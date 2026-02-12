〈2/13スタート〉フレッシュ苺も食べ放題！「苺スイーツ＆ランチビュッフェ2026」開催｜ホテルニューオウミ

株式会社シルバーバックス・プリンシパル2/13～5/6開催｜ホテルニューオウミ「苺スイーツ＆ランチビュッフェ2026」

滋賀県・近江八幡にあるホテルニューオウミ（シルバーバックス・プリンシパルグループ）では、2026年2月13日（金）より、フレッシュ苺も食べ放題で楽しめる「苺スイーツ＆ランチビュッフェ」を開催いたします。

本イベントは、昨年も多くの反響をいただいた春の人気企画。最も好評を博した「フレッシュ苺食べ放題」は今年も継続し、さらに特設会場をスケールアップ。「レトロ喫茶 オウミ」をテーマに昭和の喫茶店を思わせる、どこか懐かしく心ときめく世界観の中で、多彩な苺スイーツとランチメニューを食べ放題にてお楽しみいただけます。

昨年大好評！「フレッシュ苺」食べ放題が今年もニューオウミに

最強の魅惑！「フレッシュ苺食べ放題」は今年も開催！ホテルメイドの多彩な苺スイーツを好きなだけパスタやカレー、サンドイッチなどランチメニューも充実

ホテルニューオウミの「苺スイーツ＆ランチビュッフェ」は、フレッシュ苺を心ゆくまで楽しめるのが最大の魅力です。

昨年は「好きなだけ苺を楽しめるのが最高」「満足感が高い」といった声が多く寄せられ、今年も多くのご要望にお応えして継続開催が決定しました。

会場では、フレッシュ苺食べ放題に加え、ホテルメイドの苺スイーツを豊富にラインナップ。

さらに、サンドイッチ・パスタ・カレーなど、ランチとしても満足できるメニューが揃い、スイーツ目的の方から食事利用まで、幅広い層にお楽しみいただけます。

今年のテーマは「レトロ喫茶 オウミ」

特設会場のテーマは「レトロ喫茶 オウミ」。ノスタルジックな空間で苺を満喫。

今年のテーマは、昭和の喫茶店をモチーフにした「レトロ喫茶 オウミ」。

特設会場の扉を開くと、どこか懐かしさを感じる色合いやデザインを取り入れ、まるで昭和の喫茶店に迷い込んだかのような空間を演出します。

“懐かしいのに、今だからこそ新しい”。

世代を問わず楽しめる世界観も、今年ならではの見どころです。

今年は平日がお得！学生料金も新登場

今年は、より多くの方に気軽に楽しんでいただけるよう、平日利用がお得な料金設定をご用意しました。特に平日2部（遅めランチタイム）は、平日1部よりもさらに1,000円OFFの特別価格でご利用いただけます。

さらに今年は、中学生から大学生まで利用可能な「学生料金」が新登場。

学生同士のお出かけや、春休みのランチにもおすすめです。

ゆったりと午後のひとときを楽しみたい方は、平日が狙い目です。

【今年のお得POINT】

◆WEB予約なら全プラン500円OFF！

◆今年は平日がお得！遅めランチの平日2部は最もお得！

◆大学生までOKの「学生料金」が新登場！

［DATA］ホテルニューオウミ「苺スイーツ＆ランチビュッフェ2026」

◆開催期間：2026年2/13（金）～5/6（水）

※定休日：毎週月曜・2/24（2/23・5/4は開催）

◆WEB予約料金：WEB予約なら全プラン500円OFF！

大人：平日1部 5,500円（通常価格 6,000円）

平日2部 4,500円（通常価格 5,000円）

土日祝＆GW 6,000円（通常価格 6,500円）

学生：平日1部 5,000円（通常価格 5,500円）

平日2部 4,000円（通常価格 4,500円）

土日祝＆GW 5,500円（通常価格 6,000円）

小人：2,700円（通常価格 3,200円）

※学生は中学生～大学生、小人は3歳～小学生

◆時間：90分制

第1部：11:30～13:00、第2部：13:30～15:00

◆場所：ホテルニューオウミ 特設会場

（〒523-8585 滋賀県近江八幡市鷹飼町1481）

◆お申込み

TEL 0748-36-6666（9:00～19:00）

WEB予約はこちら(https://www.tablecheck.com/shops/newomi-beer/reserve) ＜WEBなら500円OFF！＞

詳細はこちら :https://www.newomi.co.jp/omi/plan/strawberry-buffet/

【注意事項】

※写真はすべてイメージです。

※価格は税・サービス料込となります。

※入金後のキャンセルはできません。返金もいたしかねます。

※当日ご連絡がない場合は100%のキャンセル料が発生いたします。

※メニュー内容は入荷状況によって変更となる場合がございます。

※4/30、5/1は土日祝・GWの価格となります。

※学生（中学生～大学生）の方は、ご利用の際に受付にて「学生証」をご提示ください。

【施設情報】

Hotel New Omi（ホテルニューオウミ）

（シルバーバックス・プリンシパルグループ）

〒523-8585 滋賀県近江八幡市鷹飼町1481番地

TEL 0748-36-6666

公式サイト https://www.newomi.co.jp/omi/