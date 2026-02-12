【夢職人と忘れじの黒い妖精 】 ×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年2月12日（木）より、『DeepDream』シリーズから13キャラクターのコラボグッズが発売決定！！

今回使用しているのは、これまでグッズ化されていなかったスチルビジュアル。

世界観と空気感をそのまま落とし込んだ、贅沢なラインナップです！！

本コラボグッズはヴィレッジヴァンガードオンラインストア限定の受注販売となります。

今しか手に入らない特別なアイテムをお見逃しなく。

【グッズラインナップ】

【商品詳細】

■スクエアアクリルフィギュア 全13種 各\2,500（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

W7cm×H6cm

■ランダム缶バッジ 全13種 1個\800（税込）

■ランダム缶バッジ（コンプリートセット） 全1種 \10,400（税込）

【素材】

紙・ブリキ

【サイズ】

直径7.6cm



※「ランダム缶バッジ」はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません

※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。

※「コンプリートセット」をご購入いただくと13種類すべて揃います。



■スライドアクリルキーホルダー Aセット（サイラス／シラヌイ／カナン／グランフレア）

ランダム全4種 1個\2,200（税込）

■スライドアクリルキーホルダー Aセット（サイラス／シラヌイ／カナン／グランフレア）

コンプリートセット 全1種 \8,800（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

W4.5cm×H5cm

※「スライドアクリルキーホルダー Aセット ランダム」はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。

※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。

※「スライドアクリルキーホルダー Aセット コンプリートセット」をご購入いただくと、Aセット（サイラス／シラヌイ／カナン／グランフレア）が全種類そろいます。



■スライドアクリルキーホルダー Bセット（キニス／オスカー／リンク／レン／ベルベット）

ランダム全5種 1個\2,200（税込）

■スライドアクリルキーホルダー Bセット（キニス／オスカー／リンク／レン／ベルベット）

コンプリートセット 全1種 \11,000（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

W4.5cm×H5cm

※「スライドアクリルキーホルダー Bセット ランダム」はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。

※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。

※「スライドアクリルキーホルダー Bセット コンプリートセット」をご購入いただくと、Bセット（キニス／オスカー／リンク／レン／ベルベット）が全種類そろいます。



■スライドアクリルキーホルダー Cセット（アルマ／カイ／シイラ／エミリオ）

ランダム全4種 1個\2,200（税込）

■スライドアクリルキーホルダー Cセット（アルマ／カイ／シイラ／エミリオ）

コンプリートセット 全1種 \8,800（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

W4.5cm×H5cm

※「スライドアクリルキーホルダー Cセット ランダム」はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。

※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。

※「スライドアクリルキーホルダー Cセット コンプリートセット」をご購入いただくと、Cセット（アルマ／カイ／シイラ／エミリオ）が全種類そろいます。



■アクリルコースター 全13種 各\1,200（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

W10cm×H10cm



■トートバッグ 全1種 各\4,400（税込）

【素材】

綿100％

【サイズ】

W36cm×H37cm×D11cm



■ランダムステッカー 全13種 各\600（税込）

■ランダムステッカー（コンプリートセット） 全1種 \7,800（税込）

【素材】

紙

【サイズ】

W8cm×H5.5cm

※「ランダムステッカー」はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。

※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。

※「コンプリートセット」をご購入いただくと13種類すべて揃います。

■デスクマット 全1種 \4,500（税込）

【素材】

PVC ポリエステル

【サイズ】

W80cm×H40cm



■しおり 全7種 各\1,500（税込）

【素材】

PP

【サイズ】

W5.6cm×H14cm



■チケット風ステッカー 全7種 各\1,000（税込）

【素材】

紙

【サイズ】

W16cm×H5cm

【受注期間】

2026年2月12日（木）18：00～2026年3月1日（日）23：59

【お届け予定日】

2025年5月中旬～2025年5月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22191/

