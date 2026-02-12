宮城県で開催のDX関連スタートアップのピッチコンテスト「Miyagi Pitch Contest 2026」、東北大発スタートアップ「NanoFrontier株式会社」が優勝！

宮城県DXスタートアップ創出イベント実行委員会コンテスト後の集合写真

2/6（金）宮城県仙台市の「CROSS B PLUS」にて「Miyagi Pitch Contest 2026」開催いたしました。過去最多の86名の応募の中から、厳しい審査を勝ち抜いた10名によるピッチを行い、東北大学発の独自のナノ粒子生成技術とAIデジタルツインシミュレーションを融合した研究開発自動化プラットフォームを提供する「NanoFrontier株式会社」が優勝しました！

コンテストの様子

優勝者 NanoFrontier株式会社 井上誠也 氏

知事による開会宣言登壇者によるピッチ審査員による質疑表彰式の様子テーマ

AIとシミュレーションを用いたナノ粒子の研究開発自動化プラットフォームの開発

事業概要

NanoFrontier株式会社は、東北大学発の独自のナノ粒子生成技術とAIデジタルツインシミュレーションを融合した研究開発自動化プラットフォームを提供しています。クラウド上のAIが最適な材料処方を仮想空間で提案することで、汎用性の高いナノ粒子生成のための試作回数を大幅に削減し、研究開発期間の半減とコスト削減を実現します。これにより、専門人材が不足する企業でも高度な材料研究を内製化でき、地域産業のDXと持続可能なものづくりを推進します。

井上さんによるピッチ見事優勝を果たした井上さんにコメントをいただきました

井上さんコメント

このたびMiyagi Pitch Contestで1位をいただき、大変光栄に思います。私たちは、宮城から世界へ挑戦し続ける企業でありたいと考えています。世界市場の中で磨き上げた技術や事業の成果を地域へ還元し、新たな産業や雇用、次の世代の挑戦へとつなげていく。その役割を担える存在へ成長していくことが私たちの目標です。そして将来的には、東北から世界基準を生み出す企業となれるよう、今回の受賞を励みに挑戦を続けてまいります。

審査結果

順位[表1: https://prtimes.jp/data/corp/138332/table/11_1_0e4f8afb75dce93f5bad1281a06b87db.jpg?v=202602120651 ]

特別賞・オーディエンス賞

本コンテストの実行委員会のメンバーである株式会社Macbee Planetさま、ポケットサイン株式会社さまから特別賞のご提供をいただいております。また、コンテスト会場及びオンライン視聴のみなさまの投票によるオーディエンス賞も用意しております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/138332/table/11_2_1d17baaaec7a53d9704fa41226def17a.jpg?v=202602120651 ]

サポーター賞

Miyagi Pitch Contest の趣旨に賛同いただいた企業や団体のみなさまから「サポーター賞」として、豪華な副賞をいただきました！

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/138332/table/11_3_8ac01c51727bba1174df65a9b6c37d22.jpg?v=202602120651 ]

詳しくは、Miyagi Pitch Contest 2026 開催レポートをチェック↓

詳細を見る :https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sangyod/miyagipitchcontest2026_report.htmlMiyagi Pitch Contest とは

「Miyagi Pitch Contest」は、デジタル技術を活用して社会課題解決に資する新たなビジネスプランに挑む起業家たちを県内外から集め、宮城県から日本を牽引するＤＸ関連スタートアップの創出を目指し開催するものです。

このコンテストでは、本審査まで先輩起業家や専門家によるメンタリングや、投資家や事業会社とのネットワーキングの機会を設けるなど、コンテストの開催のみならず、主にシード・アーリー期のスタートアップの支援も行っております。

これまでに、ベンチャーキャピタルから累計５億円を超える資金を調達し、大手商社と海外展開に向けた協業を開始した企業や、仙台市内で新たに営業拠点を開設した企業などが輩出されており、登壇者にとって多くのビジネスチャンスが生まれました。

担当者コメント

[宮城県DXスタートアップ創出イベント実行委員会／事務局]

今回で３回目の開催となりましたMiyagi Pitch Contest 2026は全国から86名のスタートアップからご応募いただき、非常にレベルの高い競演になったと感じております。

今回は、本コンテストの趣旨に賛同いただいた企業や団体のみなさまより豪華なサポーター賞のご提供をいただき、改めて感謝申し上げます。

また、これまでMiyagi Pitch Contest の開催にご協力をいただいた多くのみなさまに感謝申し上げます。

本コンテストをきっかけに宮城の地から社会に変革をもたらす意欲に満ちたスタートアップを共に応援していただけると幸いです。