『ブラウザ三国志 天』Windows/Mac版を「DMM GAMES」にてサービス開始！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、『ブラウザ三国志 天』（略称：ブラ天）にて2026年2月12日（木）にWindows/Mac版プラットフォーム「DMM GAMES」にてサービス開始したことをお知らせいたします。

◆Windows/Mac版「DMM GAMES」にてサービス開始！

『ブラウザ三国志 天』は、本日2026年2月12日（木）15時にWindows/Mac 版を 「DMM GAMES」にてサービスを開始いたしました！

DMM GAMES版公式ページより、ぜひダウンロードください。

▼DMM GAMES版『ブラウザ三国志 天』 公式ページ

https://dmg-b3ten-3gokushi.marv.jp/

◆応援キャンペーン開催！

DMM GAMES版の配信を記念して、応援キャンペーンを開催！

応援キャンペーンの期間中にログインした全員に、感謝を込めてプレゼントいたします♪

プレゼント内容：

・★5武将《大喬》

・★5武将《袁紹》

・★5[強化用]《パンダ》×2

・金貨2000

開催期間：2026年2月12日（木）15:00 ～ 4月1日（水）4:59

※特典はキャンペーン期間中にゲーム内でお受け取りいただけます。

※お受け取り方法は予告なく変更となる場合がございます。

◆引き直し可能 スタートダッシュガチャ登場！

引き直し可能なスタートダッシュガチャが登場！

確定するまで何度でも引き直せます！！この機会に好きな武将を手に入れよう♪

※無料で引くことができます

※既にアカウントをもっているプレイヤーも対象です

※このガチャから★5武将が2体以上出現することはありません

◆スマートフォン版連携について

DMM GAMES版とスマートフォン版は、データ連携をすることで同じデータを遊ぶことができます。

外ではスマートフォン、家ではじっくりとWindows/Macで『ブラウザ三国志 天』を楽しもう！



■データ連携の方法

https://b3ten-3gokushi.marv.jp/tos/datalink.php

◆Xのフォロー＆リポストキャンペーンを本日15時半より開催！

DMM GAMES版のサービス開始を記念して、Amazonギフトカード500円が合計200名に当たるキャンペーンを開催！ぜひご応募ください♪

開催期間：2026年2月12日（木）15:30 ～ 2月16日（月）23:59

公式Xアカウント（@b3ten_3gokushi）では『#ブラ天』に関する最新情報をお届けして参りますので、是非フォローをお願いします。

■公式X

https://x.com/b3ten_3gokushi

◆『ブラウザ三国志 天』 ゲーム概要

『ブラウザ三国志 天』は、簡単な操作で本格的なシミュレーションが楽しめる、三国志を舞台としたPC/スマートフォン向けアプリゲームです。

乱世を生きる君主として、領地を拡大し戦力を蓄えましょう。仲間とともに同盟を結成し、他の同盟と時に協力、時に争いながら、各地に点在する城を制圧。同盟の勢力を伸ばして、天下統一を目指しましょう！

◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ブラウザ三国志 天』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ブラ天』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいります。

■公式Webサイト

https://b3ten-3gokushi.marv.jp/

■公式X

https://x.com/b3ten_3gokushi

■公式YouTube

https://www.youtube.com/@b3ten

●App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6695728620

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja)

●DMM GAMES

https://dmg-b3ten-3gokushi.marv.jp/

●アプリペイ公式ストア

https://app-pay.jp/app/b3ten

========================================================

■タイトル：ブラウザ三国志 天

■ゲームジャンル：天下統一！わいわいシミュレーション

■プラットフォーム ：iOS / Android / PC（DMM GAMES）

■価格：基本無料／アイテム課金制

■権利表記：(C)Marvelous Inc.

========================================================