【フライングタイガー】北欧デンマーク流の「桜」で、春気分！2026年『さくらシリーズ』全36種が新登場

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提供する、北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。

今回は、2月中旬より販売を開始する春の新商品全447アイテムの中から、日本のリクエストで商品化・世界展開が決まり春グッズとして定番化した『さくらシリーズ』をご紹介。お花見、ピクニック、新生活にぴったりな『さくらシリーズ』全36アイテムのうち、代表的なものをピックアップします。

■春のお出かけが、お花見気分に！ 「さくら×ピクニック」

屋外でのブランチにおやつに。2枚セット

フードバッグ 550円

おでかけバッグは桜のデザインで！

トートバッグ 495円

しっかり密閉できるボトルなので持ち運びも◎

ドリンクボトル 770円

手軽にサンドイッチやお菓子を持ち運べます。20枚入り

ランチバッグ 275円

クロスを湿らせてお手拭きの代わりにするのもよし。5枚入り

マイクロファイバークロス 385円

深さ6.5cm、直径27.5cmと大き目サイズのコンテナには、5つの仕切りが。たっぷりお惣菜やお菓子をつめこんで！

フードコンテナ 990円

■日常生活に春らしさをプラス！「さくら×キッチングッズ」

和菓子を置いて和風に、ケーキを置いて洋風にも！ティータイムを華やかに演出してくれます。

プレート 880円

桜が散りばめられたデザインには、思わずニコッとしてしまう「Sliced with love（愛情をこめて切り分けて）」の文字が。

ケーキサーバー 440円

5枚入りのキッチンクロスは、キッチンに春風を運びます。お皿を拭いたり、お台布巾として使っても◎

キッチンクロス 440円

さりげなく桜を取り入れたい方はこちらをどうぞ！キッチンペーパーの下から見える花びらが愛らしい。

キッチンペーパーホルダー 1,100円

■日本の要望で商品化！デンマークで誕生した「SAKURA」

現在、世界に39カ国、約1,000店舗以上があるフライングタイガー。（＊2026年2月時点）アジア、オセアニア、中東などに出店地域が拡大しており、ブランドが約束する「Richer Life（豊かな生活）」を各エリアで体現する商品の開発が進んでいます。

今回の『さくらシリーズ』もその一環のアイテムで、日本のリクエストから商品化が決まり、世界で発売される商品群となります。フライングタイガーの本場、デンマークや欧州では、春先の興味の対象は「イースター」（日本国内でも取り扱い）。日本では新年度、そしてピクニック・花見の季節であることから、春の象徴である「桜」をモチーフとしたデザインが採用されました。ぜひデンマークが解釈した「SAKURA」をお楽しみください。

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全62店舗を出店しています。＊2026年2月12日現在

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

Instagram：http://instagram.com/flyingtigerjp/

Facebook：https://www.facebook.com/FlyingTigerCopenhagenJP

X（旧Twitter）：https://x.com/FlyingTiger_JP/

LINE：https://lin.ee/vNQhuGW

TikTok：https://www.tiktok.com/@flyingtigerjp

※価格は税込みです。 価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。商品は、在庫がなくなり次第終了となります。