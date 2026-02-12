ギックス、「店舗・EC DXPO大阪′26」に“ゲーミフィケーション×データ”による習慣化促進プラットフォーム「マイグル」を出展

株式会社ギックス

株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：当社）は、2月26日（木）から2月27日（金）にかけてインテックス大阪 4・5号館で開催される、「店舗・EC DXPO大阪'26」（主催：ブティックス株式会社）に、“ゲーミフィケーション×データ”による習慣化促進プラットフォーム「マイグル」を出展いたします。

■出展の背景

当社は、データを最大限に活用した顧客理解を強みとして、クライアント企業の事業成長を支援してきました。なかでも、“ゲーミフィケーション×データ”による習慣化促進プラットフォーム「マイグル」は、楽しさを起点とした行動促進とデータ取得を両立する仕組みとして、商業施設や鉄道会社、自治体などの施策で採用されています。こうした取り組みの結果、2025年4月時点でキャンペーン累計参加者数350万人突破といった利用規模の拡大につながっています。

今回、関西最大級の店舗・商業施設関係者が来場する「店舗・EC DXPO大阪'26」への出展を通じ、「データ・AI×ゲーミフィケーション」で再来店・再購買を促進し、ライト層をロイヤルカスタマーへと引き上げるツールとして、「マイグル」の認知獲得並びに新たなビジネスチャンスの創出を目指します。

■ブース概要

「ゲーミフィケーション×データ」の活用により、オフラインとオンラインを横断した顧客コミュニケーションを通じて、来店・回遊・購買といった行動習慣化を支援する「マイグル」をご紹介します。ギックスはデータ分析、基盤構築、機械学習や生成AI活用において、数多くの実績を積み重ねてきたプロフェッショナル集団です。データ分析・AIの強みを活かした、データ基盤活用サービス「CU/ADS（クアッズ）」についてもご紹介し、顧客に適したパーソナライズ施策の実現方法をご提案します。

ブースでは、ゲーミフィケーション機能や、「マイグル」を活用した事例・施策の具体的なイメージなどをご紹介いたします。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

日時：2026年2月26日（木）～27日（金） 9:30～17:00

場所：インテックス大阪 4・5号館 小間番号：11-2

来場事前登録はこちら :https://dxpo.jp/u/fox/osaka26/user/entry

■「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォーム「マイグル（Mygru）」https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)

マイグルは、「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォームです。

オフラインとオンラインの行動データやゼロパーティデータを起点に、来店・回遊・接触頻度といった“購買の手前”にある行動を可視化。チャレンジ、アンケート、インセンティブなどの“ミッション”を通じて、小さな行動変化を積み重ね、継続利用＝習慣化を設計します。（特許出願済 特許6841539等）

■データ基盤活用サービス「CU/ADS（クアッズ）」https://cuads.gixo.jp/(https://cuads.gixo.jp/)

CU/ADSは企業のデータ基盤を「より使える基盤に」アップグレードするための機能・モジュール群です。

既存のデータ基盤にアダプトして、従来の基盤では対応が難しかった要件や未実装の機能を柔軟に組み込むことで、企業の高度なデータ基盤活用を支援します。

例えば、CU/ADSの導入により技術的難易度の高い「リアルタイムデータ処理」の実現や、データ品質の向上、データの価値化など、あらゆるデータ基盤の課題の解消とアップグレードが実現され、クライアント企業の顧客理解向上に寄与します。

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/(https://www.gixo.jp/)

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。

会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供