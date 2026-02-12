「ガールズ＆パンツァー」×「駅メモ！」シリーズ コラボキャンペーン開催決定
株式会社モバイルファクトリー（本社：東京都品川区、代表取締役：宮嶌 裕二）は、配信中の位置情報連動型ゲーム「ステーションメモリーズ！」「駅メモ！ Our Rails」（以下、「駅メモ！」シリーズ）において、「ガールズ＆パンツァー」とのコラボキャンペーンを2026年3月6日(金)より開催します。
■概要
「ガールズ＆パンツァー」のコラボでんこを入手できるガチャが登場するほか、指定された対象駅および対象スポットにチェックイン（位置登録）をすることでゲーム内アイテムを獲得できるデジタル版スタンプラリーイベント「電車道、始めます！」を開催します。
実施期間
2026年3月6日(金)15:00～5月31日(日)15:00
コラボでんことして登場予定のキャラクター
西住みほ、河嶋桃、ダージリン、ケイ、アンチョビ、カチューシャ、逸見エリカ、西絹代、ミカ、マリー
イベント対象駅
大洗駅
イベント対象スポット（一部）
大洗シーサイドステーション、アクアワールド茨城県大洗水族館、大洗磯前神社、大洗フェリーターミナル 他
イベントの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。
※でんこは「駅メモ！」シリーズに登場するキャラクターの総称です。
※本イベントは、状況によって中断や変更となる場合があります。
■「ガールズ＆パンツァー」について
女子高生たちが「戦車」を使って試合をする、華道や茶道と並ぶ伝統文化『戦車道』。その全国大会を目指す少女たちの奮闘を描いた大ヒットアニメです。2012年のTVシリーズから始まった本作は、2015年に公開された『劇場版』の大迫力の音響や映像が話題となり、社会現象を巻き起こしました。現在はシリーズ完結編となる『最終章』（全6話）が映画館にて順次公開、最新「第5話」は2026年上映予定です。
ガールズ＆パンツァー 最終章 公式サイト：https://girls-und-panzer-finale.jp/(https://girls-und-panzer-finale.jp/)
「ガールズ＆パンツァー」公式X：https://x.com/garupan(https://x.com/garupan)
■「駅メモ！」シリーズについて
「駅メモ！」シリーズは、各アプリストアやWebブラウザ向けに提供されている位置情報連動型ゲームです。（プロジェクト名：駅メモ！プロジェクト）
全国9,000ヶ所以上ある鉄道駅を対象に、おでかけ記録や称号集めなど、いろいろな楽しみ方ができます。
簡単操作で手軽にプレイでき、通勤・通学でのご利用はもちろん、旅行や出張のお供として楽しめます。
ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）
タイトル：ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）
ジャンル：位置情報連動型ゲーム
価 格 ：基本無料（アイテム型課金）
公式サイト：https://ekimemo.com/
駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）
タイトル：駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）
ジャンル：位置情報連動型ゲーム
価 格 ：基本無料（アイテム型課金）
公式サイト：https://our-rails.ekimemo.com
株式会社モバイルファクトリー
■会社概要
商 号 ：株式会社モバイルファクトリー（東証スタンダード 3912）
所在地 ：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階
代表者 ：代表取締役 宮嶌 裕二
事業内容：モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業
URL ：https://www.mobilefactory.jp/
※位置ゲームの「App Store / Google Play」への配信は子会社である株式会社ジーワンダッシュが行っています。
