【ふしぎ星の☆ふたご姫×ヴィレッジヴァンガード】描き起こしイラストを使用した限定グッズが登場です！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


ヴィレッジヴァンガード限定！
「ふしぎ星の☆ふたご姫」コラボグッズ！

テーマは「ふしぎ星のティーパーティー」☆

プリンセスたちの夢のような午後をイメージした、キュートなミニキャラ描き起こしイラストをはじめ
作品の世界観をたっぷり楽しめる場面写や版権素材を使用した、特別感あふれるグッズが登場です！

■販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/22134




商品詳細



■缶バッジ (2個セット)　1種　1,100 円(税込)




【サイズ】57φ
【素　材】スチール、OHP、ホロフィルム

■アクリルフィギュア　全2種　各1,650 円(税込)





【サイズ】本体120mm×80mm内 スタンド36mm×36mm内 3mm


【素　材】アクリル

■アクリルキーホルダー　全2種　各1,320 円(税込)





【サイズ】ファイン：49mm×63mm内
　　　　　レイン：47mm×68mm内
【素　材】アクリル、亜鉛合金

■ステッカー (2枚セット)　1種　880 円(税込)




【サイズ】60mm×70mm内
【素　材】合成紙

■アクリルBIGフィギュア　全4種　各3,300 円(税込)









【サイズ】ファイン：本体131mm×166mm内 スタンド80mm×30mm内 3mm
　　　　　レイン：本体118mm×165mm内 スタンド80mm×30mm内 3mm
　　　　　ファイン(ふりむき)：本体118mm×169mm内 スタンド80mm×30mm内 3mm
　　　　　レイン(ふりむき)：本体111mm×159mm内 スタンド80mm×30mm内 3mm
【素　材】アクリル

■アクリルコースター　全6種　各1,430 円(税込)












【サイズ】本体90mm×90mm内 3mm
【素　材】アクリル

■マグカップ　全2種　各1,980 円(税込)





【サイズ】95×114×80mm
【素　材】ストーンウェア

■B6アクリルパネル　1種　4,400 円(税込)




【サイズ】本体B6サイズ内 スタンド付き 3mm オーロラアクリル
【素　材】アクリル

■トレーディング場面写缶バッジ　全10種　≪単品≫各550 円(税込)　≪セット≫5,500 円(税込)




【サイズ】57φ
【素　材】スチール、紙

■トレーディング場面写ステッカー　全10種　≪単品≫440 円(税込)　≪セット≫4,400 円(税込)




【サイズ】65×50mm内
【素　材】合成紙



■トレーディング缶バッジ　全10種　≪単品≫各550 円(税込)　≪セット≫5,500 円(税込)




【サイズ】57φ
【素　材】スチール、紙



■トレーディングアクリルフィギュア　全8種　≪単品≫1,650 円(税込)　 ≪セット≫13,200 円(税込)




【サイズ】本体80mm×108mm内 スタンド36mm×28mm内 3mm
【素　材】アクリル




（C）BIRTHDAY・NAS




