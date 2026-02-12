―結婚式の新しい選択に― “時間の質”から設計する、『One Table , One Story』提供開始。大切な人と囲む、美しくあたたかな物語。

株式会社ひらまつ

株式会社ひらまつ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：三須 和泰、以下 ひらまつ）は、2026年3月より、新しい結婚式のスタイル「One Table , One Story」の提供を開始いたします。



株式会社リクルートが運営する結婚情報サービス『ゼクシィ』（以下 ゼクシィ）とひらまつは、次世代の結婚式のあり方について約10カ月にわたり議論を重ね、“本当に大切な人たちと、時間に縛られずゆっくりと過ごすウエディング”という考え方を「Slowly Stay Wedding」として位置づけました。

ひらまつはその中心に“料理を囲む特別な時間”を据え、ゼクシィと協働して「One Table , One Story」を開発いたしました。少人数だからこそ叶う体験の密度を丁寧に設計することで、記憶に残る一日を提案してまいります。

本リリースの概要

・結婚式を会場の選択からではなく、「誰と、どんな時間（トキ／コト）を過ごしたいか」を起点に組み立てる、新しい結婚式の選び方

・全国展開（レストラン20店舗・カフェ4店舗・ホテル6施設）を持つひらまつの強みを活かし、都市型レストランから滞在型リゾートまで、場所や形式に縛られない提案を実現

・滞在型は沖縄・宜野座、都市型は六本木から同時に提供を開始。以降、対象会場を順次拡大

・代官山ヒルサイドテラスに総合サロン「HIRAMATSU SALON」を新設。エリアを越えて最適な舞台を“設計”する体制へ

「見せる結婚式」から「感じ、つくる結婚式」へ

いま、結婚式の価値は、世間体や定番を重んじる“相対的価値”から、ふたりが本当に良いと信じるものを選ぶ“絶対的価値”へと移り変わっています。あわせて、少人数化の流れが進み、“見せるための演出”よりも、本当に大切な人と過ごす時間の質そのものが重視される傾向が強まっています。

ブライダル業界が縮小傾向にある中でも、ひらまつは“レストラン”という特色を活かし、食を軸にした自由度の高いウエディングを磨き、ニーズを拡げてきました。

全国にレストラン20店舗・カフェ4店舗・ホテル6施設を展開するグループとして、都市のレストランから滞在型リゾートまで多様な舞台を横断し、会場ありきではなく“時間の質”から結婚式を組み立てる提案を可能にしています。

“どこで挙げるか”より先に、“誰と、どんな時間（トキ／コト）を過ごしたいか”。その想いを起点に、ふたりの関係性やゲストとの距離感に合わせて時間そのものを設計し、料理を中心に、美しくあたたかな一日をかたちにします。

さらにその先、パーソナライズされた“トキ”を求める次世代（アルファ世代を含む）も見据え、既存の価値を大切にしながら、“トキ”を重視する価値観の変化を捉えた新しい結婚式のスタイルを提案してまいります。

「One Table , One Story」

「One Table , One Story」は、結婚式を“会場の選択”ではなく、食卓で過ごす“時間の質”を起点に組み立てる新スタイルです。少人数だからこそ生まれる体験の密度を大切に、料理を中心に会話が自然に生まれる流れを整え、派手な演出に頼らずとも、ひとりひとりの記憶に残る時間をつくります。



都市型・滞在型のいずれも、ひらまつが追求してきた「美食×もてなし×記憶」という軸に、より深みを持たせながら、一卓一卓に物語が生まれるように時間を設計します。



結婚式の定型や演出にとらわれず、本質的なつながりを味わいたいというニーズの高まりを受けたコンセプトであり、“食”と“会話”を贅沢にする、新しいラグジュアリーのかたちとして構想しています。

滞在型は沖縄・宜野座、都市型は六本木から同時に始動

本スタイルは、2つの起点会場から同時に提供を開始いたします。

・滞在型リゾート：THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座（沖縄）

・都市型レストラン：オーベルジュ・ド・リル トーキョー（六本木）

旅のように時間を重ねる“滞在型”と、街の空気と文化が感性をひらく“都市型”。

ふたりが望む“時間の質”に合わせて、“どこで挙げるか”ではなく“どう過ごすか”から選べる新しい結婚式のスタイルを、まずは宜野座と六本木から届けます。

【滞在型リゾート】THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座【都市型レストラン】オーベルジュ・ド・リル トーキョー2つの舞台×各3つのTable

I. THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座（沖縄）｜滞在型リゾート

1）Ocean Table｜海の食卓

潮風と光を感じながら “いつもの関係”で祝う。景色と笑顔が物語になる二日間。

2）Timeless Table｜癒しの食卓

“何もしない贅沢”を大切に、家族へ感謝を丁寧に届ける。穏やかな語らいの旅。

3）Seasonal Table｜季節の食卓

旬の美食と美酒を五感で味わい、想いが伝わる食体験へ。季節の移ろいを記憶に刻む。

【Ocean Table】青い海と空の下で“かしこまらない”等身大のセレモニー。【Timeless Table】琉球伝統料理「東道盆」を囲んで、家族だんらんのひと時。【Seasonal Table】島の恵みを活かした料理を、シェフが目の前で仕上げる。

II. オーベルジュ・ド・リル トーキョー（六本木）｜都市型レストラン

1）Culture Table｜感性の食卓

建築・アート・音楽、ふたりの美意識を体験にする。都心ならではの洗練された一日。

2）Memory Table｜記憶の食卓

家族の写真や映像、ルーツに触れる。安心感と静かな感動で満たす時間を食卓へ。

3）Gastronomy Table｜探求の食卓

正統な設えと美食。ソムリエやシェフのライブ感が会話をひらく上質な饗宴。

【Culture Table】ユニークな波型テーブルで、語らいも、乾杯も、絵になる時間。【Gastronomy Table】旬と技、贅を尽くした珠玉のコース。まるでアートのように。【Memory Table】拍手に包まれ、祝福がひとつになる。心が通い合うセレモニーの時間。

「HIRAMATSU SALON」から、全国横断の提案が始まる

「One Table , One Story」の提案拠点として、代官山ヒルサイドテラスに総合サロン「HIRAMATSU SALON」を開設。全国のトップコンシェルジュ（プランナー）が集結し、ふたりの想いを丁寧にヒアリングした上で、会場やエリアにとらわれないご提案を行います。

“会場紹介”ではなく、“時間設計”から始めること。全国のレストラン・ホテルを横断し、ふたりの価値観に沿って最適な舞台と過ごし方を導きます。



また、これまで限られたレストランでのみ実施していた結婚式も、今後は希望に合えば、各ひらまつレストラン及びひらまつホテルズでの実現へと可能性を広げていく構想です（順次展開）。

〈HIRAMATSU SALON 概要〉

・施設名：HIRAMATSU SALON

・所在地：Hillside Terrace D棟（代官山）

・営業時間：10:00-19:00／定休日：水曜

・開設：2025年11月1日

遠隔地ともつながる、モニター付き専用個室を完備

提供開始

2026年3月より順次提供を開始いたします

