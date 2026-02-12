「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」のライブ視聴チケットの新価格や特別特典を発表

株式会社カプコン

「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」（以下：本大会）のライブ視聴チケットの新価格についてご案内いたします。

本大会ライブ視聴チケットの新価格は、日本語配信・英語配信ともに、グローバルにおける様々なコンテンツ価格や物価水準を考慮し、以下の通りといたします。

■「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」 有料ライブ視聴チケット新価格 ※日本語配信・英語配信

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13450/table/5607_1_84650a21b62f0a114a7d4546835ae8f7.jpg?v=202602120651 ]

本大会のライブ視聴チケットは本日より、電子チケット販売プラットフォーム「SPWN」にて販売いたします。

https://spwn.jp/events/evt_260314-CCSFLWC

■ライブ視聴チケット購入者特典

3月14日（土）～15日（日）「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」の決勝大会のライブ視聴チケットをご購入いただいた方へ、『ストリートファイター6』ゲーム内で使用できる「ラシード」のコスチューム「Outfit 1 カラーEX1」を特別特典としてプレゼントいたします。

※コードの有効期限は日本時間2026年3月17日（火）16:00から日本時間2027年3月17日（水）15:59までとなります。

※特別カラーを使用するには「ラシード Outfit 1」を所持している必要があります。

※獲得するコードは一度のみ使用可能です。複数プラットフォームにリンクしたCAPCOM IDでも1つのプラットフォームにしか適用できません。

※本特典は、後日別途入手できる可能性がございます。

※『ストリートファイター6』本編は別売りです

■グループ予選のミラー配信について

当初よりYouTubeおよびTwitchのCAPCOM公式チャンネルにて無料配信であった3月11日（水）～13日（金）の「CAPCOM CUP 12」グループ予選の3日間および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」予選1日目につきましては、全世界の「ストリートファイター」コミュニティーの皆様に様々な形で大会観戦をよりお楽しみいただくため、どなたでも制限なくミラー配信を行っていただけるよう、本期間に限り従来のミラー配信規定を変更いたします。

■中国における地域パートナーとの取り組みについて ※中国語配信

本大会の中国地域を対象とした中国語での実況解説番組の制作・ライブ配信をKuaishouのチャンネルで実施します。詳細はKuaishou社からの発信情報をご確認ください。

■『ストリートファイター６』連動トライアル施策 ※日本語配信、英語配信

『ストリートファイター6』をプレイしてくださっている方を対象とした、本大会のトライアル施策も実施いたします。

3月14日（土）の「CAPCOM CUP 12」決勝戦、および、3月15日（日）の「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」決勝戦の２日間につきましては、先日実装されたバトルハブの新機能「ライブ配信機能」で大会の模様をライブでお届けします。

バトルハブ「ライブ配信機能」注意点

※トライアル施策のため、複数回不定期で配信を中断することがあります。

・本サービスはTwitchの配信機能を利用しているため、地域による配信環境（視聴制限等）はTwitchの仕様に準拠します。

・インターネット回線の状況に応じて、ライブ配信映像の品質が低下する場合があります。

・今回の取り組みはトライアル施策のため、予告なく配信を中止する場合があります。

※巻き戻し視聴/アーカイブ視聴はできません。

・ライブ配信中の巻き戻し機能、ライブ配信後での振り返り視聴、アーカイブ視聴機能はありません。

※実況解説音声が入りません。

・対戦中やその他一部コンテンツにおいて実況者、解説者、MCの音声が配信されないため、一部大会内容や進行状況がわかりづらい場合があります。

※視聴可能人数に上限があります。

・サーバーの上限数によりバトルハブに入室できず大会映像を視聴できない場合があります。バトルハブへの入室は先着順です。

※Nintendo Switch 2 版ではライブ配信機能をご利用いただけません。

※バトルハブのライブ配信機能の模様をミラー配信することはできません。