【夢職人と忘れじの黒い妖精 】 ×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


2026年2月12日（木）より、『DeepDream』シリーズから13キャラクターのコラボグッズが発売決定！！


今回使用しているのは、これまでグッズ化されていなかったスチルビジュアル。


世界観と空気感をそのまま落とし込んだ、贅沢なラインナップです！！


本コラボグッズはヴィレッジヴァンガードオンラインストア限定の受注販売となります。


今しか手に入らない特別なアイテムをお見逃しなく。


【グッズラインナップ】







【商品詳細】



■スクエアアクリルフィギュア　全13種　各\2,500（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


W7cm×H6cm



■ランダム缶バッジ　全13種　1個\800（税込）


■ランダム缶バッジ（コンプリートセット）　全1種　\10,400（税込）




【素材】


紙・ブリキ


【サイズ】


直径7.6cm



※「ランダム缶バッジ」はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※「コンプリートセット」をご購入いただくと13種類すべて揃います。

■スライドアクリルキーホルダー Aセット（サイラス／シラヌイ／カナン／グランフレア）


　ランダム全4種　1個\2,200（税込）


■スライドアクリルキーホルダー Aセット（サイラス／シラヌイ／カナン／グランフレア）


　コンプリートセット　全1種　\8,800（税込）




【素材】


アクリル
【サイズ】


W4.5cm×H5cm



※「スライドアクリルキーホルダー Aセット ランダム」はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。


※「スライドアクリルキーホルダー Aセット コンプリートセット」をご購入いただくと、Aセット（サイラス／シラヌイ／カナン／グランフレア）が全種類そろいます。



■スライドアクリルキーホルダー Bセット（キニス／オスカー／リンク／レン／ベルベット）


　ランダム全5種　1個\2,200（税込）


■スライドアクリルキーホルダー Bセット（キニス／オスカー／リンク／レン／ベルベット）


　コンプリートセット　全1種　\11,000（税込）




【素材】


アクリル
【サイズ】


W4.5cm×H5cm



※「スライドアクリルキーホルダー Bセット ランダム」はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。


※「スライドアクリルキーホルダー Bセット コンプリートセット」をご購入いただくと、Bセット（キニス／オスカー／リンク／レン／ベルベット）が全種類そろいます。



■スライドアクリルキーホルダー Cセット（アルマ／カイ／シイラ／エミリオ）


　ランダム全4種　1個\2,200（税込）


■スライドアクリルキーホルダー Cセット（アルマ／カイ／シイラ／エミリオ）


　コンプリートセット　全1種　\8,800（税込）




【素材】


アクリル
【サイズ】


W4.5cm×H5cm



※「スライドアクリルキーホルダー Cセット ランダム」はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。


※「スライドアクリルキーホルダー Cセット コンプリートセット」をご購入いただくと、Cセット（アルマ／カイ／シイラ／エミリオ）が全種類そろいます。

■アクリルコースター　全13種　各\1,200（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


W10cm×H10cm

■トートバッグ　全1種　各\4,400（税込）




【素材】


綿100％
【サイズ】


W36cm×H37cm×D11cm

■ランダムステッカー　全13種　各\600（税込）


■ランダムステッカー（コンプリートセット）　全1種　\7,800（税込）




【素材】



【サイズ】


W8cm×H5.5cm



※「ランダムステッカー」はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※「コンプリートセット」をご購入いただくと13種類すべて揃います。



■デスクマット　全1種　\4,500（税込）




【素材】


PVC　ポリエステル
【サイズ】


W80cm×H40cm

■しおり　全7種　各\1,500（税込）




【素材】


PP
【サイズ】


W5.6cm×H14cm

■チケット風ステッカー　全7種　各\1,000（税込）




【素材】



【サイズ】


W16cm×H5cm


【受注期間】



2026年2月12日（木）18：00～2026年3月1日（日）23：59


【お届け予定日】



2025年5月中旬～2025年5月下旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22191/


【関連リンク】



▼『夢職人と忘れじの黒い妖精』公式HP


https://www.yumekuro.com


▼『夢職人と忘れじの黒い妖精』公式Ｘ


https://x.com/yumekuro_info



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）