【John/TOOBOE】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


2026年2月12日（木）より、【John/TOOBOE】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！


『アングリードッグ』のコラボグッズがヴィレッジヴァンガードのオンラインショップに登場！
本コラボのための新規描き下ろしイラストを使用した、今回限定のコラボ商品です。
今しか手に入らない特別なアイテムを、ぜひお見逃しなく！




【商品詳細】



■クリスタルフィギュア　\25,000 (税込)




【サイズ】


約W90mm×H90mm×D90mm内
【素材】


バイオマス樹脂



■アクリルチケット風カード　\2,000 (税込)




【サイズ】


133mm×58mm
【素材】


アクリル



■アクリルフィギュア（全6種）　各\2,200 (税込)




【サイズ】


本体：78mm×89mm


スタンド：36mm×36mm内
【素材】


アクリル



■巾着　\1,980 (税込)




【サイズ】


170mm×260mm
【素材】


綿



■トレーディング缶バッジ（全7種）


　ランダム単品\600（税込）/セット\4,200（税込）




【サイズ】


φ57mm
【素材】


スチール、紙



■トレーディングアクリルキーホルダー（全7種）


　ランダム単品\1,400（税込）/セット\9,800（税込）




【サイズ】


70mm×53mm内
【素材】


アクリル・亜鉛合金



■トレーディングステッカー（全6種）


　ランダム単品\600（税込）/セット\3,600（税込）




【サイズ】


70mm×68mm内
【素材】


合成紙


【受注期間】



2026年2月12日（木）18：00～2026年2月27日（金）23：59


【お届け予定日】



2026年5月中旬～下旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22198/


【関連リンク】



▼『john / TOOBOE』YouTube


https://www.youtube.com/channel/UC9rPALOT-ZVc7VEXATYSNCA


▼『john / TOOBOE』X


https://x.com/casablancalanca
▼『TOOBOE』スタッフ公式X


https://x.com/TOOBOEofficial


▼『john / TOOBOE』Instagram


https://www.instagram.com/john_tooboe/
▼『john / TOOBOE』TikTok


https://www.tiktok.com/@johntooboe_official
▼『john / TOOBOE』FANCLUB


https://tooboe.fanpla.jp/



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


-----------------------------------


■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


-----------------------------------


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）