理券を発券し、そこに記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むことで、現在の待ち状況をリアルタイムに確認できます。

さらに、メールアドレスを登録いただくことで、順番が近づいた際にお手持ちのスマートフォンに通知が届くため、会場内でお待ちいただく必要がなく、周辺で自由に時間を過ごすことができます。

今回の導入により、来庁者の「並んで待つ」というストレスを軽減し、待ち時間の有効活用や混雑緩和が期待できます。

■ご利用方法

1. 会場に設置されたタブレットから整理券を発券

2. 整理券に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込み

3. 現在の待ち状況を確認（メール通知を希望する場合はメールアドレスを登録）

4. 順番が近づくと通知が届くので、会場へ向かう

5. 順番が来たら整理券を提示してご案内

※本システムは現地での受付のみとなります。遠隔からの事前受付には対応しておりません。

■Q ticketについて

Q ticketは、設置場所のタブレットを操作してデジタル整理券を発券し、その場に並ばずに順番待ちができるようにするサービスです。メールアドレスを登録することで、順番が近づいたらスマートフォンで通知を受け取ることができ、待っている時間を自由に過ごしていただくことができます。これにより、利用者の待つストレスや「混雑」の発生の抑制をサポートします。

サービス詳細：https://corp.vacan.com/service/qticket(https://corp.vacan.com/service/qticket)

■株式会社バカンについて

会社名：株式会社バカン

代表者：河野剛進

所在地：東京都中央区新川2丁目8-4 ナカリンオートビル3F

設立：2016年6月

URL：https://corp.vacan.com/

バカンは、経済産業省「J-Startup 2019」選定企業です。「人と空間を、テクノロジーで優しくつなぐ。」をミッションとして、AIで混雑の可視化に加え、まちと暮らしをアップデートするプラットフォームを構築しています。

空間の体験をスマートにアップデートする「混雑・人流マネジメント」や「施設・エリアマネジメント」サービスの提供。トイレ個室内メディア「アンベール」の運営などを行っています。