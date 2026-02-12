【John/TOOBOE】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズ発売決定！！
2026年2月12日（木）より、【John/TOOBOE】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！
『アングリードッグ』のコラボグッズがヴィレッジヴァンガードのオンラインショップに登場！
本コラボのための新規描き下ろしイラストを使用した、今回限定のコラボ商品です。
今しか手に入らない特別なアイテムを、ぜひお見逃しなく！
【商品詳細】
■クリスタルフィギュア \25,000 (税込)
【サイズ】
約W90mm×H90mm×D90mm内
【素材】
バイオマス樹脂
■アクリルチケット風カード \2,000 (税込)
【サイズ】
133mm×58mm
【素材】
アクリル
■アクリルフィギュア（全6種） 各\2,200 (税込)
【サイズ】
本体：78mm×89mm
スタンド：36mm×36mm内
【素材】
アクリル
■巾着 \1,980 (税込)
【サイズ】
170mm×260mm
【素材】
綿
■トレーディング缶バッジ（全7種）
ランダム単品\600（税込）/セット\4,200（税込）
【サイズ】
φ57mm
【素材】
スチール、紙
■トレーディングアクリルキーホルダー（全7種）
ランダム単品\1,400（税込）/セット\9,800（税込）
【サイズ】
70mm×53mm内
【素材】
アクリル・亜鉛合金
■トレーディングステッカー（全6種）
ランダム単品\600（税込）/セット\3,600（税込）
【サイズ】
70mm×68mm内
【素材】
合成紙
【受注期間】
2026年2月12日（木）18：00～2026年2月27日（金）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～下旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22198/
【関連リンク】
▼『john / TOOBOE』YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC9rPALOT-ZVc7VEXATYSNCA
▼『john / TOOBOE』X
https://x.com/casablancalanca
▼『TOOBOE』スタッフ公式X
https://x.com/TOOBOEofficial
▼『john / TOOBOE』Instagram
https://www.instagram.com/john_tooboe/
▼『john / TOOBOE』TikTok
https://www.tiktok.com/@johntooboe_official
▼『john / TOOBOE』FANCLUB
https://tooboe.fanpla.jp/
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）