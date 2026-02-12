【ふしぎ星の☆ふたご姫×ヴィレッジヴァンガード】描き起こしイラストを使用した限定グッズが登場です！
ヴィレッジヴァンガード限定！
「ふしぎ星の☆ふたご姫」コラボグッズ！
テーマは「ふしぎ星のティーパーティー」☆
プリンセスたちの夢のような午後をイメージした、キュートなミニキャラ描き起こしイラストをはじめ
作品の世界観をたっぷり楽しめる場面写や版権素材を使用した、特別感あふれるグッズが登場です！
https://vvstore.jp/feature/detail/22134
商品詳細
■缶バッジ (2個セット) 1種 1,100 円(税込)
【サイズ】57φ
【素 材】スチール、OHP、ホロフィルム
■アクリルフィギュア 全2種 各1,650 円(税込)
【サイズ】本体120mm×80mm内 スタンド36mm×36mm内 3mm
【素 材】アクリル
■アクリルキーホルダー 全2種 各1,320 円(税込)
【サイズ】ファイン：49mm×63mm内
レイン：47mm×68mm内
【素 材】アクリル、亜鉛合金
■ステッカー (2枚セット) 1種 880 円(税込)
【サイズ】60mm×70mm内
【素 材】合成紙
■アクリルBIGフィギュア 全4種 各3,300 円(税込)
【サイズ】ファイン：本体131mm×166mm内 スタンド80mm×30mm内 3mm
レイン：本体118mm×165mm内 スタンド80mm×30mm内 3mm
ファイン(ふりむき)：本体118mm×169mm内 スタンド80mm×30mm内 3mm
レイン(ふりむき)：本体111mm×159mm内 スタンド80mm×30mm内 3mm
【素 材】アクリル
■アクリルコースター 全6種 各1,430 円(税込)
【サイズ】本体90mm×90mm内 3mm
【素 材】アクリル
■マグカップ 全2種 各1,980 円(税込)
【サイズ】95×114×80mm
【素 材】ストーンウェア
■B6アクリルパネル 1種 4,400 円(税込)
【サイズ】本体B6サイズ内 スタンド付き 3mm オーロラアクリル
【素 材】アクリル
■トレーディング場面写缶バッジ 全10種 ≪単品≫各550 円(税込) ≪セット≫5,500 円(税込)
【サイズ】57φ
【素 材】スチール、紙
■トレーディング場面写ステッカー 全10種 ≪単品≫440 円(税込) ≪セット≫4,400 円(税込)
【サイズ】65×50mm内
【素 材】合成紙
■トレーディング缶バッジ 全10種 ≪単品≫各550 円(税込) ≪セット≫5,500 円(税込)
【サイズ】57φ
【素 材】スチール、紙
■トレーディングアクリルフィギュア 全8種 ≪単品≫1,650 円(税込) ≪セット≫13,200 円(税込)
【サイズ】本体80mm×108mm内 スタンド36mm×28mm内 3mm
【素 材】アクリル
（C）BIRTHDAY・NAS
----------------------------------
---------------------------------