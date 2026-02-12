『ブラウザ三国志 天』Windows/Mac版を「DMM GAMES」にてサービス開始！
株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、『ブラウザ三国志 天』（略称：ブラ天）にて2026年2月12日（木）にWindows/Mac版プラットフォーム「DMM GAMES」にてサービス開始したことをお知らせいたします。
◆Windows/Mac版「DMM GAMES」にてサービス開始！
『ブラウザ三国志 天』は、本日2026年2月12日（木）15時にWindows/Mac 版を 「DMM GAMES」にてサービスを開始いたしました！
DMM GAMES版公式ページより、ぜひダウンロードください。
▼DMM GAMES版『ブラウザ三国志 天』 公式ページ
https://dmg-b3ten-3gokushi.marv.jp/
◆応援キャンペーン開催！
DMM GAMES版の配信を記念して、応援キャンペーンを開催！
応援キャンペーンの期間中にログインした全員に、感謝を込めてプレゼントいたします♪
プレゼント内容：
・★5武将《大喬》
・★5武将《袁紹》
・★5[強化用]《パンダ》×2
・金貨2000
開催期間：2026年2月12日（木）15:00 ～ 4月1日（水）4:59
※特典はキャンペーン期間中にゲーム内でお受け取りいただけます。
※お受け取り方法は予告なく変更となる場合がございます。
◆引き直し可能 スタートダッシュガチャ登場！
引き直し可能なスタートダッシュガチャが登場！
確定するまで何度でも引き直せます！！この機会に好きな武将を手に入れよう♪
※無料で引くことができます
※既にアカウントをもっているプレイヤーも対象です
※このガチャから★5武将が2体以上出現することはありません
◆スマートフォン版連携について
DMM GAMES版とスマートフォン版は、データ連携をすることで同じデータを遊ぶことができます。
外ではスマートフォン、家ではじっくりとWindows/Macで『ブラウザ三国志 天』を楽しもう！
■データ連携の方法
https://b3ten-3gokushi.marv.jp/tos/datalink.php
◆Xのフォロー＆リポストキャンペーンを本日15時半より開催！
DMM GAMES版のサービス開始を記念して、Amazonギフトカード500円が合計200名に当たるキャンペーンを開催！ぜひご応募ください♪
開催期間：2026年2月12日（木）15:30 ～ 2月16日（月）23:59
公式Xアカウント（@b3ten_3gokushi）では『#ブラ天』に関する最新情報をお届けして参りますので、是非フォローをお願いします。
■公式X
https://x.com/b3ten_3gokushi
◆『ブラウザ三国志 天』 ゲーム概要
『ブラウザ三国志 天』は、簡単な操作で本格的なシミュレーションが楽しめる、三国志を舞台としたPC/スマートフォン向けアプリゲームです。
乱世を生きる君主として、領地を拡大し戦力を蓄えましょう。仲間とともに同盟を結成し、他の同盟と時に協力、時に争いながら、各地に点在する城を制圧。同盟の勢力を伸ばして、天下統一を目指しましょう！
◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！
『ブラウザ三国志 天』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ブラ天』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいります。
■公式Webサイト
https://b3ten-3gokushi.marv.jp/
■公式X
https://x.com/b3ten_3gokushi
■公式YouTube
https://www.youtube.com/@b3ten
●App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6695728620
●Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja)
●DMM GAMES
https://dmg-b3ten-3gokushi.marv.jp/
●アプリペイ公式ストア
https://app-pay.jp/app/b3ten
========================================================
■タイトル：ブラウザ三国志 天
■ゲームジャンル：天下統一！わいわいシミュレーション
■プラットフォーム ：iOS / Android / PC（DMM GAMES）
■価格：基本無料／アイテム課金制
■権利表記：(C)Marvelous Inc.
========================================================