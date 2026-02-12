monoAI technology、【2026年2月版】「AR開発企業カオスマップ」公開

monoAI technology株式会社

monoAI technology株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山下 真輝、東証グロース市場：証券コード5240、以下「当社」）は、2026年2月現在の国内主要プレイヤーをまとめた『AR開発企業カオスマップ 2026』を公開しました。

現在、AR技術の社会実装が急速に進展しており、企業がARを導入する目的は、従来の「プロモーション」としての活用から、現場の「業務効率化」へと多層化しています。

本マップでは、国内でAR事業を展開する主要企業をわかりやすく分類し、検討フェーズに合わせ、自社のニーズに合致したパートナー企業を特定するための比較・選定資料としてご活用いただけます。

本マップに掲載した企業一覧

本マップでは、「コンテンツ制作」、「ソリューション」、「コンサルティング」の3大カテゴリに分類しています。

■コンテンツ制作

ARを通じた体験や表現の企画・制作を主軸とする企業

- イマクリエイト株式会社- 株式会社積木製作- 株式会社ネクストシステム- 株式会社ポケット・クエリーズ- 株式会社シネマレイ- 株式会社シェルパ- 株式会社ビッグエムズワイ- 株式会社パソナ日本総務部- 株式会社STYLY- 株式会社エスユーエス- 株式会社ハコスコ- ASATEC株式会社- 株式会社リプロネクスト- 株式会社ネクステージ- シリコンスタジオ株式会社- 株式会社ビーライズ- 株式会社リモデルパートナーズ- 株式会社ハシラス- 株式会社エム・ソフト- 株式会社デザイニウム- アララ株式会社- curiosity株式会社- 株式会社ユーフォニック- 株式会社vartique- 株式会社MuuMu- 株式会社レベルエンター- 株式会社ハニカムラボ- テックファーム株式会社- 株式会社メルタ- WONQ株式会社- ALAKI株式会社- 株式会社キッズプレート- ジグノシステムジャパン株式会社- マインドフリー株式会社- 株式会社アクアスター- 株式会社ビーアンドピー- 株式会社アイエンター- 株式会社プラージュ- ナレッジワークス株式会社- 株式会社Qukuri- クロスクローバ株式会社- 株式会社OnePlanet- 株式会社カヤック- 株式会社BREXA Technology- 株式会社Gugenka- Graffity株式会社- monoAItechnology株式会社

■ソリューション

AR技術を用いたシステム、プラットフォーム、あるいは特定の業務支援ツール等を提供する企業

- 東芝デジタルソリューションズ株式会社- 株式会社アイデアクラウド- プレティア・テクノロジーズ株式会社- カシオ計算機株式会社- 株式会社ホロラボ- 株式会社シナスタジア- アップフロンティア株式会社- クラウドサーカス株式会社- 株式会社OnePlanet- リキッドデザイン株式会社- 株式会社ProVision- 株式会社アクアスター- 福井コンピュータ株式会社- 株式会社オプティム- 株式会社エム・ソフト- 株式会社ネクステラ- サン電子株式会社- 株式会社小松総合印刷- 株式会社インフォマティクス- ソフトバンク株式会社- サイバネットシステム株式会社- 大日本印刷株式会社

■コンサルティング

ARのビジネス導入における戦略策定や、専門的な支援を行う企業

- 株式会社ヘッドウォータース- PwCコンサルティング合同会社- 株式会社MESON- アクセンチュア株式会社- アビームコンサルティング株式会社- 株式会社クリーク・アンド・リバー社- 株式会社Mogura- 株式会社Forgers- 株式会社ハシラス- 株式会社OnePlanet- monoAItechnology株式会社

カオスマップのダウンロード

本マップは、以下のURLよりダウンロードいただけます。

https://xrcloud.jp/blog/download/form/?id=31321

※カオスマップの引用の際は、必ず下記のリンクを出典元としてご記載をお願いいたします。

https://xrcloud.jp/blog

本カオスマップは、当社による調査と分析をもとに制作したもので、あらゆるサービスを網羅し、情報の正確性を保証するものではありません。

また、掲載されている商標・ロゴマークなどの各権利は、それぞれの権利所有者に帰属いたします。

掲載内容に問題がある場合、あるいは次回の更新に際して新たに掲載を希望される場合は、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

アドレス：pr@monoai.co.jp

■monoXRとは

monoXRは、製造・建設・医療など、現場特有の課題や業務フローを理解したVR/AR/MR開発で、実運用に適した高品質なソリューションを提供します。検証だけで終わらせず、現場への定着と活用を見据えた業務改善・人材育成・安全性向上を専門チームが一気通貫でご支援します。

サービスサイト：https://monoai.co.jp/monoxr

■会社概要

【monoAI technology株式会社】

社名：monoAI technology株式会社（モノアイテクノロジー）

代表者：代表取締役社長 山下 真輝

設立：2013年1月

事業内容：XR事業

証券コード：5240（東証グロース市場上場）

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番2号 渋谷サクラステージ セントラルビル15F

HP：https://monoai.co.jp/