monoAI technology、【2026年2月版】「AR開発企業カオスマップ」公開
monoAI technology株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山下 真輝、東証グロース市場：証券コード5240、以下「当社」）は、2026年2月現在の国内主要プレイヤーをまとめた『AR開発企業カオスマップ 2026』を公開しました。
現在、AR技術の社会実装が急速に進展しており、企業がARを導入する目的は、従来の「プロモーション」としての活用から、現場の「業務効率化」へと多層化しています。
本マップでは、国内でAR事業を展開する主要企業をわかりやすく分類し、検討フェーズに合わせ、自社のニーズに合致したパートナー企業を特定するための比較・選定資料としてご活用いただけます。
本マップに掲載した企業一覧
本マップでは、「コンテンツ制作」、「ソリューション」、「コンサルティング」の3大カテゴリに分類しています。
■コンテンツ制作
ARを通じた体験や表現の企画・制作を主軸とする企業
- イマクリエイト株式会社
- 株式会社積木製作
- 株式会社ネクストシステム
- 株式会社ポケット・クエリーズ
- 株式会社シネマレイ
- 株式会社シェルパ
- 株式会社ビッグエムズワイ
- 株式会社パソナ日本総務部
- 株式会社STYLY
- 株式会社エスユーエス
- 株式会社ハコスコ
- ASATEC株式会社
- 株式会社リプロネクスト
- 株式会社ネクステージ
- シリコンスタジオ株式会社
- 株式会社ビーライズ
- 株式会社リモデルパートナーズ
- 株式会社ハシラス
- 株式会社エム・ソフト
- 株式会社デザイニウム
- アララ株式会社
- curiosity株式会社
- 株式会社ユーフォニック
- 株式会社vartique
- 株式会社MuuMu
- 株式会社レベルエンター
- 株式会社ハニカムラボ
- テックファーム株式会社
- 株式会社メルタ
- WONQ株式会社
- ALAKI株式会社
- 株式会社キッズプレート
- ジグノシステムジャパン株式会社
- マインドフリー株式会社
- 株式会社アクアスター
- 株式会社ビーアンドピー
- 株式会社アイエンター
- 株式会社プラージュ
- ナレッジワークス株式会社
- 株式会社Qukuri
- クロスクローバ株式会社
- 株式会社OnePlanet
- 株式会社カヤック
- 株式会社BREXA Technology
- 株式会社Gugenka
- Graffity株式会社
- monoAItechnology株式会社
■ソリューション
AR技術を用いたシステム、プラットフォーム、あるいは特定の業務支援ツール等を提供する企業
- 東芝デジタルソリューションズ株式会社
- 株式会社アイデアクラウド
- プレティア・テクノロジーズ株式会社
- カシオ計算機株式会社
- 株式会社ホロラボ
- 株式会社シナスタジア
- アップフロンティア株式会社
- クラウドサーカス株式会社
- 株式会社OnePlanet
- リキッドデザイン株式会社
- 株式会社ProVision
- 株式会社アクアスター
- 福井コンピュータ株式会社
- 株式会社オプティム
- 株式会社エム・ソフト
- 株式会社ネクステラ
- サン電子株式会社
- 株式会社小松総合印刷
- 株式会社インフォマティクス
- ソフトバンク株式会社
- サイバネットシステム株式会社
- 大日本印刷株式会社
■コンサルティング
ARのビジネス導入における戦略策定や、専門的な支援を行う企業
- 株式会社ヘッドウォータース
- PwCコンサルティング合同会社
- 株式会社MESON
- アクセンチュア株式会社
- アビームコンサルティング株式会社
- 株式会社クリーク・アンド・リバー社
- 株式会社Mogura
- 株式会社Forgers
- 株式会社ハシラス
- 株式会社OnePlanet
- monoAItechnology株式会社
カオスマップのダウンロード
本マップは、以下のURLよりダウンロードいただけます。
https://xrcloud.jp/blog/download/form/?id=31321
※カオスマップの引用の際は、必ず下記のリンクを出典元としてご記載をお願いいたします。
https://xrcloud.jp/blog
本カオスマップは、当社による調査と分析をもとに制作したもので、あらゆるサービスを網羅し、情報の正確性を保証するものではありません。
また、掲載されている商標・ロゴマークなどの各権利は、それぞれの権利所有者に帰属いたします。
掲載内容に問題がある場合、あるいは次回の更新に際して新たに掲載を希望される場合は、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
アドレス：pr@monoai.co.jp
■monoXRとは
monoXRは、製造・建設・医療など、現場特有の課題や業務フローを理解したVR/AR/MR開発で、実運用に適した高品質なソリューションを提供します。検証だけで終わらせず、現場への定着と活用を見据えた業務改善・人材育成・安全性向上を専門チームが一気通貫でご支援します。
サービスサイト：https://monoai.co.jp/monoxr
■会社概要
【monoAI technology株式会社】
社名：monoAI technology株式会社（モノアイテクノロジー）
代表者：代表取締役社長 山下 真輝
設立：2013年1月
事業内容：XR事業
証券コード：5240（東証グロース市場上場）
所在地：東京都渋谷区桜丘町1番2号 渋谷サクラステージ セントラルビル15F
HP：https://monoai.co.jp/