【夢職人と忘れじの黒い妖精 】 ×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズ発売決定！！
2026年2月12日（木）より、『DeepDream』シリーズから13キャラクターのコラボグッズが発売決定！！
今回使用しているのは、これまでグッズ化されていなかったスチルビジュアル。
世界観と空気感をそのまま落とし込んだ、贅沢なラインナップです！！
本コラボグッズはヴィレッジヴァンガードオンラインストア限定の受注販売となります。
今しか手に入らない特別なアイテムをお見逃しなく。
【グッズラインナップ】
【商品詳細】
■スクエアアクリルフィギュア 全13種 各\2,500（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
W7cm×H6cm
■ランダム缶バッジ 全13種 1個\800（税込）
■ランダム缶バッジ（コンプリートセット） 全1種 \10,400（税込）
【素材】
紙・ブリキ
【サイズ】
直径7.6cm
※「ランダム缶バッジ」はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※「コンプリートセット」をご購入いただくと13種類すべて揃います。
■スライドアクリルキーホルダー Aセット（サイラス／シラヌイ／カナン／グランフレア）
ランダム全4種 1個\2,200（税込）
■スライドアクリルキーホルダー Aセット（サイラス／シラヌイ／カナン／グランフレア）
コンプリートセット 全1種 \8,800（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
W4.5cm×H5cm
※「スライドアクリルキーホルダー Aセット ランダム」はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※「スライドアクリルキーホルダー Aセット コンプリートセット」をご購入いただくと、Aセット（サイラス／シラヌイ／カナン／グランフレア）が全種類そろいます。
■スライドアクリルキーホルダー Bセット（キニス／オスカー／リンク／レン／ベルベット）
ランダム全5種 1個\2,200（税込）
■スライドアクリルキーホルダー Bセット（キニス／オスカー／リンク／レン／ベルベット）
コンプリートセット 全1種 \11,000（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
W4.5cm×H5cm
※「スライドアクリルキーホルダー Bセット ランダム」はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※「スライドアクリルキーホルダー Bセット コンプリートセット」をご購入いただくと、Bセット（キニス／オスカー／リンク／レン／ベルベット）が全種類そろいます。
■スライドアクリルキーホルダー Cセット（アルマ／カイ／シイラ／エミリオ）
ランダム全4種 1個\2,200（税込）
■スライドアクリルキーホルダー Cセット（アルマ／カイ／シイラ／エミリオ）
コンプリートセット 全1種 \8,800（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
W4.5cm×H5cm
※「スライドアクリルキーホルダー Cセット ランダム」はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※「スライドアクリルキーホルダー Cセット コンプリートセット」をご購入いただくと、Cセット（アルマ／カイ／シイラ／エミリオ）が全種類そろいます。
■アクリルコースター 全13種 各\1,200（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
W10cm×H10cm
■トートバッグ 全1種 各\4,400（税込）
【素材】
綿100％
【サイズ】
W36cm×H37cm×D11cm
■ランダムステッカー 全13種 各\600（税込）
■ランダムステッカー（コンプリートセット） 全1種 \7,800（税込）
【素材】
紙
【サイズ】
W8cm×H5.5cm
※「ランダムステッカー」はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※「コンプリートセット」をご購入いただくと13種類すべて揃います。
■デスクマット 全1種 \4,500（税込）
【素材】
PVC ポリエステル
【サイズ】
W80cm×H40cm
■しおり 全7種 各\1,500（税込）
【素材】
PP
【サイズ】
W5.6cm×H14cm
■チケット風ステッカー 全7種 各\1,000（税込）
【素材】
紙
【サイズ】
W16cm×H5cm
【受注期間】
2026年2月12日（木）18：00～2026年3月1日（日）23：59
【お届け予定日】
2025年5月中旬～2025年5月下旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22191/
